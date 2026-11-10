«Ένα παιδί ζωντανό που υπέφερε»: Μαρτυρία πρώην βοηθού διευθύντριας στη δίκη για τον Στυλιανό

Η μάρτυρας, Ε.Ν., εκτελούσε καθήκοντα διευθύνουσας του σχολείου από τον Δεκέμβριο του 2010 έως τον Μάρτιο του 2011. Περιέγραψε περιστατικά που της μετέφεραν εκπαιδευτικοί, καθώς και δικές της παρατηρήσεις για την κατάσταση του Στυλιανού όταν φοιτούσε στην Α΄ τάξη του δημοτικού.

Κατά την ανάγνωση της γραπτής κατάθεσής της, την οποία είχε δώσει το 2020 στον ποινικό ανακριτή, διευκρίνισε ότι δεν είχε διδάξει ποτέ τον Στυλιανό και δεν ήταν υπεύθυνη της τάξης του. Ανέλαβε, ωστόσο, καθήκοντα διευθύνουσας για περίπου τέσσερις μήνες, όταν απουσίαζε ο διευθυντής.

Όπως είπε, ενημερωνόταν κυρίως από τη δασκάλα του παιδιού, αλλά και από τη δασκάλα ειδικής εκπαίδευσης και τη λογοθεραπεύτρια, για ζητήματα συμπεριφοράς και προσωπικής υγιεινής. Όταν επισκέφθηκε την τάξη του, παρατήρησε ότι ο Στυλιανός είχε άσχημη μυρωδιά, μαυρισμένα νύχια και λεκέδες στα ρούχα. Για να εξακριβώσει αν αυτή ήταν η συνηθισμένη εικόνα του, τον παρατηρούσε επανειλημμένα το πρωί κατά την άφιξή του στο σχολείο και διαπίστωνε την ίδια κατάσταση.

«Η ώρα 7:30 το πρωί προσποιούμουν ότι έκανα παιδονομία στην αυλή του σχολείου. Έβλεπα τον Στυλιανό που ερχόταν στο σχολείο το πρωί, τον καλημέριζα και κοιτούσα την ίδια εικόνα», είπε. Πρόσθεσε ότι συζήτησε το θέμα με τη μητέρα του, η οποία αντέδρασε λέγοντας ότι φρόντιζε την καθαριότητα του παιδιού.

Η μάρτυρας ανέφερε ότι ο Στυλιανός ήταν συχνά απομονωμένος στα διαλείμματα και δεν έπαιζε με τους συμμαθητές του. Όταν ρώτησε μια μέρα τα άλλα παιδιά γιατί δεν έπαιζαν μαζί του, εκείνα απάντησαν: «Κυρία, δεν παίζει ποτέ».

«Δεν είδα πιο θλιμμένο μωρό από τον Στυλιανό», είπε, προσθέτοντας ότι δεν θυμόταν να τον είχε δει ποτέ να χαμογελά ή να είναι ευδιάθετος. Περιέγραψε συνομιλία τους, κατά την οποία το παιδί της είπε: «Κυρία, όταν χαμογελάς λάμπεις». Εκείνη απάντησε: «Στυλιανέ μου, όταν χαμογελάσεις εσύ θα λάμψει όλο το σχολείο», σημειώνοντας ότι δεν της χάρισε ποτέ ένα χαμόγελο.

Για περιστατικά βίαιης συμπεριφοράς, είπε ότι, σύμφωνα με όσα την είχαν ενημερώσει η δασκάλα του παιδιού και η λογοθεραπεύτρια, από τα μέσα Φεβρουαρίου έως τις αρχές Μαρτίου του 2011 σημειώθηκαν τρία σοβαρά επεισόδια στο σχολείο.

Για το πρώτο περιστατικό, ανέφερε ότι ο Στυλιανός βρισκόταν κάτω από το θρανίο στη διάρκεια του μαθήματος, έλιωνε μανταρίνια και τα πετούσε στα άλλα παιδιά, ενώ έσκιζε και πετούσε τις εργασίες τους. Όταν η συνοδός του προσπάθησε να τον ηρεμήσει, την κλώτσησε. Στη συνέχεια έριξε αντικείμενα από την έδρα και κλώτσησε τόσο τη δασκάλα του όσο και τη δασκάλα ειδικής εκπαίδευσης, η οποία είχε πάει στην τάξη για να τον ηρεμήσει. Ακολούθως, έφυγε από το σχολείο και έτρεξε στους δρόμους. Η συνοδός και η δασκάλα ειδικής εκπαίδευσης τον ακολούθησαν, μέχρι που ειδοποιήθηκαν οι γονείς και τον εντόπισε ο πατέρας του.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στην αίθουσα τεχνολογίας. Ο Στυλιανός έκανε θόρυβο με καρέκλες και, όταν ο δάσκαλος τού έκανε παρατήρηση, χτύπησε τον εκπαιδευτικό και άρχισε να ρίχνει τα όργανα της αίθουσας. Χτύπησε και τη συνοδό, όταν εκείνη προσπάθησε να τον ηρεμήσει.

Η μητέρα έφτασε στο σχολείο για να τον παραλάβει. Σύμφωνα με τη μάρτυρα, όταν εκείνη και η συνοδός προσπάθησαν να βάλουν το παιδί στο αυτοκίνητο, φώναζε: «Δεν θέλω να πάω σπίτι». Η μάρτυρας είπε ότι ο Στυλιανός εντόπισε μια σύριγγα με βελόνα και προσπάθησε να την καρφώσει στο πόδι της μητέρας του. Στη συνέχεια πήρε ένα σφυρί και επιχείρησε να τη χτυπήσει στην κοιλιά.

Στο τρίτο περιστατικό, ο Στυλιανός αναποδογύρισε το θρανίο του και προσπάθησε να πάρει τον πυροσβεστήρα. Έπειτα έτρεξε στην αυλή και επιχείρησε να φύγει από το σχολείο, χωρίς να τα καταφέρει.

Η μάρτυρας περιέγραψε και περιστατικό που, όπως είπε, είδε η ίδια, ενώ βρισκόταν έξω από το γραφείο του διευθυντή και συνομιλούσε με μητέρα άλλου μαθητή. Άκουσε παιδικές κραυγές και, πλησιάζοντας προς την τάξη του Στυλιανού, είδε τη μητέρα του να τον κρατά πάνω της, ενώ εκείνος της τραβούσε με μανία τα μαλλιά.

«Μέχρι να φτάσω εκεί, κατευνάστηκαν τα πνεύματα και ο Στυλιανός έγειρε στον ώμο της μητέρας του αποκαμωμένος», είπε. Όταν ρώτησε τη μητέρα τι είχε συμβεί, εκείνη απάντησε: «Δεν ξέρω, αλλά ό,τι και να έγινε, τελείωσε». Η μάρτυρας προσπάθησε να συζητήσει ξανά μαζί της το περιστατικό, αλλά η μητέρα αρνήθηκε να δώσει εξηγήσεις.

«Δεν ήταν φυσιολογική η εικόνα που είδα. Της είπα ότι δεν ρωτάω από περιέργεια. Ήθελα να βοηθήσουμε το παιδί να διαχειρίζεται τον θυμό του», κατέθεσε. Πρόσθεσε ότι η μητέρα απέκρυπτε πληροφορίες, ενώ η ίδια προσπαθούσε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν το παιδί. Όταν ρώτησε τη δασκάλα του, εκείνη τής είπε ότι ο Στυλιανός ήταν ήρεμος εκείνη την ημέρα, αλλά όταν είδε τη μητέρα του άρχισε να φωνάζει: «Δεν θέλω να πάω σπίτι».

Η μάρτυρας κατέγραψε τα περιστατικά που της είχαν αναφερθεί και έστειλε επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας. Σε αυτήν έθετε, μεταξύ άλλων, ερωτήματα για το ποιος είχε την ευθύνη και πώς μπορούσαν να επιτευχθούν οι στόχοι του σχολείου υπό αυτές τις συνθήκες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε περιστατικό για το οποίο την ενημέρωσε η συνοδός: ο Στυλιανός είχε σημάδια στο σώμα του. Όταν η συνοδός τον ρώτησε σχετικά, το παιδί τής απάντησε: «Έβαλε τσιγάρο πάνω μου ο παπάς».

Η μάρτυρας είπε ότι τα σημάδια ήταν στρογγυλά και βρίσκονταν σε διαδικασία επούλωσης. Μετά το περιστατικό τηλεφώνησε στη λειτουργό των ΥΚΕ που παρακολουθούσε τότε την οικογένεια, η οποία είναι η τρίτη κατηγορούμενη στην υπόθεση, για να την ενημερώσει.

Σύμφωνα με τη μάρτυρα, η λειτουργός τη ρώτησε αν τα σημάδια ήταν νωπά. Εκείνη απάντησε ότι είχαν ήδη αρχίσει να επουλώνονται. Όπως είπε, η λειτουργός τής ζήτησε να την ενημερώνουν όταν υπάρχουν φρέσκα σημάδια, ώστε να μπορεί να γίνει καταγγελία.

«Δηλαδή έπρεπε το παιδί να υποστεί το ίδιο μαρτύριο; Ήταν πειραματόζωο το παιδί; Ήταν ένα παιδί ζωντανό που υπέφερε», ανέφερε η μάρτυρας, προσθέτοντας ότι περίμενε να ενημερωθεί πως οι ΥΚΕ θα διερευνούσαν το περιστατικό. «Ένιωθα ότι παίζουμε με τις ψυχικές και σωματικές αντοχές του παιδιού», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση της εκπροσώπου της Κατηγορούσας Αρχής, Έλενας Κωνσταντίνου, για όσα είχαν συζητηθεί στις δύο πολυθεματικές συναντήσεις στις οποίες συμμετείχε, η μάρτυρας είπε ότι είχε γίνει αναφορά και στη βίαιη συμπεριφορά του πατέρα. Συγκεκριμένα, είχε συζητηθεί περιστατικό κατά το οποίο ο Στυλιανός δεν μπορούσε να κοιμηθεί ένα βράδυ, επειδή είχε άφθες στο στόμα, και ο πατέρας του τον χτύπησε. Είχε επίσης αναφερθεί ότι τον χτυπούσε όταν έκανε αταξίες. Η μάρτυρας πρόσθεσε ότι η μητέρα αντιδρούσε στις αναφορές τόσο για την υγιεινή όσο και για τη βία, χωρίς να τις αποδέχεται.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν είχε δει η ίδια τον πατέρα να καπνίζει. Θυμόταν, ωστόσο, ότι μια μέρα τον είχε δει στο σχολείο να κρατά πακέτο τσιγάρων.

Απαντώντας σε ερώτηση της εκπροσώπου της Κατηγορούσας Αρχής για το γιατί κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Στυλιανός δεν περνούσε καλά στο σπίτι, όπως είχε καταθέσει, η μάρτυρας είπε ότι βασίστηκε στις πληροφορίες της δασκάλας του και στο γεγονός ότι το ίδιο το παιδί εξέφραζε την άρνησή του να επιστρέψει στο σπίτι.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί την Τετάρτη στις 11:00, με την αντεξέταση της μάρτυρος από τους συνηγόρους υπεράσπισης.

Πηγή: ΚΥΠΕ