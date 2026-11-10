Τραγωδία στο ναυάγιο «Ζηνοβία»: Νεκρός 61χρονος δύτης - Εντοπίστηκε αναίσθητος στα 30 μέτρα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, ο 61χρονος πραγματοποιούσε κατάδυση μαζί με άλλα πρόσωπα, όταν εντοπίστηκε αναίσθητος σε βάθος περίπου 30 μέτρων από τον εκπαιδευτή καταδύσεων που τον συνόδευε.

Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) Λάρνακας ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 10:10 το πρωί και προχώρησε στην ενεργοποίηση του Ειδικού Εθνικού Σχεδίου «ΝΕΑΡΧΟΣ».

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν ταχύπλοο σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας και ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ.

Ο δύτης παραλήφθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας και παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.