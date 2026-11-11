Ο Κόκος ο πελεκάνος δεν είναι πια μόνος! Ο Chris ήρθε από την Αφρική και έγινε το νέο «σουξέ» στο λιμανάκι της Πάφου

Η εικόνα αυτή αποκτά πλέον ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς οι πελεκάνοι στο λιμανάκι έγιναν δύο.

Ο Κόκος έχει πλέον τη δική της παρέα, με τον Chris, από το «Χριστόφορος», να αποτελεί τον νέο ένοικο του λιμανιού και να συνεχίζει μια παράδοση που κρατά εδώ και πολλές δεκαετίες.

Πρόκειται για έναν νεαρό ροζ πελεκάνο, ηλικίας περίπου 9 με 10 μηνών, ο οποίος έφτασε από την Αφρική και βρίσκεται πλέον στη διαδικασία προσαρμογής στο νέο του περιβάλλον, δίπλα στον ήδη γνωστό πελεκάνο της περιοχής.

Όπως έγινε γνωστό, όταν έφτασε ο νεαρός πελεκάνος είχε πιο σκούρο φτέρωμα. Σταδιακά, ωστόσο, άρχισε να αποκτά τη χαρακτηριστική ροδόχρωμη απόχρωση που τον κάνει να ξεχωρίζει.

Με καθημερινή φροντίδα και αγάπη Ξεχωριστή είναι και η φροντίδα που προσφέρουν οι άνθρωποι του εστιατορίου Pelican, στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου, στους δύο φτερωτούς επισκέπτες.

Η σχέση τους με τους πελεκάνους δεν περιορίζεται απλώς στην παρουσία τους στον χώρο. Με καθημερινό ενδιαφέρον και ιδιαίτερη προσοχή φροντίζουν για τη διατροφή τους, το νερό, την άνεση και την ασφάλειά τους, προσπαθώντας να τους εξασφαλίσουν ένα όσο γίνεται πιο όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον.

Για τους ανθρώπους του Pelican, οι πελεκάνοι δεν είναι απλώς μια εντυπωσιακή παρουσία που τραβά τα βλέμματα ντόπιων και επισκεπτών. Είναι ζωντανά πλάσματα που χρειάζονται φροντίδα, υπομονή και αγάπη, στοιχεία που καθημερινά τους προσφέρουν.

Μια ιστορία που μετρά δεκαετίες Η παρουσία των πελεκάνων στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου αποτελεί εδώ και χρόνια αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας της περιοχής. Για τους παλαιότερους ξυπνά εικόνες και αναμνήσεις από άλλες εποχές, ενώ για τους νεότερους αποτελεί μια ξεχωριστή εικόνα που συνδέεται με την Πάφο και το ιστορικό της λιμάνι.

Η άφιξη του δεύτερου πελεκάνου έρχεται να δώσει συνέχεια σε αυτή τη μακρά παράδοση και να δημιουργήσει μια νέα εικόνα στο λιμανάκι. Πλέον, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να συναντούν δύο πελεκάνους, τον Κόκο και τον νεαρό Chris, σε ένα σημείο που εδώ και χρόνια έχει συνδεθεί με αυτά τα ξεχωριστά πτηνά.

Οι πελεκάνοι που έγιναν έμπνευση για την Πάφο

Η ξεχωριστή θέση που κατέχουν οι πελεκάνοι στην πόλη φαίνεται και από το γεγονός ότι έχουν ξεπεράσει τα όρια του λιμανιού και έχουν αποτελέσει πηγή έμπνευσης για ζωγράφους, καλλιτέχνες και δημιουργούς, αλλά και για τον αθλητικό κόσμο της Πάφου. Μάλιστα, η μορφή του πελεκάνου έχει φτάσει ακόμη και σε τατουάζ, γεγονός που αποτυπώνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο τη σχέση των ανθρώπων της πόλης με το συγκεκριμένο σύμβολο. Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση του ΑΠΟΠ, καθώς οι φίλαθλοι της ομάδας είναι γνωστοί ως «Pelicans», έχοντας ως έμβλημα τον γνωστό Κόκο, τον πελεκάνο που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία της Πάφου.

Έτσι, οι πελεκάνοι της Κάτω Πάφου αποτελούν κάτι πολύ περισσότερο από ένα τουριστικό αξιοθέατο. Είναι μέρος της ιστορίας και της ταυτότητας της πόλης, ένα ζωντανό σύμβολο που συνδέει το παρελθόν με το σήμερα και συνεχίζει να δημιουργεί νέες αναμνήσεις για τις επόμενες γενιές.

Με τον Chris να έχει πλέον εγκατασταθεί στο λιμανάκι, η ιστορία συνεχίζεται. Αυτή τη φορά, με δύο πελεκάνους και μια παράδοση που παραμένει ζωντανή.