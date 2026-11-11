Στους 55.317 οι κρατικοί υπάλληλοι τον Οκτώβριο του 2026

Η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία μειώθηκε κατά 0,7%. Αντίθετα, στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία σημειώθηκε αύξηση 0,7% και στις Δυνάμεις Ασφαλείας αύξηση 2,8%.

Στο σύνολο των κρατικών υπαλλήλων, αύξηση σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025 καταγράφηκε μόνο στους μόνιμους υπαλλήλους, κατά 3,5%. Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στους Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ), με πτώση 13,1%.

Στις επιμέρους κατηγορίες προσωπικού ανά υπηρεσία, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στο ωρομίσθιο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας, με 14,2%. Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στους ΕΟΧ των Δυνάμεων Ασφαλείας και ανήλθε σε 97,6%.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, η μεγάλη μείωση στους ΕΟΧ των Δυνάμεων Ασφαλείας οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση και μη επέκταση συγκεκριμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου από τον Αύγουστο του 2025.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026, ο μέσος αριθμός των κρατικών υπαλλήλων αυξήθηκε κατά 0,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ