Θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Τη σφοδρότητα της σύγκρουσης κατέδειξε η νεκροτομή στη σορό του 64χρονου - Εκτινάχθηκε από το όχημά του

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας, η νενομισμένη νεκροτομή στη σορό του 64χρονου, με καταγωγή από την Ελλάδα, διενεργήθηκε σήμερα από τον ιατροδικαστή Ορθόδοξο Ορθοδόξου.

Από τα ευρήματα διαπιστώθηκε ότι ο θάνατός του επήλθε συνεπεία πολλαπλών κακώσεων του σώματος και ζωτικών οργάνων, οι οποίες προκλήθηκαν από την οδική σύγκρουση.

Πώς σημειώθηκε το δυστύχημα

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα, γύρω στις 18:00, στον αυτοκινητόδρομο Ευρύχου – Αστρομερίτη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 64χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, απώλεσε τον έλεγχο του οχήματος.

Το αυτοκίνητο παρέκκλινε της πορείας του και προσέκρουσε αρχικά σε τσιμεντένιο διαχωριστικό κιγκλίδωμα και στη συνέχεια σε ανάχωμα, όπου ακινητοποιήθηκε.

Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, ο οδηγός εκτινάχθηκε εκτός του οχήματος και κατέληξε στο οδόστρωμα.

Ο 64χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου ο επί καθήκοντι ιατρός διαπίστωσε τον θάνατό του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της θανατηφόρας σύγκρουσης εξακολουθούν να διερευνώνται από την Τροχαία Μόρφου.