Καταγγελίες ΣΚΕΚ κατά Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, ζητά θεσμικές αλλαγές

Ο ΣΚΕΚ καλεί την Κυβέρνηση και τη Βουλή να προχωρήσουν άμεσα στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, με τη συμμετοχή των επαγγελματικών φορέων.

Επιπλέον, ζητά την επανεξέταση των εξουσιών και των διαδικασιών του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, καθώς και την οριστική αποσαφήνιση του καθεστώτος των βοηθών κτηματομεσιτών.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος διεκδικεί τη διασφάλιση ίσης μεταχείρισης, υγιούς ανταγωνισμού και αντικειμενικών διαδικασιών αδειοδότησης.

Ο πρόεδρος του ΣΚΕΚ, Χρίστος Νικολάου, διευκρίνισε ότι τα περιστατικά που περιλαμβάνονται στις καταγγελίες δεν αποτελούν δικαστικώς αποδεδειγμένα γεγονότα, τονίζοντας ότι «ο ΣΚΕΚ ζητά την ανεξάρτητη διερεύνησή τους και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των εμπλεκομένων».

Ο κ. Νικολάου αναφέρθηκε επίσης σε διάφορα λειτουργικά ζητήματα, κάνοντας λόγο για περιοριστικές απαιτήσεις στην εγγραφή νέων κτηματομεσιτών, καθώς και για σοβαρές καθυστερήσεις στην έκδοση και ανανέωση επαγγελματικών αδειών.

Αναφέρθηκε επίσης στους περιορισμούς που διέπουν τις δραστηριότητες των βοηθών κτηματομεσιτών, καθώς και στα ζητήματα που αφορούν την εργοδότηση και την αμοιβή του προσωπικού.

Στη συνέχεια, έκανε αναφορά σε σοβαρές καταγγελίες που έχουν περιέλθει στον ΣΚΕΚ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ισχυρισμοί για παρεμβάσεις και εκφοβισμό κατά τις τελευταίες εκλογές του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών.

Ανέφερε επίσης ότι έχει αναφερθεί στον ΣΚΕΚ καταγγελία για περιστατικό σωματικής επίθεσης σε κτηματομεσίτη στη Λεμεσό, ο οποίος φέρεται να είχε διαμαρτυρηθεί για καθυστέρηση στην ανανέωση της επαγγελματικής του άδειας.

Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΣΚΕΚ υποστήριξε ότι κτηματομεσίτες έχουν υποβάλει καταγγελίες στην Αστυνομία για ενδεχόμενο χρηματισμό προσώπων που συνδέονται με τις διαδικασίες ανανέωσης αδειών.

«Δεν ζητούμε προνόμια ούτε ειδική μεταχείριση. Ζητούμε νομιμότητα, ισονομία, διαφάνεια, σεβασμό στα δικαιώματα των επαγγελματιών και προστασία της νόμιμης επιχειρηματικότητας», ανέφερε ο Χρίστος Νικολάου.

Ο αντιπρόεδρος του ΣΚΕΚ, Βασίλης Αρτεμίου, αναφέρθηκε στις δυσκολίες εισόδου νέων επαγγελματιών στον κλάδο, λόγω των υφιστάμενων διαδικασιών, φέρνοντας ως παράδειγμα την απαίτηση για 12μηνη άσκηση με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Όπως σημείωσε, τέτοιου είδους περιορισμοί ενδέχεται να έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα, αυξάνοντας τον κίνδυνο ανάπτυξης παραοικονομίας.

«Το βασικό παράπονο είναι ότι υπάρχει παρερμηνεία ή και κατάχρηση της νομοθεσίας για σκοπούς οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν με το καλώς νοούμενο συμφέρον. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία πράγματι δείχνουν κατάχρηση», είπε ο νομικός σύμβουλος του ΣΚΕΚ, Αχιλλέας Αιμιλιανίδης.

«Το να φέρνεις ένα κτηματομεσίτη, να τους κάνεις τρεις μέρες συνέντευξη για να τους ανανεώσεις την άδεια, δεν γίνεται σε κανένα επαγγελματικό κλάδο», σημείωσε.

Ο κ. Αιμιλιανίδης ανέφερε ότι «έγιναν επανειλημμένες επικοινωνίες με το κράτος. Η εκτελεστική εξουσία έπρεπε να είχε δράσει διότι αναγνώρισε τα προβλήματα».

Ερωτηθείς για ποιο λόγο το Συμβούλιο ενεργεί με τον συγκεκριμένο τρόπο, ο πρόεδρος του ΣΚΕΚ ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρχει και ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων.

«Όταν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής και τα τρία αιρετά μέλη είναι εν ενεργεία κτηματομεσίτες, έρχονται να αποφασίσουν για ανταγωνιστές τους κτηματομεσίτες. Υποψιαζόμαστε ότι είναι ένας λόγος για τον οποίο συμπεριφέρονται έτσι», ανέφερε.

Ο κ. Νικολάου εξήγησε ότι το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών απαρτίζεται από επτά μέλη. Ο Πρόεδρος εκλέγεται και τα τρία μέλη εκλέγονται από το σύνολο των εγγεγραμμένων κτηματομεσιτών και τα άλλα τρία μέλη διορίζονται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

«Μέχρι το 2024 δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με την λειτουργία του Συμβουλίου Εγγραφής. Μια καλή μέρα, ο ίδιος Πρόεδρος, το ίδιο Συμβούλιο και με την ίδια νομοθεσία, άρχισαν να εκδίδουν εγκυκλίους, με τις οποίες να απαιτούν περισσότερα και περισσότερα και περισσότερα, μέχρι το σημείο που μας έκλεισαν οι άνθρωποι», σημείωσε ο κ. Νικολάου.

«Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής λέει “μα εγώ εκλέγηκα με 70%”. Όταν έρχονται κτηματομεσίτες και τους απειλεί ότι δεν θα τους εκδώσει άδεια αν δεν τον ψηφίσουν και αρχίζει μια λασπολογία, ποιος άνθρωπος θα έρθει τελικά να μας ψηφίσει;», σημείωσε.

«Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε τις απειλές και όσοι είχαν την τόλμη να στηρίξουν την αντίθετη πλευρά, πλήρωσαν βαρύ τίμημα, σε κανέναν δεν έχει ανανεωθεί η άδεια. Εμένα προσωπικά που ήμουν ο υποψήφιος πρόεδρος, η άδεια μου ανανεώθηκε τον Ιούλιο του 2026 μετά από επιστολές και ποινικές διαδικασίες εναντίον του Συμβουλίου», είπε ο κ. Αρτεμίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ