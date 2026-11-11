Μιχάλης Βορκάς: «Δεν συγχωρούμε συμπεριφορές που δεν είναι σωστές» - Τι λέει για τις πειθαρχικές ποινές σε δικηγόρους (ηχητικό)

Δημοσιοποιούνται τα ονόματα όσων χάνουν την άδειά τους

Ο κ. Βορκάς ξεκαθάρισε ότι τα ονόματα των δικηγόρων που στερούνται την άδεια άσκησης επαγγέλματος δημοσιοποιούνται, είτε πρόκειται για διαγραφή από το Μητρώο είτε για προσωρινή αναστολή.

Όπως εξήγησε, οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν τις σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, όπου δημοσιεύονται και οι αποφάσεις που εκδίδονται.

«Δεν πρόκειται για κάτι κρυφό. Είναι κάτι που μπορεί κάποιος να εντοπίσει αμέσως, εφόσον το αναζητήσει», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι δεν είναι δυνατόν ένας πολίτης να συνεχίζει να λαμβάνει νομικές υπηρεσίες από πρόσωπο που δεν διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Τόνισε, παράλληλα, ότι ο Σύλλογος έχει θεσμική υποχρέωση να προστατεύει τους πολίτες, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να διαπιστώνουν ποιοι δικηγόροι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο και ποιοι έχουν στερηθεί την άδειά τους.

Πώς εξετάζονται οι καταγγελίες

Αναφερόμενος στη λειτουργία του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο κ. Βορκάς διευκρίνισε ότι πρόκειται για όργανο που λειτουργεί ανεξάρτητα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, του Πειθαρχικού Συμβουλίου προΐσταται ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και το όργανο απαρτίζεται από 11 μέλη, συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε Προέδρου του Συλλόγου.

Οι καταγγελίες εξετάζονται από τριμελή κλιμάκια, τα οποία αποφασίζουν κατά πόσο υπάρχουν λόγοι περαιτέρω διερεύνησης. Όσες κρίνονται αδικαιολόγητες δεν προχωρούν, ενώ για τις υπόλοιπες διορίζονται εξεταστές και κατήγοροι και ακολουθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Για τις δύο υποθέσεις που συζητήθηκαν, ανέφερε ότι οι καταγγελίες κρίθηκαν βάσιμες και προωθήθηκαν. Όπως σημείωσε, στη μία περίπτωση πραγματοποιήθηκε ακροαματική διαδικασία, ενώ στην άλλη, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε, υπήρξε παραδοχή.

Πριν από την έκδοση των αποφάσεων, δόθηκε στους εγκαλούμενους δικηγόρους η δυνατότητα να τοποθετηθούν για την επιβολή ποινής.

Πειθαρχική ευθύνη και εκτός επαγγέλματος

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην περίπτωση δικηγόρου στον οποίο επιβλήθηκε χρηματική ποινή για συμπεριφορά εκτός του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματός του.

Ο κ. Βορκάς εξήγησε ότι η ιδιαιτερότητα της υπόθεσης έγκειται ακριβώς στο γεγονός ότι η συμπεριφορά δεν εκδηλώθηκε κατά την άσκηση δικηγορικών καθηκόντων. Ωστόσο, το Πειθαρχικό Συμβούλιο έκρινε ότι δεν συνάδει με το λειτούργημα του δικηγόρου και προχώρησε στην επιβολή χρηματικής ποινής.

«Δεν μπορούμε να διασύρουμε έναν δικηγόρο»

Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες, ο Πρόεδρος του Συλλόγου ανέφερε ότι σήμερα είναι λιγότερες σε σύγκριση με το παρελθόν, ενώ οι σχετικές διαδικασίες ολοκληρώνονται συνήθως σε διάστημα περίπου ενός έως ενάμιση χρόνου.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι ορισμένες καταγγελίες είναι ανυπόστατες ή αδικαιολόγητες και ότι πρέπει να αποφεύγεται ο διασυρμός επαγγελματιών εξαιτίας ενδεχόμενων εκδικητικών ενεργειών.

«Δεν μπορούμε να διασύρουμε έναν δικηγόρο επειδή κάποιος τον καταγγέλλει εκδικητικά. Πρέπει να υπάρχει και ένα μέτρο», σημείωσε.

Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι κάθε συμπεριφορά που μπορεί να χαρακτηριστεί επιλήψιμη βάσει της νομοθεσίας πρέπει να εξετάζεται και, όπου συντρέχει περίπτωση, να τιμωρείται.

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι οι περίπου 4.500 με 5.000 δικηγόροι της Κύπρου δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται συλλογικά με βάση μεμονωμένες υποθέσεις.

«Πρέπει να προστατεύσουμε την υπόληψη του δικηγόρου, να προστατεύσουμε τους νέους δικηγόρους και να δώσουμε το σωστό παράδειγμα στους νέους συναδέλφους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο Σύλλογος οφείλει ταυτόχρονα να στέλνει στην κοινωνία το μήνυμα πως δεν συγχωρεί συμπεριφορές που δεν είναι σωστές.

Ακούστε την παρέμβαση του Μιχάλη Βορκά στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ 11-11-2026 ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΟΡΚΑΣ