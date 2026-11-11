Ζητεί διερεύνηση από την Αστυνομία ο Άγγελος Ονησιφόρου για τις επαναλαμβανόμενες φωτιές στην Πάφο

Ο κ. Ονησιφόρου, σε ανάρτησή του, διερωτάται κατά πόσο πρόκειται για τυχαία περιστατικά, υπογραμμίζοντας πως δυσκολεύεται να πιστέψει ότι πρόκειται απλώς για σύμπτωση, ιδιαίτερα από τη στιγμή που δύο φωτιές εκδηλώθηκαν στο ίδιο ακριβώς σημείο.

«Ειλικρινά, δεν ξέρω τι άλλο να πω πλέον!», αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως η επανάληψη των περιστατικών δημιουργεί προβληματισμό για το ενδεχόμενο να κρύβεται κάτι πίσω από αυτές τις ενέργειες. Παράλληλα, εκφράζει την αγανάκτησή του για το γεγονός ότι, αντί να επικεντρώνεται η προσοχή στα προβλήματα της πόλης, στα έργα και στην αναβάθμιση της Πάφου, οι αρμόδιοι καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίζουν, όπως αναφέρει, «τις ανεγκέφαλες ενέργειες κάποιων». Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον κίνδυνο για πολίτες και περιουσίες, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για περιοχές όπου υπάρχουν σπίτια, εστιατόρια και επιχειρήσεις.

«Πρέπει πρώτα να θρηνήσουμε θύματα για να καταλάβουμε πόσο σοβαρά είναι αυτά τα πράγματα;», διερωτάται.

Ο Άγγελος Ονησιφόρου καλεί την Αστυνομία να διερευνήσει σε βάθος τα περιστατικά και να εξετάσει κατά πόσο υπάρχει σύνδεση μεταξύ των επαναλαμβανόμενων ενεργειών. Την ίδια ώρα, υπογραμμίζει ότι η δημόσια περιουσία αποτελεί περιουσία όλων των δημοτών και ζητεί σεβασμό προς την πόλη.

«Η Πάφος δεν είναι ξέφραγο αμπέλι», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η περιουσία του Δήμου «είναι περιουσία όλων μας, πληρωμένη από τις τσέπες των δημοτών».

Καταλήγοντας, ζητεί να σταματήσουν οι ενέργειες που προκαλούν ζημιές στη δημόσια περιουσία και απευθύνει έκκληση για περισσότερο σεβασμό προς την Πάφο.