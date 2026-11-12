Στον εντοπισμό και την κατάσχεση ποσότητας κάνναβης βάρους περίπου 22,5 κιλών προχώρησαν σήμερα μέλη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) - ΥΚΑΝ, σε συνεργασία με τις Τελωνειακές Αρχές.
Ήρθε με φορτωμένες βαλίτσες κι έφυγε με χειροπέδες - Συνελήφθη 27χρονος με 22,5 κιλά κάνναβη στο Αεροδρόμιο (φώτο)
Ο 27χρονος ανακόπηκε για έλεγχο αμέσως μετά την άφιξη του από τρίτη χώρα.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών από τη ΔΑΟΕ - ΥΚΑΝ, 27χρονος ανακόπηκε για έλεγχο το πρωί της Πέμπτης στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, αμέσως μετά την άφιξή του από τρίτη χώρα.
Κατά τον έλεγχο της ταξιδιωτικής του αποσκευής εντοπίστηκαν 42 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κάνναβη συνολικού βάρους περίπου 22,5 κιλών.
Δ.Α.Ο.Ε. - ΥΚΑΝ: Εντοπισμός και κατάσχεση 22,5 κιλών κάνναβης στο Αεροδρόμιο Λάρνακας - Συνελήφθη 27χρονος. https://t.co/04DobU4unu https://t.co/YLHIbaSeDF— Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) November 12, 2026
Ο 27χρονος συνελήφθη για τα αυτόφωρα αδικήματα της:
- Παράνομης εισαγωγής ναρκωτικών,
- Παράνομης κατοχής ναρκωτικών,
- Κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα.
Η κάνναβη παραλήφθηκε ως τεκμήριο, ενώ οι εξετάσεις για την υπόθεση συνεχίζονται από τη ΔΑΟΕ - ΥΚΑΝ.
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