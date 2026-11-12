Έλυσαν τον γρίφο με τα ηλεκτρικά πατίνια; Θέλει άμεση λύση η Επιτροπή Μεταφορών - Οι πέντε προτάσεις

Ο πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, ανέφερε μετά τη συνεδρίαση ότι οι προτάσεις προβλέπουν, μεταξύ άλλων, εγγραφή σε μητρώο, ασφάλιση έναντι τρίτων και σαφή καθορισμό περιοχών όπου δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία πατινιών. Ο ίδιος κατέθεσε πρόταση που δίνει στην Αστυνομία και σε άλλους αρμόδιους φορείς τη δυνατότητα να κατάσχουν και να κρατούν πατίνια σε περίπτωση παρανομίας.

«Πρόθεση της Επιτροπής, λόγω των δυστυχημάτων που υπήρξαν, των πολύ σοβαρών τραυματισμών και του θανάτου συμπολιτών μας, αλλά και του γεγονότος ότι το 2026 μέσα σε 10 μήνες έχουμε 8.000, είναι να προχωρήσουμε άμεσα στην εξέταση των προτάσεων νόμου και στην προώθησή τους στην Ολομέλεια», είπε ο κ. Ιωάννου.

Πρόσθεσε ότι, αν στο μεταξύ το Υπουργείο Μεταφορών προωθήσει οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, η Επιτροπή θα την εξετάσει κατά προτεραιότητα. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, είπε ότι το Υπουργείο εξετάζει επίσης την έκδοση διατάγματος, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος στη Νομική Υπηρεσία για έλεγχο.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Αντρέας Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με αστυνόμευση και ότι απαιτούνται ασφαλείς υποδομές και ουσιαστικός σχεδιασμός. Όπως είπε, εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού κατέθεσε πρόταση νόμου που συνδέει την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών με την ύπαρξη κατάλληλου και ασφαλούς οδικού δικτύου. Η πρόταση προβλέπει προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας τους σε περιοχές χωρίς συνεχές κατάλληλο δίκτυο μήκους τουλάχιστον 10 χιλιομέτρων, το οποίο να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις οδικής ασφάλειας.

«Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: δεν επιδιώκουμε την οριστική απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών, επιδιώκουμε να δημιουργηθούν πρώτα υποδομές που θα επιτρέπουν την ασφαλή χρήση», είπε ο κ. Κωνσταντίνου. «Δεν μπορούμε ως πολιτεία να επιτρέπουμε την κυκλοφορία ενός μέσου και την ίδια ώρα να μην έχουμε δημιουργήσει τις υποδομές για την ασφαλή χρήση του», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι η ευθύνη δεν βαραίνει πλέον μόνο την Αστυνομία. «Για τον ΔΗΣΥ η ασφάλεια δεν είναι ζήτημα επιβολής περισσότερων προστίμων, είναι πρωτίστως ζήτημα πρόληψης και προστασίας της ανθρώπινης ζωής», ανέφερε.

Ερωτηθείς αν η πρόνοια μπορεί να οδηγήσει σε έμμεση απαγόρευση, δεδομένου ότι η δημιουργία κατάλληλων υποδομών στην Κύπρο προχωρά με αργούς ρυθμούς, ο βουλευτής απάντησε ότι ορισμένοι δήμοι έχουν ήδη επενδύσει σε τέτοιες υποδομές. Πρόσθεσε ότι ο νόμος θα αποτελέσει κίνητρο τόσο για τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και για το κεντρικό κράτος, ώστε να αυξήσουν τα σχετικά έργα. Σημείωσε ότι στην Αγλαντζιά υπάρχουν ήδη 27 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομου και είπε ότι, αν χρειαστεί, μπορεί να συζητηθεί το όριο των συνεχόμενων χιλιομέτρων, ακόμη και των 10 χιλιομέτρων.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, είπε ότι στα εξώδικα που εκδόθηκαν για χρήστες τέτοιων συσκευών καταγράφονται διάφορες παρατυπίες: οδήγηση σε δρόμους όπου δεν επιτρέπεται, χρήση χωρίς τις απαιτούμενες σημάνσεις και μεταφορά περισσότερων του ενός αναβατών σε κάθε συσκευή. Απηύθυνε έκκληση στους γονείς, ιδιαίτερα ενόψει της εορταστικής περιόδου, να μη δωρίζουν τέτοιες συσκευές σε παιδιά. Επισήμανε επίσης ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στις εισαγωγές τους.

Ο κ. Σαββίδης ανέφερε ότι κατέθεσε δύο προτάσεις νόμου: μία για τη δημιουργία μητρώου και μία για την αύξηση των ποινών, ώστε οι γονείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους και τα παιδιά να γνωρίζουν ότι βρίσκονται εκτός νόμου. Είπε ότι διαπιστώνει θετικό κλίμα και εξέφρασε την ευχή να ψηφιστούν οι προτάσεις, ενώ κάλεσε και την Υπουργό Μεταφορών να εκδώσει το διάταγμα που εξετάζεται.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Αδάμος Ασπρής, δήλωσε ότι οι βουλευτές πρέπει να κινηθούν προσεκτικά, ώστε να μην πληγεί η μικροκινητικότητα και να αποφευχθεί ο κίνδυνος αντισυνταγματικότητας κατά την ψήφιση προτάσεων νόμου. Σημείωσε ότι όσοι εγκαταλείψουν τα πατίνια ενδέχεται να στραφούν σε αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες.

Ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Δημήτρης Σούγλης, εξέφρασε απογοήτευση, λέγοντας ότι το κράτος δεν εστιάζει στη ρύθμιση του ζητήματος. Ανέφερε ότι το κόμμα του κατέθεσε προτάσεις νόμου για τη δημιουργία μητρώου, τη χρήση διακριτικής πινακίδας στις συσκευές και την ασφάλισή τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ