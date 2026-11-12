Επαγγελματίες αλιείς από την Εσθονία στην Πόλη Χρυσοχούς στο επίκεντρο η αλιεία

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ.Πόλης Χρυσοχούς η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνάντησης με επίκεντρο τον τομέα της αλιείας, τη λειτουργία και τις προοπτικές ανάπτυξης των λιμενικών υποδομών, αλλά και τον ρόλο που διαδραματίζουν τα λιμάνια στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Η εσθονική αποστολή είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Πόλης Χρυσοχούς, τη Δημοτική Γραμματέα, υπηρεσιακό λειτουργό, καθώς και τον κ. Σάββα Παναγιώτου (Τσαρτελλάρη), εκπρόσωπο των επαγγελματιών αλιέων της περιοχής, και άλλους επαγγελματίες του κλάδου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αλιευτικός τομέας, τις δυνατότητες ανάπτυξής του και τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ αλιευτικών κοινοτήτων από διαφορετικές ευρωπαϊκές περιοχές.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο λιμάνι του Λατσιού, το οποίο αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για την αλιευτική και οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Συζητήθηκε ο τρόπος με τον οποίο η ανάπτυξη και αξιοποίηση των λιμενικών υποδομών μπορεί να στηρίζει τους επαγγελματίες αλιείς, να δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις τοπικές επιχειρήσεις και παράλληλα να ενισχύει την τουριστική ανάπτυξη.

Μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών αναδείχθηκε ο πολυδιάστατος ρόλος των τοπικών λιμανιών, τα οποία δεν αποτελούν μόνο χώρους εξυπηρέτησης της αλιευτικής δραστηριότητας, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλοί ανάπτυξης για ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Η συνάντηση Πόλης Χρυσοχούς και Hiiumaa ανέδειξε, παράλληλα, τις κοινές προκλήσεις αλλά και τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ δύο ευρωπαϊκών αλιευτικών περιοχών. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές πρωτοβουλίες και συνεργασίες στον τομέα της αλιείας, των λιμενικών υποδομών και της τοπικής ανάπτυξης.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς την εσθονική αποστολή για την επίσκεψη και την εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων, εκφράζοντας την προσδοκία για συνέχιση της επικοινωνίας και ανάπτυξη νέων ευκαιριών συνεργασίας στο μέλλον.