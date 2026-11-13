Ομόφωνη στήριξη στην ανάγκη για νέο κτήριο της Βουλής

Η Επιτροπή εξέτασε τον προϋπολογισμό της Βουλής για το 2027. Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Ανδρέας Χριστοδούλου, ανέφερε ότι οι δαπάνες της Βουλής αντιστοιχούν στο 0,31% του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού.

Οι δαπάνες για το 2027 ανέρχονται σε €36,9 εκατ., ενώ το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο για τα έτη 2028-2029 προβλέπει €38,2 εκατ. ανά έτος. Ειδικότερα, €18,5 εκατ. αφορούν δαπάνες προσωπικού, στις οποίες περιλαμβάνονται €6,9 εκατ. για βουλευτικές αποζημιώσεις και επιδόματα. Οι λειτουργικές δαπάνες ανέρχονται σε €5,3 εκατ., οι μεταβιβάσεις —μεταξύ των οποίων η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων— σε €12,4 εκατ., ενώ για πάγια και έργα υπό κατασκευή προβλέπονται €0,63 εκατ.

Ο κ. Χριστοδούλου είπε ότι στόχος είναι η αναβάθμιση της εικόνας του Κοινοβουλίου σε όλες τις δραστηριότητές του και η διαμόρφωση μιας πιο εξωστρεφούς και ανοιχτής Βουλής προς τους πολίτες, όπως αρμόζει σε ένα σύγχρονο Κοινοβούλιο.

Στις προγραμματισμένες δράσεις για το 2027 περιλαμβάνεται κονδύλι για την καταγραφή, ταξινόμηση, ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του αρχείου της Βουλής για την περίοδο 1960-1980. Σε μεταγενέστερο στάδιο, το αρχείο θα είναι προσβάσιμο και μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, ανέφερε ο κ. Χριστοδούλου.

Παράλληλα, προωθείται η ψηφιακή μετάβαση, με ψηφιοποίηση αρχείων και καταγραφή πρακτικών με προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Σχεδιάζεται επίσης η υλικοτεχνική υποδομή που θα επιτρέψει τη μετάδοση των συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Περισσότερες ερωτήσεις και προτάσεις νόμου με τη χρήση ΑΙ

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής έκανε λόγο για «κατακόρυφη αύξηση» του φόρτου εργασίας των υπηρεσιών της Βουλής. Όπως ανέφερε, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των ερωτήσεων και των προτάσεων νόμου που υποβάλλουν οι Βουλευτές. Οι προτάσεις χρειάζονται εκτενή νομοτεχνική επεξεργασία από τις υπηρεσίες της Βουλής, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, Υπουργεία διαμαρτύρονται για τον μεγάλο αριθμό ερωτήσεων, στις οποίες δεν προλαβαίνουν να ανταποκριθούν.

Ο κ. Χριστοδούλου διευκρίνισε ότι η Βουλή δεν αξιολογεί ποσοτικά το έργο των Βουλευτών και ότι τα σχετικά εργαλεία που κυκλοφορούν δεν ανήκουν στο Κοινοβούλιο. Τόνισε πως δεν επιδιώκει να αποτρέψει κανέναν από την άσκηση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του, αλλά κάλεσε τους Βουλευτές να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα του έργου και όχι στην ποσότητά του.

Στο τραπέζι η αναβάθμιση του κτηρίου

Στα σχέδια της Βουλής για το νέο έτος περιλαμβάνεται πρόνοια €30.000 για την επικαιροποίηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων του κτηρίου. Ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι η ανέγερση νέου κτηρίου προϋποθέτει πολιτική απόφαση και ότι δεν αφορά μόνο την εικόνα, αλλά και τη λειτουργικότητα. Όπως είπε, η Βουλή χρειάζεται κτήριο αντάξιο του θεσμού.

Πρόσθεσε ότι το υφιστάμενο κτήριο αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και ότι στο μέλλον θα προκύψουν ζητήματα ασφάλειας και υγείας. Μόνο την περασμένη χρονιά, ανέφερε, δαπανήθηκαν €200.000 για επιδιορθώσεις. Όλοι οι παρόντες Βουλευτές συμφώνησαν ότι χρειάζεται να ανεγερθεί νέο κτήριο.

Ο προεδρεύων της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης, είπε ότι πρέπει να υπάρξει ομόφωνη απόφαση για να προχωρήσει το έργο και να ξεπεραστεί, όπως ανέφερε, ο φόβος ότι θα υπάρξουν επικρίσεις. Πρόσθεσε ότι στις πρωτεύουσες τα πιο εντυπωσιακά κτήρια είναι τα κοινοβούλια.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου ανέφερε ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να αποκτήσει την απαραίτητη αυτοπεποίθηση και να αποφασίσει την κατασκευή του νέου κτηρίου, σημειώνοντας τις αδυναμίες και δυσλειτουργίες του υφιστάμενου. Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου χαρακτήρισε την ανέγερση πολιτική απόφαση που πρέπει να ληφθεί. Είπε ότι η Κύπρος έχει σημαντικό ρόλο ως ευρωπαϊκό κράτος και στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι η Βουλή υποδέχεται σημαντικούς ξένους ηγέτες.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού είπε ότι η Βουλή πρέπει να διεκδικεί περισσότερα από την εκτελεστική εξουσία, αναφερόμενος και στο μικρό ποσοστό του κρατικού προϋπολογισμού που διατίθεται για τη λειτουργία της. Επισήμανε ότι οι αίθουσες των επιτροπών δεν χωρούν τους προσκεκλημένους και είπε ότι η απόφαση για νέο κτήριο πρέπει να ληφθεί συλλογικά και να υλοποιηθεί τα επόμενα χρόνια. «Είναι δείγμα πολιτισμού και σεβασμού στη Δημοκρατία. Η Βουλή είναι ο ναός της Δημοκρατίας», ανέφερε, κάνοντας λόγο για «ανάποδο λαϊκισμό».

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Μάριος Πελεκάνος είπε ότι το κτήριο θα παραμείνει στις επόμενες γενιές και αποτελεί σύμβολο του θεσμού. Συμφώνησε ότι πρέπει να εξεταστεί πώς θα προχωρήσει το ζήτημα και έθεσε το ερώτημα τι θα γίνει με τα θέματα ασφάλειας και υγείας στο σημερινό κτήριο.

Ο επικεφαλής του Κινήματος Άλμα Οδυσσέας Μιχαηλίδης αναφέρθηκε στο ιστορικό των σχεδίων για νέο κτήριο, σημειώνοντας ότι τα πρώτα εκπονήθηκαν το 1995 και επικαιροποιήθηκαν αρκετές φορές. Όπως είπε, μέχρι σήμερα «δεν υπήρχε διάθεση από το Υπουργείο Συγκοινωνιών». Κάλεσε όλα τα κόμματα να ζητήσουν να δρομολογηθεί το έργο και να το προωθήσουν συλλογικά, προσθέτοντας ότι το υφιστάμενο κτήριο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από κάποια δημόσια υπηρεσία.

Ο Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Γιάννης Λαούρης αναφέρθηκε στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο έχει σχήμα πλοίου, και είπε ότι θα ήθελε η Βουλή να έχει τη μορφή διαστημοπλοίου, ώστε να δείχνει ότι η χώρα σκέφτεται το μέλλον. Επισήμανε, ωστόσο, ότι θα ήταν κρίμα να δαπανηθούν €150 εκατ. για κτήριο βασισμένο σε σχέδια του 1995. Ζήτησε επίσης περισσότερη ψηφιοποίηση, χρήση τεχνητής νοημοσύνης και λογοδοσία από τις υπηρεσίες της Βουλής.

Πρόταση για νομική υπηρεσία της Βουλής

Ο κ. Μιχαηλίδης ζήτησε να εξεταστεί η δημιουργία νομικής υπηρεσίας της Βουλής, στην οποία θα μπορούν να απευθύνονται οι Βουλευτές και τα κόμματα για νομικές συμβουλές. Ανέφερε ότι σε κάποιο βαθμό αυτό γίνεται ήδη από τις υπηρεσίες της Βουλής, αλλά χρειάζεται να οργανωθεί πιο συστηματικά.

Ο κ. Χριστοδούλου απάντησε ότι στο παρελθόν είχε γίνει προσπάθεια δημιουργίας νομικής υπηρεσίας, η οποία τελικά εγκαταλείφθηκε. Έθεσε επίσης το ζήτημα της εκπροσώπησης της Βουλής ενώπιον του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου σε σχέση με αναφορές νόμων από την εκτελεστική εξουσία.

Οι Βουλευτές Δημήτρης Δημητρίου, Άριστος Δαμιανού και Οδυσσέας Μιχαηλίδης ζήτησαν, τέλος, μεγαλύτερη διαφάνεια στα σχέδια υπηρεσίας για το προσωπικό της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Πηγή: ΚΥΠΕ