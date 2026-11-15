Ομίχλη τις πρωινές ώρες και τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι, στην πρόγνωση του καιρού για αύριο

Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί και ασθενείς, έντασης 3 Μποφόρ, ενώ η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 15 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο το πρωί θα επικρατεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη, καθώς και χαμηλή νέφωση, που σύντομα θα διαλυθούν. Σταδιακά θα αναπτυχθούν αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες, κυρίως ελαφρές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν το πρωί μεταβλητοί και ασθενείς, 3 Μποφόρ. Σταδιακά θα στραφούν κυρίως σε νοτιοδυτικούς έως βορειοδυτικούς, ασθενείς μέχρι μέτριους, 3 με 4 Μποφόρ, ενώ το απόγευμα στα προσήνεμα παράλια θα είναι παροδικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα το πρωί θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και μέχρι το απόγευμα στα προσήνεμα θα καταστεί λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία αύριο θα ανέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες, κυρίως χαμηλές νεφώσεις. Στα δυτικά και στα βόρεια δεν αποκλείεται μεμονωμένη ελαφρά βροχή. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται κατά τόπους αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα στα νότια, στα ανατολικά και στο εσωτερικό. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί και ασθενείς, 3 Μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη και την Τετάρτη, κατά τις αυγινές και πρωινές ώρες, θα επικρατεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση, που σύντομα θα διαλυθούν. Στη συνέχεια θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες, κυρίως ελαφρές βροχές. Το βράδυ της Τετάρτης ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά.

Την Πέμπτη θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Μέχρι τότε η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 2 το απόγευμα ήταν:

Λευκωσία: μέγιστη 24°C, ελάχιστη 15°C, σχετική υγρασία 51%.

μέγιστη 24°C, ελάχιστη 15°C, σχετική υγρασία 51%. Αεροδρόμιο Λάρνακας: μέγιστη 25°C, ελάχιστη 17°C, σχετική υγρασία 74%.

μέγιστη 25°C, ελάχιστη 17°C, σχετική υγρασία 74%. Λεμεσός: μέγιστη 25°C, ελάχιστη 16°C, σχετική υγρασία 62%.

μέγιστη 25°C, ελάχιστη 16°C, σχετική υγρασία 62%. Αεροδρόμιο Πάφου: μέγιστη 23°C, ελάχιστη 16°C, σχετική υγρασία 69%.

μέγιστη 23°C, ελάχιστη 16°C, σχετική υγρασία 69%. Φρέναρος: μέγιστη 25°C, ελάχιστη 16°C, σχετική υγρασία 64%.

μέγιστη 25°C, ελάχιστη 16°C, σχετική υγρασία 64%. Πρόδρομος: μέγιστη 20°C, ελάχιστη 10°C, σχετική υγρασία 47%.

μέγιστη 20°C, ελάχιστη 10°C, σχετική υγρασία 47%. Πόλις Χρυσοχούς: μέγιστη 24°C, ελάχιστη 16°C, σχετική υγρασία 72%.

Πηγή: ΚΥΠΕ