Δήμος Πάφου: Έμπρακτη στήριξη στο Ίδρυμα «Μικροί Ήρωες»

Σήμερα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, ο Δήμος Πάφου παρέδωσε επιταγή οικονομικής ενίσχυσης προς το Ίδρυμα, αναγνωρίζοντας τη σημαντική ανθρωπιστική προσφορά του.

Την εισφορά παρέδωσαν η πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Πάφου, Δημοτική Σύμβουλος του Δ. Πάφου Μαριέλλα Θεοφάνους, και η Δημοτική Σύμβουλος Ανθή Λεωνίδου Στρόππου.

Η οικονομική ενίσχυση αποτελεί έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης προς τα παιδιά που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο, καθώς και προς τις οικογένειές τους, τις οποίες το Ίδρυμα στηρίζει έμπρακτα αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δ. Πάφου.