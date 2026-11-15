Διανύει 1.000 χιλιόμετρα με μοτοσικλέτα 125 κυβικών για τους «Μικρούς Ήρωες» – Μια διαδρομή αγάπης αφιερωμένη στα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία

Στο πλαίσιο της διαδρομής, ο Αλέξανδρος Μιχαήλ βρέθηκε σήμερα το πρωί στην Πόλη Χρυσοχούς, όπου έγινε δεκτός στο Δημαρχείο από τον Αντιδήμαρχο Πόλης Χρυσοχούς, Γιώργο Γεωργίου.

Κατά τη συνάντηση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, παρουσιάστηκε ο σκοπός της πρωτοβουλίας, η οποία ξεπερνά τα όρια μιας απλής μηχανοκίνητης πρόκλησης.

Η δράση είναι αφιερωμένη στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και τη λευχαιμία, καθώς και στις οικογένειές τους.

Η διαδρομή ξεκίνησε στις 13 Νοεμβρίου από το κατάστημα Wild Piston στη Λεμεσό και ολοκληρώνεται σήμερα, 15 Νοεμβρίου, με τερματισμό στην Πλατεία Ηρώων στη Λεμεσό, έξω από τον ΟΙΝΕΑ, στις 3 το απόγευμα.

Τα έσοδα από την πρωτοβουλία θα διατεθούν στο Ίδρυμα «Μικροί Ήρωες», με στόχο την ενίσχυση του έργου και της στήριξης που προσφέρει σε παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία, καθώς και στις οικογένειές τους. Η προσπάθεια πραγματοποιείται με τη στήριξη του Ιδρύματος «Μικροί Ήρωες» και της Benelli Motorcycles Cyprus και είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Πέτρου Βούτη.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς συνεχάρη τον Αλέξανδρο Μιχαήλ και όλους όσοι στηρίζουν την πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κοινωνικής προσφοράς, της αλληλεγγύης και της συλλογικής προσπάθειας.

Μια μικρή μοτοσικλέτα, μια μεγάλη διαδρομή και ένας ακόμη μεγαλύτερος σκοπός. «Μικρή μηχανή – Μεγάλη καρδιά!», καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς.