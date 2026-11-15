Πολυτεχνείο: Ιστορικό βίντεο από την πρώτη επέτειο της εξέγερσης το 1974 έρχεται για πρώτη φορά στο φως – Οι συγκλονιστικές εικόνες και οι μαρτυρίες

Το βίντεο, διάρκειας εννέα λεπτών, αναρτήθηκε πριν από λίγες ημέρες στο YouTube από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το υλικό εντοπίστηκε σε μπομπίνες κινηματογραφικού φιλμ, οι οποίες βρέθηκαν στο υπόγειο του κτιρίου Τοσίτσα.

Τα φιλμ είχαν καταγραφεί από τον Γιάννη Σημηριώτη, ο οποίος εργαζόταν τότε στο φωτογραφικό εργαστήριο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Σε μία από τις μπομπίνες εντοπίστηκαν στοιχεία για τον ίδιο και τους συνεργάτες του, καθώς και πλάνα από την πρώτη επέτειο της εξέγερσης, το 1974.

Για τη διάσωση του υλικού συνεργάστηκαν εργαζόμενοι στο Αρχείο της ΕΡΤ, οι οποίοι ανέλαβαν τη συντήρηση και την ψηφιοποίηση των φιλμ. Στη συνέχεια, το υλικό επεξεργάστηκε στο Εργαστήριο Τεκμηρίωσης της Αρχιτεκτονικής Σχολής, προκειμένου να δημιουργηθεί το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Στα πλάνα καταγράφεται πλήθος ανθρώπων να συγκεντρώνεται έξω από την πύλη του Πολυτεχνείου, αφήνοντας λουλούδια, κεριά, λαμπάδες και γράμματα στη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους κατά την εξέγερση.

Το βίντεο περιλαμβάνει, επίσης, μαρτυρίες συγγενών των θυμάτων, καθώς και εικόνες από την έκθεση που είχε διοργανωθεί στο κτίριο Αβέρωφ.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η εμφάνιση του στρατιωτικού Σπύρου Μουστακλή. Σε μία σκηνή, δημοσιογράφος επιχειρεί να του πάρει συνέντευξη, όμως μια γυναίκα εξηγεί ότι δεν μπορεί να μιλήσει. Ο ίδιος κάνει μια χαρακτηριστική χειρονομία, καθώς αντιμετώπιζε παράλυση, ενώ εμφανίζεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη σωματική κατάσταση και περπατά με υποστήριξη.

Ξεχωριστή θέση στο ντοκουμέντο έχει και η στιγμή κατά την οποία δεκάδες άνθρωποι κάθονται στα σκαλιά της πύλης του Πολυτεχνείου. Εκεί, ο Αντώνης Καλογιάννης, η Μαρία Φαραντούρη και ο Νίκος Ξυλούρης παίρνουν το μικρόφωνο και ερμηνεύουν το τραγούδι «Μη ξεχνάς τον Ωρωπό» του Μίκη Θεοδωράκη.

Το υλικό ολοκληρώνεται με εικόνες από τη μεγάλη πορεία που πραγματοποιήθηκε για την επέτειο. Χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους κρατώντας πανό και αφίσες και φωνάζοντας συνθήματα, ενώ σε ορισμένα σημεία σχημάτισαν ανθρώπινες αλυσίδες.

Πρόκειται για ένα πολύτιμο ιστορικό τεκμήριο, που αποτυπώνει το κλίμα της πρώτης επετείου του Πολυτεχνείου και τη μαζική συμμετοχή του κόσμου στις εκδηλώσεις μνήμης.