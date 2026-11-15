«Η θυσία τους δεν θα είναι ποτέ μια ξεχασμένη απουσία» είπε η Φρ. Γεωργίου στο μνημόσυνο των ηρώων στα Χολέτρια

«Και όσο η Κύπρος θυμάται τα ονόματά τους, η θυσία τους θα παραμένει ζωντανή και η απουσία τους δεν θα είναι ποτέ μια ξεχασμένη απουσία», ανέφερε. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συμβολή των κοινοτήτων στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, επισημαίνοντας ότι η ιστορία της Κύπρου δεν γράφτηκε μόνο στα μεγάλα πολιτικά κέντρα, αλλά και στα χωριά, όπως οι Χολέτριες, που έδωσαν τα δικά τους παιδιά και πλήρωσαν βαρύ τίμημα για τις περιπέτειες του τόπου. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η μνήμη των ηρώων αποτελεί ευθύνη για τις νεότερες γενιές.

Όπως σημείωσε, η ιστορία πρέπει να αντιμετωπίζεται με ειλικρίνεια και ευθύνη, αναγνωρίζοντας τις θυσίες και διδασκόμενοι από τις τραγωδίες του παρελθόντος, ώστε αξίες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία και η ειρήνη να μην θεωρούνται δεδομένες. Αναφερόμενη στην τουρκική εισβολή του 1974, η Αναπληρώτρια Έπαρχος Πάφου χαρακτήρισε τη συνεχιζόμενη κατοχή και τη διαίρεση της Κύπρου «ανοιχτή πληγή» στην ιστορία της πατρίδας μας, τονίζοντας ότι δεν επιτρέπεται να θεωρούμε το εθνικό μας χρέος εκπληρωμένο.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι η επιδίωξη για μια ελεύθερη και επανενωμένη πατρίδα παραμένει ζωντανή, με στόχο μια Κύπρο χωρίς κατοχικά στρατεύματα και συρματοπλέγματα, όπου όλοι οι νόμιμοι κάτοικοί της θα μπορούν να ζουν με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και προοπτική.

«Η μνήμη των ηρώων μας δεν πρέπει να μας κρατά εγκλωβισμένους στο παρελθόν. Πρέπει να μας δίνει τη δύναμη και την ευθύνη να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο μέλλον», τόνισε χαρακτηριστικά η κ. Γεωργίου. Το παρών του στο μνημόσυνο των ηρώων των Χολετριών έδωσε και ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης.

Το Ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των ηρώων Θεοδώρου Ζήνωνος, Δημοσθένη Περικλή, Γάλατειας Ζήνωνος, Αριστοδήμου Παζήλιου, Κυριάκου Παπαλάζαρου, Φειδία Στόκκου, Σωτήρη Παπαλάζαρου και Αντρέα Ιακώβου τελέστηκε σήμερα την Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2026, στις 8:30 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα Χολετριών.

Το μνημόσυνο διοργάνωσαν το Κοινοτικό Συμβούλιο, οι οικογένειες των Ηρώων και η Εκκλησιαστική Επιτροπή, και το κοινό να παρέστη και τίμησε τη μνήμη των ηρώων.

Της Θείας Λειτουργίας προέστη ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ.κ. Γρηγόριος.Το παρών του έδωσε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης.

Η εκδήλωση αποτελεί μια σημαντική στιγμή μνήμης και τιμής για την κοινότητα των Χολετριών, με την παρουσία των κατοίκων και των οικογενειών να αναδεικνύει τη διαχρονική αξία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης, ανέφερε ο κ.Πιττοκοπίτης. Μετά το μνημόσυνο ακολούθησε κατάθεση στεφάνων, ως ένδειξη τιμής και σεβασμού στη μνήμη των πεσόντων.