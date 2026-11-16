Το ΣΥΜΕΠΑ αποτελεί τον θεσμοθετημένο σύμβουλο του Υπουργικού Συμβουλίου για αιτήσεις χορήγησης πολεοδομικών αδειών κατά παρέκκλιση των προνοιών των Σχεδίων Ανάπτυξης. Εξετάζει τις αιτήσεις και υποβάλλει, μέσω του υπουργού Εσωτερικών, αιτιολογημένες εισηγήσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις.

Οι υφιστάμενοι Κανονισμοί, που θεσπίστηκαν το 1999 και το 2005, κρίθηκε ότι δεν ανταποκρίνονται πλέον στα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στην πολεοδομική νομοθεσία και στο σύστημα αδειοδότησης. Στην ανάγκη αναθεώρησής τους συνέβαλε και η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2024, με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ.

Τι αλλάζει

Οι νέοι Κανονισμοί επιφέρουν αλλαγές σε όλα σχεδόν τα στάδια εξέτασης των αιτήσεων από το ΣΥΜΕΠΑ, από την υποβολή και αξιολόγησή τους μέχρι τη λήψη απόφασης και την υλοποίηση της ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται:

Ενίσχυση της τεχνικής υποστήριξης: Προβλέπεται η δυνατότητα εξασφάλισης εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού για την υποστήριξη του έργου του Συμβουλίου, με στόχο την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη αξιολόγηση των αιτήσεων.

Ενημέρωση των πολιτών: Καθορίζονται σαφέστερες διαδικασίες δημοσιοποίησης των αιτήσεων και ενημέρωσης των επηρεαζόμενων περιοίκων. Σε συγκεκριμένες κατηγορίες αναπτύξεων προβλέπεται ανάρτηση γνωστοποίησης στον χώρο της ανάπτυξης για 15 ημέρες, καθώς και ενημέρωση των επηρεαζόμενων περιοίκων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Έγκριση γενικού χωροταξικού σχεδιασμού κατά παρέκκλιση: Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για έγκριση Γενικής Χωροταξικής Μελέτης ή Αναπτυξιακού Σχεδίου Χωρικής Οργάνωσης για μεγάλες, ενοποιημένες αναπτύξεις με σύνθετες χρήσεις. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η συνολική και οργανωμένη χωροταξική αξιολόγηση τέτοιων αναπτύξεων χωρίς να απαιτείται σε αυτό το στάδιο η υποβολή λεπτομερών αρχιτεκτονικών σχεδίων των οικοδομών.

Καλύτερος συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών: Προσδιορίζονται οι υπηρεσίες, τα τμήματα και οι φορείς με τους οποίους πρέπει να διαβουλεύεται η Πολεοδομική Αρχή, καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεσή της προς το Συμβούλιο. Παράλληλα, καθορίζονται συγκεκριμένες διαδικασίες και χρονικά περιθώρια ανταπόκρισης για τον περιορισμό των καθυστερήσεων.

Μεγαλύτερη ευελιξία στις δημόσιες ακροάσεις: Η δημόσια ακρόαση εξακολουθεί να προβλέπεται για συγκεκριμένες κατηγορίες αναπτύξεων. Ωστόσο, παρέχεται στο Συμβούλιο η δυνατότητα να αποφασίζει τη μη διεξαγωγή της σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις, για παράδειγμα όταν έχει ήδη πραγματοποιηθεί δημόσια ακρόαση για την ίδια ανάπτυξη και δεν έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς τα δεδομένα ή όταν έχουν ενημερωθεί οι περίοικοι και δεν έχουν υποβληθεί παραστάσεις, εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη δημόσια συμμετοχή. Παράλληλα, το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει δημόσια ακρόαση και για άλλες αναπτύξεις, όταν το κρίνει αναγκαίο.

Καθιέρωση αντικειμενικότερων κριτηρίων: Καθορίζονται συγκεκριμένες αρχές και κριτήρια, βάσει των οποίων πρέπει να τεκμηριώνονται και να αιτιολογούνται οι εισηγήσεις και οι αποφάσεις. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται η προώθηση οργανωμένων και ενοποιημένων αναπτύξεων, η προσφορά κοινωνικής και προσιτής κατοικίας, η ενίσχυση των υποδομών, η περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Σαφέστερος καθορισμός των αντισταθμιστικών μέτρων: Εξειδικεύονται τα αντισταθμιστικά μέτρα που μπορούν να επιβάλλονται σε περιπτώσεις θετικής εξέτασης αιτήσεων κατά παρέκκλιση, ώστε να αντιμετωπίζονται οι επιπτώσεις των αναπτύξεων και να διασφαλίζεται όφελος για την ευρύτερη περιοχή. Τα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν βελτίωση του οδικού δικτύου και άλλες υποδομές, δημιουργία δημόσιων χώρων πρασίνου και πάρκων, δημόσιων χώρων στάθμευσης και κοινοτικών διευκολύνσεων. Μπορούν να υλοποιούνται είτε με κατασκευαστικές εργασίες από τον αιτητή είτε με καταβολή του αντίστοιχου εκτιμημένου κόστους σε ειδικό ταμείο της οικείας Τοπικής Αρχής.

Νέος τρόπος υπολογισμού και διευθέτησης της υπέρβασης του συντελεστή δόμησης: Καθορίζεται συγκεκριμένος τρόπος αντιστάθμισης της υπέρβασης του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης μέσω μεταφοράς συντελεστή από άλλο τεμάχιο γης, από διατηρητέα οικοδομή ή με καταβολή χρηματικού ποσού. Στην περίπτωση χρηματικής καταβολής, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις εκτιμημένες αξίες του Κτηματολογίου, προσαυξημένες κατά 20%. Για υφιστάμενες μη εξουσιοδοτημένες αναπτύξεις, η προσαύξηση ανέρχεται σε 30%. Παράλληλα, προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις για ορισμένες κατηγορίες μικρών οικιστικών, βιομηχανικών, γεωργικών και άλλων αναπτύξεων. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η πρόνοια για καταβολή του χρηματικού ποσού πριν από την υποβολή της αίτησης για άδεια οικοδομής.

Αποσαφήνιση των παρεκκλίσεων: Αναθεωρείται η διάρκεια ισχύος της παρέκκλισης για υφιστάμενες αναπτύξεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα παράτασης μέχρι ένα έτος όταν η καθυστέρηση στην υλοποίηση οφείλεται σε παράγοντες που δεν ευθύνεται ο αιτητής, όπως η μη έγκαιρη ανταπόκριση αρμόδιων υπηρεσιών. Επιπλέον, αποσαφηνίζεται ποιες τροποποιήσεις μιας εγκεκριμένης παρέκκλισης θεωρούνται ουσιώδεις και ποιες μη ουσιώδεις, ώστε οι τελευταίες να μπορούν να διευθετούνται από την Πολεοδομική Αρχή, χωρίς να απαιτείται επανεξέταση ολόκληρης της υπόθεσης από το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων: Παρέχεται η δυνατότητα στην Πολεοδομική Αρχή ή και στο Συμβούλιο να μη συνεχίσουν την εξέταση και να απορρίψουν αίτηση, όταν ο αιτητής δεν υποβάλλει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα τα έγγραφα, σχέδια, μελέτες ή άλλα στοιχεία που του έχουν ζητηθεί. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η διατήρηση υποθέσεων σε εκκρεμότητα για μεγάλα χρονικά διαστήματα και αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της αναμονής μέχρι και τρία χρόνια για τη λήξη της ισχύος απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου λόγω μη ανταπόκρισης του αιτητή.

294 αιτήσεις σε τρία χρόνια

Η έκταση της δραστηριότητας του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων αποτυπώνεται και στα στατιστικά στοιχεία της περιόδου 2024-2026. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν συνολικά 294 αιτήσεις εκ των οποίων οι 200 αντιμετωπίστηκαν θετικά. Από τις 294 αιτήσεις, οι 92 αφορούσαν μεμονωμένες κατοικίες. Από αυτές, εγκρίθηκαν οι 49 ενώ οι υπόλοιπες απορρίφθηκαν. Κατά την ίδια περίοδο, τα αντισταθμιστικά ποσά που προέκυψαν από την έγκριση πολεοδομικών παρεκκλίσεων και καταβλήθηκαν στον ΚΟΑΓ ανήλθαν σε €3,4 εκατ., συμβάλλοντας στην ενίσχυση της προσφοράς προσιτής κατοικίας.

Διαφάνεια και αντικειμενικότητα

Κληθείς από τον «Π» να σχολιάσει τις αλλαγές που προωθούνται στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων, ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, ανέφερε ότι πρόκειται για μια σημαντική θεσμική μεταρρύθμιση, η οποία έρχεται μετά από 25 και πλέον χρόνια και εντάσσεται στον ευρύτερο στόχο της κυβέρνησης για απλοποίηση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των κρατικών διαδικασιών. Όπως εξήγησε, η προσπάθεια αναδιοργάνωσης του τρόπου λειτουργίας του Συμβουλίου βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2024, με την αναθεώρηση των Κανονισμών να αποτελεί σημαντικό σταθμό σε αυτή την πορεία. Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην αύξηση του ύψους των αντισταθμισμάτων για τις πολεοδομικές παρεκκλίσεις, ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές οικονομικές συνθήκες, καθώς και στη διασύνδεση των σχετικών εσόδων με την προσιτή κατοικία μέσω του ΚΟΑΓ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΜΕΠΑ, Σωτήρης Κτωρίδης, δήλωσε στον «Π» ότι η αναθεώρηση των Κανονισμών θα ενισχύσει τη δυνατότητα του Συμβουλίου να επιτελεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τη θεσμοθετημένη αποστολή του.