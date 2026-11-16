Σε σημείωμα που κατατέθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών με αφορμή τη σημερινή συζήτηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας για το 2027, ο Μαρίνος Μουσιούττας καταγράφει τις βασικές πρόνοιες του νομοσχεδίου για τον πρώτο πυλώνα και τα οφέλη για τους συνταξιούχους και τις διεργασίες για τον δεύτερο πυλώνα, που αφορά τα Ταμεία Προνοίας.

Το νομοσχέδιο, όπως αναφέρεται στο σημείωμα, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση (2-16 Σεπτεμβρίου 2026), συζητήθηκε εκτενώς στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και στο Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και, με τις βελτιώσεις που προέκυψαν από τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, βρίσκεται στο στάδιο του νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία. Μόλις ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος θα προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Οι αλλαγές

Το νέο σύστημα, ενημερώνει ο υπουργός, εισάγει αναθεωρημένη βασική σύνταξη, η οποία αντικαθιστά την υφιστάμενη βασική σύνταξη του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ενισχύει ουσιαστικά την επάρκεια των χαμηλών συντάξεων, ενώ η συμπληρωματική (αναλογική) σύνταξη διατηρεί τον ανταποδοτικό της χαρακτήρα και αναπροσαρμόζεται. Οι πηγές χρηματοδότησης είναι οι εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών, οι εισφορές εισοδηματιών και η απόδοση των επενδύσεων.

Οι κυριότερες πρόνοιες του νομοσχεδίου, όπως τις καταγράφει ο υπουργός, είναι οι ακόλουθες:

• Αυξήσεις συντάξεων από 5% μέχρι 60%, οι οποίες θα αποδοθούν τμηματικά εντός τριετίας (30% το πρώτο έτος, 30% το δεύτερο και 40% το τρίτο), με επαναϋπολογισμό και σύγκριση με το υφιστάμενο σύστημα για 15 έτη, ώστε κανένας συνταξιούχος να μη λάβει χαμηλότερο ποσό από αυτό που θα λάμβανε με το υφιστάμενο σύστημα

• Εγγυημένη ελάχιστη αύξηση €30 μηνιαίως για τους υφιστάμενους συνταξιούχους του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σύνταξη μέχρι €600

• Χορήγηση συμπληρωμάτων βασικής ασφάλισης στους υφιστάμενους συνταξιούχους και σε όσους συνταξιοδοτηθούν στα πρώτα πέντε έτη εφαρμογής, καθώς και αναγνώριση λογιζόμενης βασικής ασφάλισης σε κάθε υφιστάμενο και μελλοντικό συνταξιούχο

• Στήριξη ατόμων που δικαιολογημένα ήταν εκτός αγοράς εργασίας, όπως γονείς με ευθύνες φροντίδας, άτυποι φροντιστές, φοιτητές, άτομα με αναπηρία και νέοι που εισέρχονται στην αγορά εργασίας

• Ελάφρυνση της αναλογιστικής μείωσης για συνταξιοδότηση στο 63ο έτος

• Διεύρυνση της βάσης χρηματοδότησης του Ταμείου, με νέα υποχρέωση εισφοράς από εισοδηματίες

• Διατήρηση της κοινωνικής σύνταξης και μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου απόδοση με εισοδηματικά κριτήρια

Από τη μεταρρύθμιση αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 123.000 υφιστάμενοι συνταξιούχοι, εκ των οποίων πέραν των 50.000 θα λάβουν αύξηση άνω των €100 μηνιαίως και περισσότερα από 10.000 άτομα θα λάβουν μηνιαία αύξηση άνω των €200.

Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, η οποία σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), τονίζει ο υπουργός, συνιστά συνολικό επανασχεδιασμό του συστήματος συντάξεων της Κύπρου με τέσσερις βασικούς στόχους: τη μείωση του κινδύνου φτώχειας των συνταξιούχων, τη διασφάλιση επαρκούς συνταξιοδοτικού εισοδήματος, την αλληλεγγύη και δικαιοσύνη μεταξύ και εντός των γενεών και τη διασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ταμεία Προνοίας

Παράλληλα, ο υπουργός ενημερώνει τους βουλευτές ότι συνεχίζεται ο κοινωνικός διάλογος για τον δεύτερο πυλώνα (Ταμεία Προνοίας), με στόχο την επίτευξη συμφωνίας-πλαισίου επί των βασικών αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Δευτέρα, το ζήτημα της μεταρρύθμισης των Ταμείων Προνοίας συζητήθηκε στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, έπειτα από τις συζητήσεις που προηγήθηκαν ενώπιον της τεχνικής επιτροπής.

Στο πλαίσιο της συνεδρίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, το Υπουργείο παρουσίασε συγκριτικό πίνακα με τις θέσεις των κοινωνικών εταίρων για τα Ταμεία Προνοίας.

Οι κοινωνικοί εταίροι συγκλίνουν στην ανάγκη ενίσχυσης του δεύτερου πυλώνα συνταξιοδότησης, διατηρώντας ωστόσο διαφορετικές προσεγγίσεις σε βασικά ζητήματα της μεταρρύθμισης.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ τάσσονται γενικά υπέρ καθολικής και υποχρεωτικής κάλυψης των εργαζομένων, με στόχο την εξασφάλιση επαρκέστερων συντάξεων και τη διεύρυνση της συμμετοχής στα Ταμεία Προνοίας.

Αντίθετα, οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ υποστηρίζουν τη διατήρηση του εθελοντικού χαρακτήρα του θεσμού, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την επιβολή νέων υποχρεώσεων και το ενδεχόμενο αύξησης του εργασιακού κόστους.

Παρά τις διαφορές, όλοι οι εταίροι αναγνωρίζουν τη σημασία της συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής κάλυψης και της ενίσχυσης της μακροπρόθεσμης συνταξιοδοτικής επάρκειας των εργαζομένων.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας, ανέφερε ότι ο πίνακας ετοιμάστηκε ώστε να καταγραφούν οι συγκλίσεις και οι διαφορές μεταξύ των εταίρων.

Σύμφωνα με τις υποδείξεις των ειδικών, η υλοποίηση των Ταμείων Προνοίας θα χρειαστεί τρία έως τέσσερα χρόνια, ανέφερε ο υπουργός.