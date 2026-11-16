Το μαγικό λυχνάρι των Χριστουγέννων στην Πάφο

Το νέο θεατρικό έργο που είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, χαρίζει φαντασία, χαμόγελο, μουσική και κυρίως μηνύματα που αγγίζουν μικρούς και μεγάλους.

Στο Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. Εισιτήρια https://www.ticketbox.com.cy/tomagikolixnaritonxristougennon Μέσα από την ιστορία και τις περιπέτειες των ηρώων, τα παιδιά ταξιδεύουν σε έναν μαγικό κόσμο και ανακαλύπτουν τη σημασία της αγάπης, της ενότητας, της συνεργασίας και της προσφοράς.

Το έργο υπενθυμίζει με έναν ευχάριστο και παιδαγωγικό τρόπο ότι το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων βρίσκεται στη δύναμη που έχουμε όταν είμαστε ενωμένοι και μοιραζόμαστε την αγάπη και τη χαρά με τους ανθρώπους γύρω μας.

Λαμβάνουν μέρος οι ηθοποιοί Γιώργος Νικολάου, Πολίνα Παναγιώτου, Δημήτρης Ψωμά, Κωνσταντίνος Μιραλλάης, Ευθύβουλος Πρωτοπαπάς και Γιώργος Κυριάκου. Σενάριο – Σκηνοθεσία Μαρία Χαραλάμπους. Χορογραφίες Γιώργος Νικολάου