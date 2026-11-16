Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε την κλήση στις 18:11 και στην περιοχή ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Στρουμπίου με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 19:01το απόγευμα χτες. Από τη πυρκαγιά κάηκαν περίπου οκτώ δεκάρια γης, όπου υπήρχαν ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και καλαμιώνας.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από καψαλίσματα στην περιοχή.