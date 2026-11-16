Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε ανοικτή περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Χούλου και Κούρδακα, στην επαρχία Πάφου.
Φωτιά μεταξύ Χούλου και Κούρδακα,κατέκαψε περίπου 8 δεκάρια
Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε την κλήση στις 18:11 και στην περιοχή ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Στρουμπίου με δύο πυροσβεστικά οχήματα.
Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 19:01το απόγευμα χτες. Από τη πυρκαγιά κάηκαν περίπου οκτώ δεκάρια γης, όπου υπήρχαν ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και καλαμιώνας.
Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από καψαλίσματα στην περιοχή.
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