Αναφερόμενος στις αναβολές μεταγγίσεων και τις υπομεταγγίσεις που καταγράφηκαν τους τελευταίους μήνες στα Κέντρα Θαλασσαιμίας, ο κ. Χαραλαμπίδης συνέδεσε την επάρκεια αίματος με τα δικαιώματα των ασθενών. Όπως είπε, η μετάγγιση ανήκει στην κατηγορία θεραπειών, όπως η αιμοκάθαρση και η χημειοθεραπεία, που δεν αναβάλλονται λόγω έλλειψης προσωπικού ή προβλημάτων στον προγραμματισμό. Για τη συζήτηση σχετικά με τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης πριν από τη μετάγγιση, σημείωσε ότι αυτά πρέπει να καθορίζονται με βάση τις ανάγκες του ασθενούς και όχι τα αποθέματα της τράπεζας αίματος.

Για την εφαρμογή της αρχής στο σύστημα υγείας, πρότεινε τη δημιουργία αποθέματος ασφαλείας για τους πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς, στο πλαίσιο της αύξησης των αποθεμάτων που προβλέπει η Εθνική Στρατηγική. Εισηγήθηκε επίσης οι αναβολές να αποτελούν εξαίρεση, με έγκαιρη ενημέρωση του ασθενούς, καταγραφή του λόγου και επαναπρογραμματισμό βάσει της κλινικής του κατάστασης. Ζήτησε ακόμη να καταγράφονται και να αναφέρονται οι αναβολές και οι υπομεταγγίσεις, καθώς και να συμμετέχουν οι ασθενείς στην Επιτροπή Παρακολούθησης Υλοποίησης της Στρατηγικής.

Ο κ. Χαραλαμπίδης δήλωσε ότι στηρίζει τις θέσεις του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλασσαιμίας κατά της υπομετάγγισης και της εξάρτησης από εκκλήσεις της τελευταίας στιγμής. Στήριξε επίσης τα αιτήματα για στελέχωση του Κέντρου Αίματος και των Κέντρων Θαλασσαιμίας, ετήσιο προγραμματισμό των αιμοδοσιών και ενημέρωση του κοινού. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζήτημα στην Κύπρο αφορά την οργάνωση των υπηρεσιών και την προσέλκυση αιμοδοτών. Κάλεσε τους εμπλεκόμενους φορείς να συνεργαστούν, ώστε οι ασθενείς να λαμβάνουν αίμα χωρίς καθυστερήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ