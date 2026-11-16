Μια ύπαιθρος σε κρίση

Για να κατανοήσει κανείς τη δημιουργία των κολεκτίβων, πρέπει να επιστρέψει στις συνθήκες που επικρατούσαν στην κυπριακή ύπαιθρο κατά τις τελευταίες δεκαετίες της αποικιοκρατίας. Η αγροτική κοινωνία βρισκόταν αντιμέτωπη με τη φτώχεια, την ανεργία, τα χρέη και την τοκογλυφία. Η οικονομική κρίση του 1929, οι ανομβρίες της δεκαετίας του 1930 και η χαμηλή αποδοτικότητα της γεωργίας επιδείνωσαν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Πολλοί μικροϊδιοκτήτες έχασαν τη γη τους λόγω χρεών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η έρευνα, περίπου το 40% της καλλιεργήσιμης γης της Κύπρου άλλαξε χέρια μεταξύ 1919 και 1939. Την ίδια στιγμή αυξανόταν και ο αριθμός των γεωργικών εργατών, από 22.654 το 1931 σε 61.849 το 1946. Η γη, που για δεκαετίες αποτελούσε τη βάση της οικογενειακής επιβίωσης, έχανε σταδιακά τον ρόλο της. Για πολλούς αγρότες η μισθωτή εργασία αποτελούσε πλέον τη μοναδική διέξοδο.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες αναπτύχθηκε ο συνεργατισμός. Η ιδέα της συλλογικής αντιμετώπισης των οικονομικών προβλημάτων και της απεξάρτησης από τους τοκογλύφους βρήκε σημαντική απήχηση.

Στο μεταπολεμικό περιβάλλον, ο συνεργατισμός συνδέθηκε και με τη δράση της Αριστεράς. Το ΑΚΕΛ προώθησε την ιδέα των αγροτικών κολεκτίβων, θεωρώντας ότι η συλλογική καλλιέργεια μπορούσε να αποτελέσει απάντηση στα προβλήματα της γεωργίας και του κατακερματισμού της γης.

Το πείραμα των Κουκλιών

Η απόφαση για τη δημιουργία της πάρθηκε στους κόλπους της επαρχιακής επιτροπής του ΑΚΕΛ Πάφου, με παρότρυνση του τότε επαρχιακού γραμματέα, Γιάννη Σοφόκλη. Για τους ανθρώπους που συμμετείχαν, η συλλογική καλλιέργεια δεν ήταν μόνο πολιτική επιλογή αλλά και προσπάθεια εξασφάλισης καλύτερων όρων διαβίωσης. Η εταιρεία ενεγράφη στις 13 Ιανουαρίου 1950 με την επωνυμία «Συνεργατική Έπαυλις Ξερού (Κουκλιών, Πάφου) Λτδ», ενώ λίγες ημέρες αργότερα ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση της γης. Η έκταση βρισκόταν δίπλα στον ποταμό Ξερό και κοντά στο τσιφλίκι των Κουκλιών. Εκεί θα εφαρμοζόταν στην πράξη το εγχείρημα της συλλογικής γεωργίας. Η βασική ιδιαιτερότητα της Κολεκτίβας ήταν ότι τα μέλη δεν ήταν απλοί εργάτες αλλά ταυτόχρονα συνιδιοκτήτες και εργαζόμενοι. Η φράση «Η γη ανήκει σ’ αυτούς που τη δουλεύουν» συμπύκνωνε τη φιλοσοφία του.

Μέλη και γυναίκες

Η ακριβής εικόνα των πρώτων μελών παραμένει ασαφής, καθώς έχει χαθεί ο πρώτος φάκελος της εταιρείας. Οι προφορικές μαρτυρίες κάνουν λόγο για 11 αρχικά μέλη που αργότερα έγιναν 15, ενώ οι εκθέσεις του Τμήματος Συνεργατισμού αναφέρουν 15 μέλη από την αρχή. Ξεχωριστή θέση κατείχαν οι γυναίκες. Από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο πλευρό των συζύγων, κρατώντας τα νοικοκυριά και αναλαμβάνοντας τη φροντίδα των παιδιών και των χωραφιών. Όταν οι οικογένειες εγκαταστάθηκαν στην Κολεκτίβα, οι υποχρεώσεις τους όχι μόνο δεν μειώθηκαν αλλά πολλαπλασιάστηκαν. Οι γυναίκες εργάζονταν στο όργωμα, στο θέρος, στα λαχανοκηπευτικά και στην κτηνοτροφία, ενώ παράλληλα διατηρούσαν την πλήρη ευθύνη του σπιτιού. Η καθημερινότητά τους ήταν εξαντλητική. Η εργασία συχνά συνεχιζόταν μέχρι αργά το βράδυ, ενώ ο ελεύθερος χρόνος ήταν ελάχιστος. Όταν υπήρχε, ορισμένες ασχολούνταν με εργόχειρα, κυρίως με το βελονάκι. Παρά τη συμβολή τους, οι γυναίκες δεν αμείβονταν ισότιμα με τους άντρες. Για την εργασία τους στην Κολεκτίβα λάμβαναν ημερομίσθιο τριών σελινιών, το οποίο συμπλήρωνε το οικογενειακό εισόδημα. Για τα δεδομένα της εποχής θεωρούνταν σχετικά ικανοποιητική αμοιβή, δεδομένου ότι στα χωράφια οι γυναίκες μπορούσαν συχνά να πάρουν το πολύ δύο σελίνια. Μαρτυρίες της εποχής αναφέρουν ότι ακόμη και το ράψιμο ενός φορέματος αμειβόταν με δύο ή τρία σελίνια, γεγονός που δείχνει τη χαμηλή αποτίμηση της γυναικείας εργασίας γενικότερα.

Εργάτριες, όχι μέτοχοι

Η μεγάλη αντίφαση της Κολεκτίβας ήταν ότι, αν και οι γυναίκες συμμετείχαν ενεργά στην παραγωγή, παρέμεναν αποκλεισμένες από τη διοίκηση. Καμία δεν ήταν μέτοχος και καμία δεν κατείχε διοικητική θέση. Οι αποφάσεις λαμβάνονταν αποκλειστικά από άνδρες. Η πραγματικότητα αυτή αντανακλούσε τις κοινωνικές αντιλήψεις της εποχής. Οι περισσότερες γυναίκες προέρχονταν από την ύπαιθρο, με περιορισμένη εκπαίδευση και ελάχιστες δυνατότητες δημόσιας συμμετοχής. Αν και ορισμένες διάβαζαν βιβλία και έντυπα που έφερναν οι σύζυγοί τους από το κόμμα, αυτό δεν αρκούσε για να αμφισβητηθούν ουσιαστικά οι παραδοσιακοί ρόλοι μέσα στην Κολεκτίβα. Επειδή σημαντικό μέρος του αρχειακού υλικού δεν έχει διασωθεί, ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι προφορικές μαρτυρίες. Η έρευνα της Σοφίας Γιουκκά βασίστηκε τόσο σε ανθρώπους που συμμετείχαν στην Κολεκτίβα όσο και σε συγγενείς και απογόνους των πρωταγωνιστών. Οι μαρτυρίες αυτές δεν αντιμετωπίζονται ως αδιαμφισβήτητες πηγές. Όταν όμως συνδυάζονται με αρχεία, εφημερίδες και επίσημες εκθέσεις, αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο βίωσαν οι ίδιοι οι άνθρωποι το εγχείρημα. Η Κολεκτίβα Ξερού δεν ήταν μεμονωμένο φαινόμενο. Την ίδια περίοδο λειτουργούσαν και άλλες κολλεκτίβες, όπως η Συνεργατική Έπαυλις Ονίσια και η Συνεργατική Έπαυλις Περβολιών. Η Πάφος είχε ιδιαίτερη σημασία λόγω των συζητήσεων γύρω από το ζήτημα της γης και των ακτημόνων. Το εγχείρημα μπορούσε να παρουσιαστεί ως ένα διαφορετικό μοντέλο απέναντι στις κυρίαρχες πολιτικές της εποχής. Για τους πρωταγωνιστές του, η Κολεκτίβα Ξερού ήταν ταυτόχρονα οικονομικό εγχείρημα, κοινωνικό πείραμα και πολιτική πράξη.

Γιατί δεν άντεξε

Ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα είναι γιατί το εγχείρημα δεν απέκτησε μεγαλύτερη διάρκεια. Η απάντηση δεν είναι μονοδιάστατη. Οι κολεκτίβες αντιμετώπισαν οικονομικές δυσκολίες, προβλήματα οργάνωσης, ελλείψεις σε γεωργική εμπειρία και μεταβολές στις τιμές των προϊόντων. Παράλληλα, η μετάβαση από την ατομική στην κοινή ιδιοκτησία αποδείχθηκε πολύ πιο σύνθετη από όσο ίσως είχαν υπολογίσει οι εμπνευστές της. Στην περίπτωση του Ξερού, το 1955 καταρτίστηκε νέο καταστατικό και το εγχείρημα πέρασε σε διαφορετικό καθεστώς λειτουργίας. Η αρχική μορφή της Κολλεκτίβας δεν διατηρήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, η σύντομη ζωή της δεν μειώνει τη σημασία της.

Η αξία

Η ιστορία της Κολεκτίβας Ξερού ξεπερνά τα όρια μιας γεωργικής επιχείρησης. Αποτελεί ένα παράθυρο σε μια Κύπρο όπου η φτώχεια, η ανισότητα, η έλλειψη γης και η εξάρτηση από την τοκογλυφία καθόριζαν τη ζωή μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Ταυτόχρονα αποκαλύπτει τις ιδεολογικές ζυμώσεις της μεταπολεμικής περιόδου και την προσπάθεια των ανθρώπων της υπαίθρου να αναζητήσουν συλλογικές λύσεις στα προβλήματά τους. Η Κολεκτίβα Ξερού μπορεί να μην εξελίχθηκε στο μοντέλο που οραματίστηκαν οι δημιουργοί της, δεν αποτελεί όμως απλώς μια ιστορία αποτυχίας. Η έρευνα της Σοφίας Γιουκκά αναδεικνύει ένα σχετικά ανεξερεύνητο κεφάλαιο της κυπριακής κοινωνικής ιστορίας και ανοίγει τον δρόμο για νέες μελέτες γύρω από τις σχέσεις των μελών, τον ρόλο των γυναικών, τη συνύπαρξη συλλογικής ιδιοκτησίας και αγοράς αλλά και τη στάση των αποικιακών αρχών απέναντι σε τέτοια εγχειρήματα. Ίσως, τελικά, η μεγαλύτερη αξία της Κολεκτίβας Ξερού να βρίσκεται ακριβώς εκεί: στο ότι για λίγα χρόνια μια μικρή ομάδα ανθρώπων στα Κούκλια επιχείρησε να δώσει συλλογική απάντηση σε ένα διαχρονικό ερώτημα. Ποιος πρέπει να κατέχει τη γη και ποιος να αποφασίζει για τον καρπό της εργασίας της.