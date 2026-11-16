Στόχος κυβερνοεπίθεσης έγινε η επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην Ελλάδα, με τους δράστες να αλλοιώνουν την αρχική της σελίδα και να αναρτούν εθνικιστικά συνθήματα, με αναφορές στην Κύπρο και το Ναγκόρνο-Καραμπάχ.
Τούρκοι χάκερ «χτύπησαν» το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και ανήρτησαν συνθήματα για την Κύπρο – «Όποιος την εποφθαλμιά, θα του βγάλω τα μάτια»
Στην παραποιημένη σελίδα αναρτήθηκαν μηνύματα για την Κύπρο και το Ναγκόρνο-Καραμπάχ
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν, οι δράστες υπέγραψαν την ενέργειά τους με τα ψευδώνυμα «ACE Veen ~ BigYahu», ενώ στην παραποιημένη ιστοσελίδα εμφανίστηκε η ένδειξη «Turkish defacers», με την οποία αυτοπροσδιορίζονται ως Τούρκοι χάκερ.
Το τουρκικό σύνθημα για την Κύπρο
Στην αρχική σελίδα του Πανεπιστημίου αναρτήθηκε φωτογραφία από κερκίδα με σημαίες και πανό, ένα από τα οποία έγραφε στα ελληνικά «Η Κύπρος δεν ξεχνά».
Στην ίδια εικόνα εμφανιζόταν μήνυμα στα αρμενικά, σύμφωνα με το οποίο «Το Αρτσάχ δεν έχει ξεχαστεί», παραπέμποντας στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.
Ιδιαίτερη αναφορά στην Κύπρο γινόταν και μέσω συνθήματος στα τουρκικά: «Ben Kıbrıs'ı candan aziz sayarım, Göz dikenin gözlerini oyarım». Η φράση μεταφράζεται ως «Αγαπώ την Κύπρο περισσότερο κι από τη ζωή μου. Όποιος την εποφθαλμιά, θα του βγάλω τα μάτια».
Στην παραποιημένη ιστοσελίδα εμφανιζόταν επίσης ένα αγγλικό απόφθεγμα σχετικά με τον πλούτο, τα όπλα και την εξουσία, ενώ στο τέλος αναγράφονταν τα ψευδώνυμα Tr0n, MecTruy, Revonzy και Hegemon, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση spyhackerz.org.
Τι γνωρίζουμε για την κυβερνοεπίθεση
Η επίθεση φαίνεται να αποτελεί περίπτωση website defacement, δηλαδή μη εξουσιοδοτημένης αλλοίωσης του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι δράστες αντικαθιστούν το κανονικό περιεχόμενο με εικόνες, μηνύματα ή συνθήματα, επιδιώκοντας συχνά να προβάλουν πολιτικές ή ιδεολογικές θέσεις.
Από τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει η παραποίηση της αρχικής σελίδας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί εάν οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα φοιτητών, εργαζομένων ή σε άλλα πληροφοριακά συστήματα του ιδρύματος.
Παραμένουν επίσης άγνωστα ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η παραβίαση και η πραγματική ταυτότητα των δραστών, καθώς ο αυτοπροσδιορισμός τους ως Τούρκων χάκερ δεν αποτελεί από μόνος του επιβεβαίωση της προέλευσής τους.
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