Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, το φονικό όργανο μαζί με τα ρούχα που φορούσε το βράδυ της δολοφονίας κατέληξαν στον συγκεκριμένο κάδο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Αστυνομία τα σκουπίδια είχαν ήδη περισυλλεγεί τα ξημερώματα της Τρίτης 11 Νοεμβρίου από όχημα του Δήμου Ακάμα και μεταφέρθηκαν στον ΧΥΤΑ Μαραθούντας.

Μέλη του ΤΑΕ Πάφου, που διερευνούν την υπόθεση, πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στον ΧΥΤΑ Μαραθούντας, χωρίς όμως να καταφέρουν να εντοπίσουν το μαχαίρι.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από δύο ημέρες ερευνών στην περιοχή του Ακάμα, όπου ο 20χρονος είχε αρχικά υποδείξει ότι πέταξε το φονικό όργανο.

Τελικά, αναγκάστηκε να ανασκευάσει την εκδοχή του και να αποκαλύψει ότι το μαχαίρι είχε πεταχτεί σε κάδο σκουπιδιών στην Πέγεια.

Αρχικά, ο 20χρονος είχε υποστηρίξει ότι το μαχαίρι ανήκε στο θύμα και ότι, στην προσπάθειά του να προστατεύσει τη μητέρα του, τραυμάτισε θανάσιμα τον 51χρονο κατά τη διάρκεια συμπλοκής.

Την εκδοχή αυτή, ωστόσο, φέρεται να ανέτρεψε η 35χρονη φίλη του, υπήκοος Σκωτίας, η οποία επίσης έχει συλληφθεί. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, τόσο ο δράστης όσο και το θύμα κρατούσαν από ένα μαχαίρι.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον εντοπισμό του φονικού όπλου και στην πλήρη εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε το έγκλημα. Τα διατάγματα κράτησης του 20χρονου και της μητέρας του, διάρκειας οκτώ ημερών, καθώς και της 35χρονης φίλης του, διάρκειας επτά ημερών, εκπνέουν την Τετάρτη.