Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, τα μηνύματα περιέχουν ηλεκτρονικό σύνδεσμο, μέσω του οποίου οι παραλήπτες καλούνται να καταβάλουν δήθεν εξώδικο πρόστιμο.

Η Αστυνομία διευκρινίζει ότι τα μηνύματα είναι πλαστά και δεν σχετίζονται με την Αστυνομία Κύπρου.

Καλεί το κοινό να μην ανοίγει συνδέσμους που λαμβάνει μέσω SMS, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εφαρμογών συνομιλίας από άγνωστους ή ύποπτους αποστολείς και να μην καταχωρεί προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία σε ύποπτες ιστοσελίδες.

Για την επιβεβαίωση τυχόν εκκρεμότητας με την Αστυνομία, οι πολίτες προτρέπονται να επικοινωνούν μέσω των γνωστών καναλιών επικοινωνίας της.

Πηγή: ΚΥΠΕ