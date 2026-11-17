Απατηλά γραπτά μηνύματα (SMS), τα οποία εμφανίζονται να έχουν αποσταλεί από την DIGIPOL, κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα, με την Αστυνομία να προειδοποιεί για τον κίνδυνο υποκλοπής προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων και απόσπασης χρημάτων.
Νέα απάτη με SMS για δήθεν εξώδικα - Προειδοποίηση από την Αστυνομία
Η Αστυνομία καλεί το κοινό να μην ανοίγει ύποπτους συνδέσμους ούτε να καταχωρεί προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, καθώς κυκλοφορούν πλαστά μηνύματα για δήθεν πληρωμή εξώδικου προστίμου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, τα μηνύματα περιέχουν ηλεκτρονικό σύνδεσμο, μέσω του οποίου οι παραλήπτες καλούνται να καταβάλουν δήθεν εξώδικο πρόστιμο.
Η Αστυνομία διευκρινίζει ότι τα μηνύματα είναι πλαστά και δεν σχετίζονται με την Αστυνομία Κύπρου.
Καλεί το κοινό να μην ανοίγει συνδέσμους που λαμβάνει μέσω SMS, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εφαρμογών συνομιλίας από άγνωστους ή ύποπτους αποστολείς και να μην καταχωρεί προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία σε ύποπτες ιστοσελίδες.
Για την επιβεβαίωση τυχόν εκκρεμότητας με την Αστυνομία, οι πολίτες προτρέπονται να επικοινωνούν μέσω των γνωστών καναλιών επικοινωνίας της.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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