Η υπόθεση, που αποκαλύφθηκε σήμερα από την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (National Security Agency - NSA) της Βόρειας Μακεδονίας, απασχολεί την συγκεκριμένη υπηρεσία, η οποία συνεργαζόταν στενά με την ΕΥΠ και άλλες μυστικές υπηρεσίες δυτικών χωρών, από τον περασμένο Μάρτιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές ασφαλείας ερευνούσαν πολύ προσεκτικά την υπόθεση, η οποία αφορούσε την στρατολόγηση υπηκόων της Βόρειας Μακεδονίας, που κινούνται στο χώρο του κοινού εγκλήματος και έχουν ποινικό μητρώο, προκειμένου να δολοφονήσουν πρόσωπο το οποίο διαμένει στην Ελλάδα.

Οι επίδοξοι εκτελεστές, πέντε στον αριθμό, στρατολογήθηκαν από τον Ιρανό, μέσω βαρόνου ναρκωτικών. Οι αρχές ασφαλείας εκτιμούν ότι αυτό έγινε ώστε η σχεδιαζόμενη ενέργεια να αποδοθεί στο οργανωμένο έγκλημα.

Κατά ίδιες πληροφορίες, οι πέντε Βορειομακεδόνες στρατολογηθέντες είχαν πραγματοποιήσει από το Μάρτιο ταξίδια στο Ιράν και σε άλλη χώρα του Κόλπου, όπου είχαν συναντήσεις με τον Ιρανό στρατολογητή τους, προφανώς για την ενέργεια που σχεδιαζόταν να εκτελέσουν στην Ελλάδα.

Στις 12 Νοεμβρίου, ο ένας εξ αυτών επιχείρησε να εισέλθει στη χώρα μας, αλλά τον συνέλαβαν στα σύνορα στελέχη της ΕΥΠ που τον παρακολουθούσαν και τον παρέδωσαν στις αρχές της Βόρειας Μακεδονίας. Ακολούθησε η σύλληψη των άλλων τεσσάρων στα Σκόπια, εκ των όποιων, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας έχει ήδη ομολογήσει ότι σχεδίαζαν την ενέργεια στην Ελλάδα.

Ο «εγκέφαλος»

Νέα στοιχεία για το φερόμενο σχέδιο δολοφονίας στην Ελλάδα έρχονται στη δημοσιότητα μέσω των μέσων ενημέρωσης της Βόρειας Μακεδονίας, τα οποία κατονομάζουν τον Ιρανό Έντρις Τζαχανγκίρι Μαβανέχ (Edris Jahangiri Mavaneh) ως το πρόσωπο που φέρεται να είχε αναλάβει τον κεντρικό συντονισμό της επιχείρησης.

Σύμφωνα με όσα αποδίδονται στην Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA) της Βόρειας Μακεδονίας, ο Μαβανέχ διατηρούσε επαφές με πρόσωπα που συνδέονται με το διεθνές οργανωμένο έγκλημα. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται ο Νατζί Σαριφί Ζινταστί (Naji Sharifi Zindashti), ο οποίος καταζητείται από το FBI για υποθέσεις που σχετίζονται με την οργάνωση δολοφονιών επί πληρωμή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Ζινταστί φέρεται να είχε αναλάβει την εξεύρεση και στρατολόγηση των προσώπων που θα εκτελούσαν τη σχεδιαζόμενη δολοφονία στην Ελλάδα, λειτουργώντας ως ενδιάμεσος μεταξύ του εγκληματικού δικτύου και των φερόμενων εντολέων.

Ποιος είναι ο καταζητούμενος από το FBI

Το όνομα του Ζινταστί περιλαμβάνεται στον κατάλογο καταζητούμενων της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ερευνών των ΗΠΑ (FBI), η οποία τον συνδέει με διεθνές εγκληματικό δίκτυο που δραστηριοποιείται από το Ιράν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιεί η αμερικανική υπηρεσία, από τον Δεκέμβριο του 2020 έως τουλάχιστον τον Μάρτιο του 2021, πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στο δίκτυό του επιχείρησαν να στρατολογήσουν εγκληματίες στη Βόρεια Αμερική, χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένες εφαρμογές επικοινωνίας.

Σκοπός τους, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ήταν η δολοφονία δύο προσώπων που είχαν εγκαταλείψει το Ιράν και διέμεναν στην πολιτεία Μέριλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι αμερικανικές αρχές αποδίδουν επίσης στο συγκεκριμένο δίκτυο την παροχή οικονομικών και άλλων μέσων για την προετοιμασία δολοφονικής επίθεσης εντός των ΗΠΑ.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2023 εκδόθηκε ομοσπονδιακό ένταλμα σύλληψης εναντίον του Ζινταστί από δικαστήριο της Μινεσότα, στο πλαίσιο κατηγορίας για συνωμοσία με σκοπό την οργάνωση δολοφονίας επί πληρωμή.

Όπλα, πυρομαχικά και σχεδιαγράμματα στα ευρήματα

Σημαντικά τεκμήρια φέρονται να εντόπισαν οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας κατά τις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν για την εξάρθρωση του δικτύου.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των αντικειμένων που κατασχέθηκαν βρίσκονται πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά, σχεδιαγράμματα στα οποία είχαν επισημανθεί συγκεκριμένες τοποθεσίες, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικός εξοπλισμός.

Παράλληλα, η NSA της Βόρειας Μακεδονίας αναφέρει ότι η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών με υπηρεσίες ασφαλείας άλλων χωρών συνέβαλαν στην αποκάλυψη της δομής και του τρόπου δράσης του δικτύου.

Από την έρευνα φέρεται να προέκυψε ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα πραγματοποιούσαν συναντήσεις υπό συνθήκες μυστικότητας σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και το Ιράν.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν οδήγησαν στον εντοπισμό διασυνδέσεων με τον Μαβανέχ, τον οποίο οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας θεωρούν κεντρικό πρόσωπο στην οργάνωση της σχεδιαζόμενης επίθεσης.

Η ίδια υπηρεσία αποδίδει στον φερόμενο οργανωτή πρόσβαση σε δίκτυο μεσαζόντων και επαφών, καθώς και συνεργασία με ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών.

Αδιευκρίνιστη η ταυτότητα του στόχου

Παρά τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί για την προετοιμασία της επίθεσης, εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής εικόνα για την ταυτότητα του προσώπου που επρόκειτο να δολοφονηθεί στην Ελλάδα.

Ορισμένα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για γνωστό Ιρανό αντιφρονούντα, με δράση στον χώρο της αντιπολίτευσης, ο οποίος φέρεται να αποτελούσε στόχο των ιρανικών αρχών.

Άλλες πληροφορίες, ωστόσο, αναφέρουν ότι η σχεδιαζόμενη επίθεση είχε ως στόχο Ισραηλινό στέλεχος εταιρείας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.

Μέχρι στιγμής, οι αντικρουόμενες αυτές εκδοχές δεν επιτρέπουν την ασφαλή ταυτοποίηση του πιθανού στόχου, ενώ οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών συνεχίζονται.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ ΜΠΕ