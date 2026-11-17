Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ιδιαίτερη συνάντηση πολιτισμού, πίστης και ιστορικής μνήμης, αναδεικνύοντας τους διαχρονικούς δεσμούς που ενώνουν την Κύπρο με τον ευρύτερο ελληνισμό.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η παρουσία και η ομιλία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου, ο οποίος ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Ένωσης Κυπρίων Ελλάδος και τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση.

Το «παρών» έδωσε επίσης ο τέως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος, καθώς και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βρεσθένης κ. Θεόκλητος.

Μέσα σε ένα κλίμα συγκίνησης και ιδιαίτερου συμβολισμού, η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης, της παράδοσης και της πολιτιστικής ταυτότητας, στοιχεία που εξακολουθούν να αποτελούν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδας.

Η παρουσία σημαντικών εκπροσώπων της Εκκλησίας και της πολιτειακής ζωής προσέδωσε ιδιαίτερο κύρος στη βραδιά, ενώ η συμμετοχή της Ένωσης Επτανησίων Ελλάδας ανέδειξε παράλληλα τους κοινούς πολιτιστικούς και ιστορικούς δεσμούς που διατηρεί ο ελληνισμός.

Η εκδήλωση σύμφωνα με ανάρτηση της εικαστικού Παρασκευής Γιαπάνη εκ μέρους της Ενωσης Κυπρίων Ελλάδος αποτέλεσε, παράλληλα, μια υπενθύμιση της ανάγκης να παραμένουν ζωντανές οι ρίζες, η παράδοση και η συλλογική μνήμη, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές.

Η Ένωση Κυπρίων Ελλάδος εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της προς όλους όσοι παρευρέθηκαν και συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης, υπογραμμίζοντας τη σημασία πρωτοβουλιών που ενισχύουν τους δεσμούς των Κυπρίων με την πατρίδα, την ιστορία και την παράδοσή τους.