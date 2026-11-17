Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΟΜ, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου, η εταιρεία Michaels Automotive Ltd ενημερώθηκε από τον κατασκευαστή Ford για την ανάκληση 19 οχημάτων, τα οποία φέρουν ελαττωματικούς αερόσακους συνοδηγού TAKATA.

Ο κατασκευαστής έχει εκδώσει οδηγία προς τους ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων οχημάτων για άμεση ακινητοποίησή τους.

Ως εκ τούτου, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών έχει προχωρήσει στην ανάκληση των πιστοποιητικών καταλληλότητας των συγκεκριμένων οχημάτων.

Παράλληλα, καλεί τους ιδιοκτήτες να επικοινωνήσουν με τον διανομέα της Ford στην Κύπρο, την εταιρεία Michaels Automotive Ltd, προκειμένου να λάβουν περαιτέρω οδηγίες.

Τα 19 οχήματα που επηρεάζονται

Σύμφωνα με τον κατάλογο που δημοσιοποίησε το ΤΟΜ, τα επηρεαζόμενα οχήματα φέρουν τους ακόλουθους αριθμούς εγγραφής και πλαισίου:

Αρ. Εγγραφής Αρ. Πλαισίου Κατασκευαστής

1 MYN947 2FMTK5A30GBC27299

2 MTE677 2FMTK5A33GBC27300

3 MXK216 2FMTK5A35GBC27301

4 MTA277 2FMTK5K30GBC53576

5 MPA017 2FMTK5K33GBB40446

6 MPP381 2FMTK5K3XGBB60662

7 NEP117 2FMTK5A38HBB63045

8 MZX591 2FMTK5K30GBB97963

9 NPE689 2FMTK5A38GBB54750

10 NKX933 2FMTK5A35GBC45183

11 NBN928 2FMTK5K33GBB97925

12 MTN846 2FMTK5K37GBC25869

13 NBN686 2FMTK5A35HBC19698

14 NMT906 2FMTK5JA1GBC45289

15 PTX678 2FMTK5KA2HBB49526

16 PYZ417 2FMTK5KA7GBC28091

17 MPE952 2FMTK5K35GBB64232

18 MPM021 2FMTK5A39GBC25549

19 MTZ949 2FMTK5AA7GBC14015