Στο κατεχόμενο λιμάνι της Αμμοχώστου ρυμουλκείται το πλοίο «Şampiyon Melekler», το οποίο υπέστη μηχανική βλάβη ανοικτά της Καρπασίας, ενώ εκτελούσε δρομολόγιο από την Αμμόχωστο προς τη Μερσίνα. Το πλοίο διαχειρίζεται η εταιρεία Filo Jet Denizcilik.
Βλάβη σε πλοίο της εταιρείας που είχε το μοιραίο «Filo Jet» - Ρυμουλκείται στην Αμμόχωστο
Φωτογραφία Αρχείου
Το πλοίο υπέστη βλάβη ανοικτά της Καρπασίας ενώ ταξίδευε από την Αμμόχωστο προς τη Μερσίνα. Οι επιβάτες είναι ασφαλείς, σύμφωνα με τον «υφυπουργό» Μεταφορών.
Σύμφωνα με δηλώσεις του «υφυπουργού δημοσίων έργων και μεταφορών», οι επιβάτες είναι ασφαλείς. Όπως μεταδίδει το τ/κ «πρακτορείο ειδήσεων», ο Μουράτ Σαλέλ ανέφερε ότι η βλάβη στη μηχανή σημειώθηκε γύρω στις 05:00.
Το πλοίο ρυμουλκείται από το ρυμουλκό «Söndüren-10» και αναμένεται να φτάσει στο λιμάνι της Αμμοχώστου το βράδυ.
Ο κ. Σαλέλ δήλωσε ότι δεν υπήρξε πυρκαγιά ή άλλο πρόβλημα, ενώ δεν υπάρχουν θύματα ούτε υλικές ζημιές.
Το «Şampiyon Melekler» ανήκει στη Filo Denizcilik, την εταιρεία στην οποία ανήκε και το επιβατηγό «Filo Jet». Το τελευταίο ναυάγησε ανοικτά της Κερύνειας στις 30 Αυγούστου 2026, με πολύνεκρο απολογισμό.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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