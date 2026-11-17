Σύμφωνα με δηλώσεις του «υφυπουργού δημοσίων έργων και μεταφορών», οι επιβάτες είναι ασφαλείς. Όπως μεταδίδει το τ/κ «πρακτορείο ειδήσεων», ο Μουράτ Σαλέλ ανέφερε ότι η βλάβη στη μηχανή σημειώθηκε γύρω στις 05:00.

Το πλοίο ρυμουλκείται από το ρυμουλκό «Söndüren-10» και αναμένεται να φτάσει στο λιμάνι της Αμμοχώστου το βράδυ.

Ο κ. Σαλέλ δήλωσε ότι δεν υπήρξε πυρκαγιά ή άλλο πρόβλημα, ενώ δεν υπάρχουν θύματα ούτε υλικές ζημιές.

Το «Şampiyon Melekler» ανήκει στη Filo Denizcilik, την εταιρεία στην οποία ανήκε και το επιβατηγό «Filo Jet». Το τελευταίο ναυάγησε ανοικτά της Κερύνειας στις 30 Αυγούστου 2026, με πολύνεκρο απολογισμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ