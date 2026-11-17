Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ, η νομική σύμβουλος του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών, Βιργινία Χρήστου, ανέφερε ότι οι πρώτες καταγγελίες αφορούν διαφημίσεις που παρουσιάζουν προϊόντα σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές, οι οποίες ωστόσο δεν ανταποκρίνονται στο ποσό που τελικά πληρώνει ο καταναλωτής.

Όπως εξήγησε, αρκετές επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει τις προσφορές τους από τα τέλη Οκτωβρίου, αξιοποιώντας την εμπορική περίοδο της Black Friday, η οποία φέτος πέφτει στις 27 Νοεμβρίου. Θα ακολουθήσει η Cyber Monday τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ενώ την 1η Δεκεμβρίου αναμένονται προσφορές σε αεροπορικά εισιτήρια και καταλύματα.

Προσοχή στις εκπτώσεις που φτάνουν το 90%

Η κ. Χρήστου κάλεσε τους καταναλωτές να αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα τις διαφημίσεις που υπόσχονται εξαιρετικά μεγάλες μειώσεις τιμών, ιδιαίτερα όταν εμφανίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την ίδια, οι καταναλωτές θα πρέπει να αναμένουν εκπτώσεις που κυμαίνονται μέχρι περίπου 25% με 30% κατά τις συγκεκριμένες εμπορικές περιόδους. Όπως υποστήριξε, ποσοστά που υπερβαίνουν αισθητά αυτά τα επίπεδα χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή και έλεγχο, ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσο οι προσφορές είναι πραγματικές.

Η νομική σύμβουλος ανέφερε ότι, με βάση την εμπειρία του Συνδέσμου, προσφορές με εκπτώσεις άνω του 40% ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να συνδέονται με εικονικές επιχειρήσεις που δημιουργούνται με σκοπό την εξαπάτηση καταναλωτών.

Πρόσθεσε ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται διαφημίσεις που υπόσχονται εκπτώσεις ακόμη και 90%, προειδοποιώντας ότι οι πολίτες πρέπει να ερευνούν την αξιοπιστία των επιχειρήσεων πριν προχωρήσουν σε αγορές.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι το ζητούμενο είναι να εξακριβώνεται η γνησιότητα κάθε προσφοράς, καθώς σε περιπτώσεις απάτης η επιστροφή χρημάτων μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη.

Πώς πρέπει να υπολογίζεται η έκπτωση

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον κανόνα που διέπει την ανακοίνωση μειώσεων τιμών.

Όπως εξήγησε, η τιμή αναφοράς για τον υπολογισμό μιας έκπτωσης πρέπει να είναι η χαμηλότερη τιμή στην οποία πωλήθηκε το προϊόν κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες.

Για παράδειγμα, εάν ένα προϊόν πωλούνταν αρχικά προς 100 ευρώ και στη συνέχεια η τιμή του μειώθηκε στα 50 ευρώ, η επιχείρηση δεν μπορεί να αγνοήσει τη χαμηλότερη αυτή τιμή όταν ανακοινώνει νέα έκπτωση για την Black Friday.

Η κ. Χρήστου υπενθύμισε επίσης ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει θεσμοθετημένη περίοδος εκπτώσεων, γεγονός που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προχωρούν σε προσφορές οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου, τηρώντας πάντοτε τη σχετική νομοθεσία.

Τι ισχύει για τις επιστροφές προϊόντων

Η νομική σύμβουλος του Συνδέσμου διευκρίνισε ότι τα δικαιώματα επιστροφής εξαρτώνται από τον τρόπο αγοράς.

Στις αγορές από φυσικά καταστήματα, η επιστροφή ενός προϊόντος λόγω αλλαγής γνώμης εξαρτάται από την πολιτική της επιχείρησης.

Αντίθετα, στις διαδικτυακές αγορές, οι καταναλωτές έχουν κατά κανόνα δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, ακόμη και όταν αυτό έχει αγοραστεί σε περίοδο εκπτώσεων, με τις εξαιρέσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Η κ. Χρήστου κάλεσε επίσης τους πολίτες να ζητούν πάντοτε απόδειξη αγοράς και να ελέγχουν, πριν απομακρυνθούν από το ταμείο, ότι το ποσό που πλήρωσαν συμφωνεί με την αναγραφόμενη τιμή.

Πώς μπορούν να υποβάλουν καταγγελία

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καταναλωτών καλεί όσους εντοπίζουν ύποπτες πρακτικές ή πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας να αποστέλλουν τα σχετικά στοιχεία, μαζί με αποδείξεις ή άλλα τεκμήρια.

Όπως ανέφερε η κ. Χρήστου, ο Σύνδεσμος μπορεί να επικοινωνήσει με την επιχείρηση για διευκρινίσεις ή, όπου κρίνεται αναγκαίο, να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορίου.

Ακούστε όλη την παρέμβαση της κας Χρίστους στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: