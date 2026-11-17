Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εκταμίευσης των €25 εκατ. για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου (GSI), με τις απαραίτητες ενέργειες να έχουν ήδη δρομολογηθεί, δήλωσε την Τρίτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.
Σε εξέλιξη οι διαδικασίες για εκταμίευση των €25 εκατ. για το GSI, λέει ο Λετυμπιώτης
Οι απαραίτητες ενέργειες για την εκταμίευση έχουν δρομολογηθεί, ενώ η σχετική χρέωση αναμένεται να εμφανιστεί σε λογαριασμούς της ΑΗΚ τους επόμενους μήνες.
Απαντώντας σε ερώτηση για το στάδιο της καταβολής, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η διαδικασία, η οποία βασίζεται σε ρυθμιστικές αποφάσεις, έχει ξεκινήσει. Όπως είπε, απαιτείται ο αναγκαίος χρόνος για να ολοκληρωθούν τα προβλεπόμενα βήματα και να καταστεί δυνατή η εκταμίευση του ποσού.
Πρόσθεσε ότι έχουν δρομολογηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, βάσει της σχετικής ρυθμιστικής απόφασης, το ποσό θα επιμεριστεί στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των καταναλωτών ως χρέωση. Η χρέωση, ωστόσο, θα αφαιρείται αυτόματα, καθώς η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει να καλύψει το ποσό. Εξαιτίας των προβλεπόμενων διαδικασιών, αναμένεται να εμφανιστεί σε λογαριασμούς της ΑΗΚ τους επόμενους μήνες.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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