Ο πρόεδρος της Επιτροπής και εκ των εισηγητών, Νίκος Κέττηρος, δήλωσε μετά τη συνεδρία ότι στόχος είναι «να διασφαλιστεί η συνέχιση αυτής της καλλιτεχνικής, πολιτιστικής δραστηριότητας στους συγκεκριμένους χώρους». Πρόσθεσε ότι «δυστυχώς, η προαγωγή του πολιτισμού φαίνεται ότι δεν είναι στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης».

Όπως ανέφερε, η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών αντιμετώπισε αρνητικά την πρόταση, με το επιχείρημα ότι «θα είναι διάκριση έναντι άλλων χρηστών τουρκοκυπριακών υποστατικών». Ο κ. Κέττηρος χαρακτήρισε τη στάση αυτή απαράδεκτη, σημειώνοντας ότι η Υπηρεσία επικαλείται το ενδεχόμενο διάκρισης έναντι χρηστών όπως όσοι διατηρούν μπαρ, νυχτερινά κέντρα, εστιατόρια και μεγάλες επιχειρήσεις σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ειδικές.

«Δυστυχώς, δεν είμαστε μόνο ο πολιτισμός και οι άνθρωποι της τέχνης και της παραγωγής πολιτισμού, αλλά δυστυχώς είμαστε και οι άνθρωποι των ποτών, των ξενυχτιών και των οποιωνδήποτε άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, οι οποίες θα πάρουν περισσότερο χώρο στην περιοχή έναντι αυτών των ανθρώπων του πολιτισμού», είπε. Εξέφρασε ανησυχία ότι οι καλλιτεχνικοί χώροι στις συγκεκριμένες περιοχές θα εκλείψουν αν δεν διασφαλιστούν η παραμονή τους και η συνέχιση της λειτουργίας τους. Η Υπηρεσία αναμένεται να επανέλθει έως τα τέλη Ιανουαρίου με προτάσεις τροποποίησης των κανονισμών.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Λυσανδρίτης ανέφερε ότι χρειάζεται συνολική και συνταγματικά ορθή αντιμετώπιση του ζητήματος, «χωρίς να δημιουργούνται συνθήκες άνισης μεταχείρισης ή αθέμιτου ανταγωνισμού». Η πρόταση αφορά τη διαδοχή της σύμβασης μίσθωσης και τον καθορισμό ονομαστικού ενοικίου για τουρκοκυπριακά υποστατικά που λειτουργούν ως μουσεία ή εργαστήρια καλλιτεχνών.

«Η προαγωγή και στήριξη του πολιτισμού και των ανθρώπων του σίγουρα μας βρίσκει υπέρμαχους», είπε, προσθέτοντας ωστόσο ότι αρκετοί επαγγελματίες μισθωτές θέτουν το ίδιο αίτημα. Υπογράμμισε πως το θέμα πρέπει να εξεταστεί συνταγματικά και συνολικά, χωρίς αποσπασματικές ρυθμίσεις που θα δημιουργούσαν άνιση μεταχείριση ή αθέμιτο ανταγωνισμό. Όπως ανέφερε, ζητήθηκε από την Υπηρεσία να συμπεριλάβει στους σχεδιασμούς της και στις τροποποιήσεις που αναμένεται να καταθέσει τον Ιανουάριο πρόνοιες που θα προσφέρουν ευελιξία ή θα περιορίζουν τις αυξήσεις ενοικίων βάσει θεσμοθετημένων κριτηρίων. «Θα αναμένουμε μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου. Αλλιώς, θα προχωρήσουμε με τη συζήτηση της πρότασης νόμου για να εφαρμόσουμε ως Βουλή αυτό το αίτημα», κατέληξε.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Αδάμος Άσπρης ανέφερε ότι η πρόταση αφορά συμβάσεις μίσθωσης τουρκοκυπριακών περιουσιών σε πρόσφυγες για τη λειτουργία μουσείων, θεάτρων, εργαστηρίων, παραδοσιακών κατασκευών και βιοτεχνιών που προωθούν τον πολιτισμό. Κατά τη συζήτηση, είπε, αναδείχθηκε η ανάγκη ρύθμισης της παραχώρησης της περιουσίας σε περίπτωση θανάτου του αρχικού μισθωτή.

Σύμφωνα με τον κ. Άσπρη, η Υπηρεσία επεσήμανε την ανάγκη διασφάλισης της ισότιμης μεταχείρισης και αποφυγής αντισυνταγματικών προνοιών. «Ακούμε αυτές τις επισημάνσεις και τις λαμβάνουμε υπόψη», δήλωσε. Η προσωπική του εισήγηση προς την Υπηρεσία είναι να επεκταθεί και σε αυτές τις περιπτώσεις ένα σύστημα μοριοδότησης, ώστε οι συγγενείς πρώτου βαθμού να έχουν τον πρώτο λόγο στη διαδικασία μεταβίβασης. Εισηγήθηκε επίσης την καθιέρωση «ενός συμβολικού ποσού αγοραίου ενοικίου» για τις βιοτεχνίες και τα πολιτιστικά κέντρα, τα οποία, όπως είπε, κινδυνεύουν συχνά με σημαντικές αυξήσεις ενοικίων εξαιτίας γειτονικών αναπτύξεων. Η Υπηρεσία δεσμεύτηκε να επανέλθει στα τέλη Ιανουαρίου με συγκεκριμένες προτάσεις. «Αναμένουμε λοιπόν τις προτάσεις της Υπηρεσίας και αναλόγως θα προχωρήσουμε για την τελική δράση αυτού του ζητήματος», κατέληξε.

Η βουλευτής του κινήματος ΑΛΜΑ Λίτσα Δρουσιώτου εξέφρασε τη στήριξή της στην προστασία και διατήρηση των χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, θέτοντας παράλληλα ζήτημα ίσης μεταχείρισης των δικαιούχων. «Δεν κλείνουμε χώρους πολιτισμού. Την ίδια στιγμή, όμως, οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση πρέπει να διασφαλίζει τη διαφάνεια, την ίση μεταχείριση και την αποφυγή αδικαιολόγητων διακρίσεων εις βάρος άλλων ομάδων δικαιούχων», ανέφερε.

Τάχθηκε υπέρ μιας δίκαιης και εφαρμόσιμης λύσης χωρίς ανισότητες, σημειώνοντας ότι και άλλες επαγγελματικές ομάδες στεγάζονται σε τουρκοκυπριακά υποστατικά και δεν πρέπει να αδικηθούν από ενδεχόμενη ρύθμιση του δικαιώματος διαδοχής της χρήσης.

Στάθμευση και αναβάθμιση προσφυγικών συνοικισμών

Η Επιτροπή συζήτησε επίσης τα στέγαστρα και τους χώρους στάθμευσης στους προσφυγικούς συνοικισμούς, με επίκεντρο τις ενέργειες στην Αγλαντζιά για τον ευπρεπισμό δημόσιων χώρων και τη δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης.

Ο κ. Κέττηρος ανέφερε ότι το Τμήμα Πολεοδομίας, στο οποίο υπάγονται οι προσφυγικοί οικισμοί, ενημέρωσε πως προωθεί πρόγραμμα για τη δημιουργία ενός χώρου στάθμευσης ανά οικιστική μονάδα και δεσμεύτηκε να συνεισφέρει στους δήμους για την υλοποίησή του. Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγλαντζιάς του Δήμου Λευκωσίας έχουν αρχίσει εργασίες καθαρισμού και ευπρεπισμού δημόσιων χώρων, «ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι που ζουν σε αυτούς τους προσφυγικούς οικισμούς να ζήσουν με αξιοπρέπεια».

Για τη σύνδεση των συνοικισμών με το αποχετευτικό σύστημα, είπε ότι έχει δοθεί δέσμευση πως οι προσφορές θα προκηρυχθούν εντός του 2027. Το θέμα, πρόσθεσε, είναι εγγεγραμμένο από όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες και θα συζητηθεί στις αρχές Ιανουαρίου σε συνεδρία με όλους τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης.

Η αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς Άντρη Χατζηανδρέου ανέφερε ότι στην Επιτροπή συζητήθηκαν οι προσφυγικοί συνοικισμοί και η απομάκρυνση στεγάστρων από δημόσιους χώρους. Εξέφρασε ικανοποίηση για το κλίμα συνεργασίας σχετικά με την αναβάθμιση των περιοχών, που αποτελεί βασικό στόχο του Δήμου Λευκωσίας.

«Για μας, ως Αντιδημαρχία Αγλαντζιάς, είναι μεγάλη μας έγνοια οι δημότες ολόκληρης της Αγλαντζιάς να βιώνουν και να νιώθουν καταστάσεις και συνθήκες όπου να νιώθουν ισότιμη μεταχείριση εντός του Δήμου και εντός του διαμερίσματος», δήλωσε. «Στόχος μας είναι η αναβάθμιση αυτών των περιοχών, ώστε να μην υπάρχουν κάτοικοι, δημότες δεύτερης κατηγορίας και περιοχές δεύτερης κατηγορίας».

Χαιρέτισε την απόφαση της Πολεοδομίας να στηρίξει την προσπάθεια του Δήμου, λέγοντας ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση για τον σχεδιασμό και την αναβάθμιση των περιοχών. Η αντιδήμαρχος είπε ότι θα παραμείνουν σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς ώστε η συνεργασία να προχωρήσει με τους επιθυμητούς ρυθμούς και εξέφρασε την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν περισσότερες ενέργειες από το κεντρικό κράτος για τη γενικότερη αναβάθμιση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στους προσφυγικούς συνοικισμούς.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα ζητήματα που αφορούν τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) και ειδικότερα στη σύνδεση των συνοικισμών με το αποχετευτικό, ώστε όλοι οι κάτοικοι να έχουν τις ίδιες ευκολίες και υπηρεσίες στον ίδιο δήμο.

Για το θέμα της στάθμευσης, ο κ. Λυσανδρίτης ανέφερε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου Λευκωσίας, έχουν χωροθετηθεί οι χώροι στάθμευσης, έχουν εκπονηθεί τα πρώτα σχέδια οριζόντιου διαχωρισμού και έχουν γίνει συνεννοήσεις και υποδείξεις προς τους κατοίκους. Αναμένεται πλέον να προχωρήσουν τα κατασκευαστικά σχέδια για την υλοποίηση νέων χώρων στάθμευσης για τους κατοίκους των συνοικισμών που επηρεάζονται.

Πηγή: ΚΥΠΕ