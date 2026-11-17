Περιθώρια διαφοροποιήσεων

Με τη νέα πρόσκληση το ΥΠΑΝ επιχειρεί εκ νέου να προσεγγίσει τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, θέτοντας στο επίκεντρο τα σημεία διαφωνίας. Όπως ανέφεραν στον «Π» πηγές του Υπουργείου Παιδείας, υπάρχουν περιθώρια διαφοροποιήσεων, κυρίως ως προς τα κριτήρια ένταξης στο ειδικό κλειστό μητρώο και ορισμένες πτυχές της εξεταστικής διαδικασίας. Μεταξύ άλλων, θα μπορούσε να εξεταστεί η μείωση της απαιτούμενης προϋπηρεσίας των αντικαταστατών από τους 24 στους 18 ή ακόμη και στους 12 μήνες, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι εκπαιδευτικοί στο μητρώο. Στο κύριο σημείο διαφωνίας, όμως, που αφορά τη μονιμοποίηση χωρίς γραπτές εξετάσεις, το Υπουργείο παραμένει αμετακίνητο, επικαλούμενο τη θέση της Νομικής Υπηρεσίας ότι η διαδικασία για τον μόνιμο διορισμό πρέπει να είναι η ίδια για όλους τους υποψηφίους. Όπως εξήγησαν οι ίδιες πηγές, μέσω της δημιουργίας του κλειστού μητρώου επιδιώκεται η συνέχιση της απασχόλησης των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών, χωρίς να απαιτείται η συμμετοχή τους στις εξετάσεις για την εξασφάλιση νέας σύμβασης. Η συμμετοχή στην εξεταστική διαδικασία θα εξακολουθήσει, ωστόσο, να αποτελεί προϋπόθεση για τον μόνιμο διορισμό τους.

Οι ίδιες πηγές εξέφρασαν απογοήτευση για τη μη πραγματοποίηση της αυριανής συνάντησης, επισημαίνοντας ότι κατά τη συνάντηση της Δευτέρας με την ΟΛΤΕΚ κατατέθηκαν εισηγήσεις και δόθηκαν διευκρινίσεις. Με την αυριανή ολοκλήρωση της διαβούλευσης, το ΥΠΑΝ θα αξιολογήσει τις εισηγήσεις, προτού το νομοσχέδιο οδηγηθεί, κατόπιν νομοτεχνικού ελέγχου, στο Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως στη Βουλή, χωρίς να αποκλείονται περαιτέρω διαφοροποιήσεις κατά την κοινοβουλευτική συζήτηση.

Την Πέμπτη οι αποφάσεις των οργανώσεων

Μιλώντας σήμερα στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ, στον Πολίτη 107.6 & 97.6, ο Ανδρέας Μαυράτσας, γ.γ. της ΟΕΛΜΕΚ, απέρριψε τη θέση ότι η διαφωνία περιορίζεται στη μονιμοποίηση χωρίς εξετάσεις, υποστηρίζοντας ότι καμία από τις γραπτώς κατατεθειμένες εισηγήσεις της οργάνωσης δεν έχει υιοθετηθεί. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι η ΟΕΛΜΕΚ δικαιώθηκε για τη μη προσέλευσή της στη συνάντηση της Δευτέρας, καθώς δεν υπήρξε, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε, διαφοροποίηση της κυβερνητικής πρότασης.Μεταξύ των υπόλοιπων σημείων διαφωνίας ανέφερε την ενοποίηση των καταλόγων διορισίμων, λόγω της διαφορετικής δομής και του βαθμού δυσκολίας των εξετάσεων. Η ΟΕΛΜΕΚ ζητά, επίσης, την ένταξη στο κλειστό μητρώο αντικαταστατών με τουλάχιστον έξι μήνες αναγνωρισμένης υπηρεσίας, καθώς και την ισόποση κατανομή των μόνιμων διορισμών μεταξύ του μητρώου και του καταλόγου διορισίμων, μέχρι την εξάντληση του πρώτου. Όσον αφορά τη μονιμοποίηση χωρίς εξετάσεις, ο κ. Μαυράτσας υπογράμμισε ότι πρόκειται για εκπαιδευτικούς με πολυετή υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ήδη αξιολογηθεί από το ίδιο το Υπουργείο μέσα στη σχολική τάξη. Την Πέμπτη, όπως ανέφερε, θα εξεταστούν τα επόμενα μέτρα αντίδρασης.

Ο γενικός γραμματέας της ΟΛΤΕΚ, Παναγιώτης Λυσάνδρου, έθεσε στον «Π» ως προτεραιότητες τη διασφάλιση της εργασίας των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών και την προοπτική μονιμοποίησής τους, εκτιμώντας ότι η προώθηση του νομοσχεδίου στη Βουλή χωρίς προηγούμενη συμφωνία θα δυσχεράνει τον διάλογο. Η ΟΛΤΕΚ παραμένει ανοικτή σε κοινή συνάντηση, κρίνοντας ότι δεν έχει νόημα να συναντηθεί εκ νέου με την υπουργό χωρίς τις υπόλοιπες οργανώσεις, δεδομένης της συνάντησης της Δευτέρας.

Από πλευράς του, ο Χάρης Χαραλάμπους, γ.γ. της ΠΟΕΔ, ανέφερε στον «Π» ότι η οργάνωση αδυνατεί να παραστεί στην αυριανή συνάντηση λόγω άλλων υποχρεώσεων και θα απαντήσει στην πρόσκληση μετά την πρωινή συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου την Πέμπτη. Εκτίμησε, πάντως, ότι η νέα πρόσκληση της υπουργού θα πρέπει να συνοδεύεται από κάποια μετακίνηση στις θέσεις του ΥΠΑΝ. Παρότι η ΠΟΕΔ εμφανίζεται πρόθυμη να συζητήσει τη μορφή του κλειστού μητρώου, παραμένει αμετακίνητη στα ζητήματα της εργασιακής διασφάλισης, της μονιμοποίησης και των κριτηρίων ένταξης των αντικαταστατών.

Επιμένουν στην παρέμβαση Χριστοδουλίδη

Σχολιάζοντας τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας το βράδυ της Δευτέρας περί μη προσέλευσης των οργανώσεων στον διάλογο, ο κ. Χαραλάμπους υπενθύμισε ότι το αίτημα συνάντησης εκκρεμεί από την κινητοποίηση της 8ης Οκτωβρίου, ενώ στο μεταξύ μεσολάβησαν συναντήσεις με την υπουργό χωρίς να επιτευχθεί σύγκλιση. Αναγνωρίζοντας ότι η υπουργός Παιδείας είναι η καθ’ ύλην αρμόδια, υποστήριξε ότι για την επίλυση του ζητήματος απαιτούνται πολιτικές αποφάσεις.

Τη χρησιμότητα μιας τέτοιας συνάντησης υπογράμμισε και ο κ. Λυσάνδρου, υπενθυμίζοντας ότι η ΟΛΤΕΚ ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της υπουργού τη Δευτέρα, ενώ η ΟΕΛΜΕΚ ζητά η συνάντηση με τον Πρόεδρο να πραγματοποιηθεί πριν από την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Το ενδεχόμενο κοινών μέτρων αντίδρασης παραμένει ανοικτό, με τις οργανώσεις να επιδιώκουν τη διατήρηση του ενιαίου μετώπου τους. Από πλευράς ΠΟΕΔ, μάλιστα, υπάρχουν ήδη αποφάσεις για λήψη μέτρων, οι οποίες, σύμφωνα με τον κ. Χαραλάμπους, θα ενεργοποιηθούν εάν το νομοσχέδιο προωθηθεί ως έχει.