Στο Φόρουμ συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι υπουργείων, αξιωματικοί των στρατιωτικών δυνάμεων των δύο χωρών, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και οργανισμών προώθησης επενδύσεων, καθώς και εταιρείες, βιομηχανικές και ερευνητικές κοινότητες.

Ο κ. Δαμιανού χαρακτήρισε το Φόρουμ πολύτιμη πλατφόρμα για τη συνεργασία Κύπρου και Πολωνίας, σε συνάρτηση με τις ανάγκες των δύο χωρών και της Ευρώπης. Υπενθύμισε ότι η διοργάνωση του 2024 επικεντρώθηκε στην κυβερνοασφάλεια και σε προηγμένες λύσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, δίνοντας σε πολωνικές και κυπριακές εταιρείες τη δυνατότητα να ανταλλάξουν τεχνογνωσία και να αναπτύξουν επιχειρηματικούς δεσμούς. Το 2025, πρόσθεσε, ο διάλογος επεκτάθηκε στους τομείς της άμυνας, της κυβερνοασφάλειας και της στρατηγικής συνεργασίας.

«Η ενισχυμένη αμυντική και βιομηχανική διάσταση φέτος δεν αποτελεί απόκλιση από τον αρχικό σκοπό του POLCYBER, αλλά το επόμενο λογικό βήμα», ανέφερε. Η Πολωνία, είπε, διαθέτει σημαντικές δυνατότητες στην αμυντική βιομηχανία, τη μηχανική και την παραγωγή, καθώς και εμπειρία σε προηγμένα συστήματα. Η Κύπρος, από την πλευρά της, προσφέρει τεχνολογικό οικοσύστημα με διεθνείς διασυνδέσεις, ισχυρές δυνατότητες στην κυβερνοασφάλεια, την άμυνα και τις ψηφιακές τεχνολογίες, δραστηριότητα στις διαστημικές εφαρμογές και ερευνητικά κέντρα που καλύπτουν πολιτικές και αμυντικές ανάγκες.

Ο Υφυπουργός ανέφερε ότι οι πλέον ελπιδοφόρες συνεργασίες είναι όσες έχουν πρακτική εφαρμογή. Ως παραδείγματα παρουσίασε τη σύμπραξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα και προμήθειες, τη συνεργασία ερευνητών και βιομηχανίας για την ανάπτυξη κοινών λύσεων και πιλοτικών εφαρμογών στην προστασία κρίσιμων υποδομών, τις ασφαλείς επικοινωνίες και την ασφάλεια κυβερνο-φυσικών συστημάτων. Αναφέρθηκε επίσης στη συμμετοχή κυπριακών επιχειρήσεων σε ευρύτερες βιομηχανικές εφοδιαστικές αλυσίδες και στη δυνατότητα πολωνικών εταιρειών να αξιοποιήσουν την Κύπρο ως αξιόπιστη βάση για συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.

Σημειώνοντας ότι το τεχνολογικό και καινοτομικό οικοσύστημα της Κύπρου αναπτύχθηκε γρήγορα τα τελευταία χρόνια, ο κ. Δαμιανού δήλωσε ότι στόχος δεν είναι μόνο η προσέλκυση περισσότερων εταιρειών ή κεφαλαίων, αλλά και δραστηριοτήτων που φέρνουν τεχνολογία, τεχνογνωσία, ποιοτικές θέσεις εργασίας και διαρκή παραγωγική αξία. Η προσπάθεια, πρόσθεσε, υποστηρίζεται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ενίσχυση των δεσμών έρευνας και βιομηχανίας, την πρόσβαση σε ταλέντα και την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών. «Η Κύπρος οικοδομεί μια οικονομία προσανατολισμένη στο μέλλον, με σταθερότητα και προοπτική, μέσα σε μια κατά τα άλλα ταραγμένη περιοχή», είπε.

Η συνεργασία των δύο χωρών στηρίζεται στο Μνημόνιο Συναντίληψης του 2021 για την Κυβερνοασφάλεια και την Ψηφιοποίηση, στις σχέσεις που αναπτύχθηκαν στις προηγούμενες διοργανώσεις του POLCYBER και στους θεσμικούς και επιχειρηματικούς δεσμούς τους, ανέφερε. Κάνοντας αναφορά στη φετινή επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Ψηφιακών Υποθέσεων της Πολωνίας στην Κύπρο, είπε ότι στόχος είναι να αποκτήσει το υφιστάμενο πλαίσιο εμπορική και επιχειρησιακή υπόσταση.

Ο κ. Δαμιανού εντόπισε ευκαιρίες συνεργασίας σε συστήματα κυβερνοασφάλειας και άμυνας που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, στην προστασία κρίσιμων υποδομών και στις ασφαλείς επικοινωνίες, καθώς και σε τεχνολογίες με πολιτικές και αμυντικές εφαρμογές. Κάλεσε τους συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν τις συζητήσεις, τις παρουσιάσεις και, κυρίως, τις επιχειρηματικές συναντήσεις για να εντοπίσουν δυνατότητες συνεργασίας. «Το POLCYBER DEFENCE 2026 θα πρέπει να μας βοηθήσει να οικοδομήσουμε το επόμενο επίπεδο, με συγκεκριμένα έργα, ισχυρότερες εταιρείες και ενισχυμένη ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα», είπε, προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες έχουν πολλά να κερδίσουν από την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας τους.

Ο Πολωνός Πρέσβης αναφέρθηκε στις προηγούμενες επιτυχημένες, όπως τις χαρακτήρισε, διοργανώσεις του Φόρουμ και σημείωσε ότι το έργο του POLCYBER επεκτάθηκε και στην άμυνα με τη δρομολόγηση του προγράμματος SAFE από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος, είπε, είναι να διερευνηθούν νέες ευκαιρίες συνεργασίας, να ενισχυθούν οι διμερείς σχέσεις και να προωθηθεί η καινοτομία σε στρατηγικούς τεχνολογικούς τομείς.

Για τον τεχνολογικό τομέα της Πολωνίας, ο κ. Szczepanowski ανέφερε ότι στη χώρα δραστηριοποιούνται σήμερα περίπου 60.000 εταιρείες τεχνολογίας και ότι η πληροφορική αντιστοιχεί στο 8% του πολωνικού ΑΕΠ. Είπε ότι η επιτυχία του μετασχηματισμού της χώρας αναδείχθηκε όταν η Ευρώπη αποφάσισε να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλειά της, μετά την απρόκλητη, πλήρους κλίμακας επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

«Αντιληφθήκαμε πολύ γρήγορα ότι, αν θέλουμε να διαφυλάξουμε τα οφέλη του επιτυχούς μετασχηματισμού μας, οφείλουμε να επικεντρωθούμε στην ενίσχυση των διατλαντικών δεσμών, αναπτύσσοντας παράλληλα συνεργασίες με τους εταίρους μας στην ΕΕ, με χώρες που μοιράζονται τις ίδιες αξίες και δίνουν προτεραιότητα σε μια διεθνή τάξη βασισμένη στο δίκαιο», πρόσθεσε. Ως σημαντική ευκαιρία περιέγραψε τις προεδρίες της Πολωνίας και της Κύπρου στο Συμβούλιο της ΕΕ, οι οποίες μαζί με τη Δανία επικεντρώθηκαν στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, τόσο στη στρατιωτική όσο και στην οικονομική της διάσταση.

Ο Πρέσβης ανέφερε ακόμη ότι η Πολωνία, η 20ή μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως, δαπανά ετησίως το 4,8% του ΑΕΠ της σε επενδύσεις και προμήθειες για την άμυνα, ποσοστό που είναι το τέταρτο υψηλότερο στην ΕΕ. «Μοναδικός σκοπός είναι η πρόληψη συγκρούσεων», σημείωσε. Πρόσθεσε ότι η Κύπρος έχει παρόμοια κοσμοθεωρία με την Πολωνία και ότι έτσι αντιλαμβάνεται η χώρα του την προσέγγιση των Κυπρίων στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Η πρωτοβουλία POLCYBER DEFENCE 2026, ανέφερε, αντανακλά την κοινή δέσμευση των δύο χωρών για πρακτική συνεργασία, τεχνολογική καινοτομία και νέες ευκαιρίες για επιχειρήσεις στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και της ψηφιακής τεχνολογίας. Στο Φόρουμ, κορυφαίες πολωνικές εταιρείες θα παρουσιάσουν τις τεχνολογικές δυνατότητες και τις καινοτόμες λύσεις τους για αμυντικές και πολιτικές εφαρμογές, μεταξύ άλλων σε προηγμένα αμυντικά συστήματα, μη επανδρωμένα μέσα, διαστημικές λύσεις και ασφαλείς υποδομές πληροφορικής.

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα αποτελέσματα μπορούν να είναι εμπορικά ελκυστικά και συμπληρωματικά και για τις δύο πλευρές. Επιθυμούμε, λοιπόν, να μοιραστούμε την τεχνογνωσία και τις βέλτιστες πρακτικές μας, αλλά και να αντλήσουμε γνώση από τη δική σας εμπειρία», είπε ο κ. Szczepanowski.

Το Φόρουμ χαιρέτισε, μεταξύ άλλων, ο τέως Πρόεδρος του ΕΒΕ Λεμεσού Ανδρέας Τσουλόφτας, ενώ τους συνέδρους καλωσόρισε η νέα Πρόεδρός του, Ανθή Θεοχάρους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΕΒΕ, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του, Ανδρέας Ανδρέου, υπογράμμισε τη σημασία να μετατραπεί ο οικονομικός διάλογος Κύπρου και Πολωνίας σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές συνεργασίες και επενδυτικές ευκαιρίες, ιδίως σε τομείς υψηλής τεχνολογίας και στρατηγικής σημασίας.

Το ΚΕΒΕ ανέφερε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εξωστρέφεια των κυπριακών επιχειρήσεων, δημιουργούν νέες διεθνείς συνεργασίες και προωθούν την ανάπτυξη του κυπριακού οικοσυστήματος άμυνας, διαστήματος και καινοτομίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ