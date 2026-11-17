Μετά τη συνεδρία, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ανδρέας Κωνσταντίνου είπε ότι οι οφειλές από πρόστιμα για αδήλωτη εργασία συσσωρεύονται εδώ και εννέα χρόνια. Όπως ανέφερε, σήμερα φτάνουν περίπου τα 73 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Κυβέρνηση εισηγείται να διαγραφούν 64,3 εκατομμύρια ευρώ σε επιβαρύνσεις που προέκυψαν από τη μη καταβολή τους.

Ο κ. Κωνσταντίνου αναφέρθηκε σε πρόστιμο 1.000 ευρώ που επιβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2017 και παραμένει ανεξόφλητο, σημειώνοντας ότι, μαζί με τις επιβαρύνσεις, έχει φτάσει σήμερα τις 156.000 ευρώ.

«Ποια εταιρεία ή ποιος αυτοτελώς εργαζόμενος μπορεί να ανταποκριθεί και να καταβάλει ένα τέτοιο ποσό; Ποιες ενέργειες έγιναν από το Υπουργείο για να εισπραχθεί το πρόστιμο προτού φτάσει σε αυτό το ύψος;» διερωτήθηκε.

Έθεσε επίσης ερωτήματα για τη σημερινή δραστηριότητα των εργοδοτών στους οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα, μεταξύ άλλων κατά πόσο οι εταιρείες υπέβαλαν αιτήσεις για πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, πόσες αιτήσεις εγκρίθηκαν και σε πόσες περιπτώσεις καταγράφηκε ξανά αδήλωτη εργασία από την ίδια εταιρεία.

Ο βουλευτής είπε ότι το Υπουργείο δεν παρουσίασε στη συνεδρία τα πλήρη στοιχεία με ονόματα που είχε ζητήσει η Επιτροπή. Πρόσθεσε ότι ο ΔΗΣΥ διαφωνεί με την αναδρομικότητα του νομοσχεδίου και ότι αναμένει τη νέα εισήγηση του υπουργού, προκειμένου να τη μελετήσει και να αποφασίσει.

Ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Δημήτρης Σούγλης υποστήριξε μετά τη συνεδρία ότι δημοκρατία σημαίνει ισονομία. Ανέφερε ότι ένας απλός πολίτης που δεν πληρώνει το πρόστιμό του μπορεί να καταλήξει στις Κεντρικές Φυλακές, ενώ δεκάδες εκατομμύρια ευρώ —73 εκατομμύρια συνολικά— παραμένουν ανείσπρακτα από πρόστιμα για αδήλωτη εργασία και, όπως είπε, οι παρανομούντες δεν τιμωρούνται.

Ο κ. Σούγλης τάχθηκε υπέρ της καταβολής των οφειλόμενων ποσών όπως ορίζει ο νόμος, καθώς και υπέρ της δημοσιοποίησης των ονομάτων των παρανομούντων.

«Είτε υπάρχει ισονομία και δημοκρατία είτε όχι», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ