Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου, η Idit Silman επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις στις 12 Νοεμβρίου, συνοδευόμενη από στελέχη του Υπουργείου της. Η επίσκεψη εντασσόταν στο επίσημο ταξίδι της στην Κύπρο, από τις 10 έως τις 12 Νοεμβρίου. Κατά την παραμονή της στο νησί παρακολούθησε, μεταξύ άλλων, την τριμερή άσκηση «ΝΕΜΕΣΙΣ 2026», στην οποία συμμετείχαν Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ και η οποία αφορούσε την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης από υδρογονάνθρακες.

Η επίσκεψη στο Κέντρο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Ισραήλ στην Κύπρο, με επικεφαλής την Πρέσβη Shuli Davidovich. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου, Καθηγητής Διόφαντος Χατζημιτσής, και η ομάδα του ενημέρωσαν την ισραηλινή αντιπροσωπεία για τις δραστηριότητες και το έργο του Κέντρου, καθώς και για το EXCELSIOR, το έργο μέσω του οποίου ιδρύθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (Teaming Phase 2).

Ο Καθηγητής Χατζημιτσής αναφέρθηκε στις δυνατότητες αξιοποίησης και περαιτέρω ανάπτυξης της υφιστάμενης συνεργασίας με την ισραηλινή ακαδημαϊκή κοινότητα και βιομηχανία. Ως πιθανά πεδία συνεργασίας καταγράφηκαν η κλιματική αλλαγή, η περιβαλλοντική προστασία, η θαλάσσια επιτήρηση, η πολιτιστική κληρονομιά, η κάλυψη και οι χρήσεις γης, η διαχείριση υδάτων, η γεωργία, η ενέργεια, οι γεωχωρικές τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη.

Εξετάστηκαν ακόμη η δέσμευση άνθρακα στον γεωργικό τομέα, η ορθολογική χρήση νερού για άρδευση και η αξιοποίηση τεχνολογιών για την πρόληψη και την παρακολούθηση φυσικών καταστροφών, όπως πλημμύρες, κατολισθήσεις, σεισμοί και πυρκαγιές.

Η Υπουργός παρουσίασε τις προτεραιότητές της για την κλιματική αλλαγή και την καινοτομία. Στις συζητήσεις περιλήφθηκαν η μελέτη και η δημιουργία σκίασης στις πόλεις για την αντιμετώπιση της ανόδου της θερμοκρασίας, η διμερής συνεργασία στην εκπαίδευση και στη διαχείριση αποβλήτων και χώρων υγειονομικής ταφής, καθώς και η χρήση νανοδορυφόρων, μεταξύ άλλων για την παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών. Συζητήθηκαν επίσης το ανθρακικό αποτύπωμα των γεωργικών προϊόντων, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και ο Σταθμός Λήψης Δορυφορικών Δεδομένων του Κέντρου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο EarthView Cyprus, την κοινοπραξία της Cyta και του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ, η οποία έχει αναλάβει την εμπορική διαχείριση του Σταθμού Λήψης Δορυφορικών Δεδομένων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο σταθμός είναι ο μοναδικός του είδους του στην περιοχή που μπορεί να παρέχει δορυφορικά δεδομένα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Στη συνάντηση αναδείχθηκαν επίσης οι δυνατότητες συνεργασίας για τη μελέτη της ατμόσφαιρας και την αξιοποίηση του σταθμού παρακολούθησης ατμόσφαιρας CARO του Κέντρου, ο οποίος αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής ACTRIS.

Το Κέντρο δήλωσε ότι στηρίζει πλήρως το Μνημόνιο Συναντίληψης που προετοιμάζεται μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου, υπό τον Υπουργό Χρίστο Σενέκη, και της ισραηλινής πλευράς. Το Μνημόνιο προωθεί τη διμερή συνεργασία στη γεωργία, τη διαχείριση υδάτων, την κυκλική οικονομία και την περιβαλλοντική προστασία.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το Κέντρο επιθυμεί να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο πλαίσιο συνεργασίας, συνεισφέροντας την τεχνογνωσία του στην παρατήρηση της Γης, τη διαστημική τεχνολογία, τη γεωπληροφορική και την τεχνητή νοημοσύνη για τη συστηματική παρακολούθηση του περιβάλλοντος.

Πηγή: ΚΥΠΕ