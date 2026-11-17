Οι φοιτητές από το εξωτερικό που φοιτούσαν σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο ανήλθαν σε 12.499 το 2024, αριθμός που αντιστοιχούσε στο 21,6% του συνόλου των φοιτητών στη χώρα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη.
Κύπρος: Το 21,6% των φοιτητών ήταν από το εξωτερικό το 2024 - Τρίτη στην ΕΕ
Συνολικά 12.499 φοιτητές από το εξωτερικό σπούδαζαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο, το τρίτο υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ.
Η Κύπρος είχε το τρίτο υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Προηγούνταν το Λουξεμβούργο, με 51,5%, και η Μάλτα, με 35,6%, ενώ ακολουθούσε η Αυστρία με 20,8%.
Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ελλάδα, με 2,6%, στην Κροατία, με 3,5%, και στην Ισπανία, με 4,6%.
Στην ΕΕ, 1,65 εκατομμύρια φοιτητές από το εξωτερικό σπούδαζαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2024, αποτελώντας το 8,7% του συνόλου. Περίπου 514.590 προέρχονταν από άλλες χώρες της ΕΕ και περίπου 1,14 εκατομμύρια από χώρες εκτός ΕΕ.
Η Eurostat αναφέρει ότι ο αριθμός των φοιτητών από το εξωτερικό στα πανεπιστήμια της ΕΕ αυξάνεται κάθε χρόνο από το 2016, όταν άρχισε η συγκεκριμένη συλλογή στοιχείων και είχαν καταγραφεί 1,2 εκατομμύρια φοιτητές. Το 2023 ο αριθμός ξεπέρασε τα 1,5 εκατομμύρια και από το 2023 έως το 2024 αυξήθηκε περαιτέρω κατά 4%.
Κύριος προορισμός για τους φοιτητές από το εξωτερικό το 2024 ήταν η Γερμανία, με 438.260 φοιτητές. Ακολούθησαν η Γαλλία με 284.865 και η Ολλανδία με 176.470. Οι τρεις χώρες φιλοξένησαν συνολικά το 54,5% των φοιτητών από το εξωτερικό που φοιτούσαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της ΕΕ.
Το Λουξεμβούργο φιλοξενούσε 4.305 φοιτητές από το εξωτερικό. Παρότι ο αριθμός ήταν μικρότερος σε απόλυτους όρους από εκείνον αρκετών άλλων κρατών μελών, το ποσοστό τους επί του συνόλου των φοιτητών της χώρας ήταν το υψηλότερο.
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, έχει τεθεί ως στόχος έως το 2030 τουλάχιστον το 23% των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να έχει αποκτήσει εμπειρία μαθησιακής κινητικότητας στο εξωτερικό.
Η ΕΕ έχει επίσης στόχο να υποδέχεται κάθε χρόνο τουλάχιστον 350.000 εκπαιδευόμενους από χώρες εκτός ΕΕ, ώστε να σπουδάζουν και να αποκτούν τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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