Σε δελτίο Τύπου, η ΓΥΚΟ αναφέρει ότι η ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών ζητημάτων πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομιμότητας. Καλεί τις αρμόδιες κρατικές αρχές να εξετάσουν άμεσα και με τη δέουσα σοβαρότητα τόσο την περιβαλλοντική νομιμότητα της ανάπτυξης όσο και την καταλληλότητα του χώρου για τη φιλοξενία θυμάτων βίας.

Η οργάνωση τονίζει ότι η προστασία των γυναικών και των παιδιών δεν αποτελεί επικοινωνιακό επιχείρημα. Δηλώνει ότι διαχρονικά στηρίζει την ενίσχυση των δομών προστασίας και φιλοξενίας θυμάτων βίας και χαρακτηρίζει απαράδεκτο να προβάλλεται η ανάγκη προστασίας ευάλωτων γυναικών και παιδιών ως επιχείρημα για την έγκριση ανάπτυξης που αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ