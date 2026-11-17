Έντονη ανησυχία για την πρόθεση δημιουργίας στέγης φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και παιδιών στον χώρο ανέγερσης της Ιεράς Μονής Αγίων Εφραίμ και Αικατερίνης στο Κάβο Γκρέκο εκφράζει η Γυναικεία Κίνηση Οικολόγων (ΓΥΚΟ).
Νέα αντιπαράθεση για τη Μονή στο Κάβο Γκρέκο - Αντιδράσεις για τη δημιουργία στέγης κακοποιημένων γυναικών
Η οργάνωση ζητά από τις αρμόδιες αρχές να εξετάσουν την περιβαλλοντική νομιμότητα της ανάπτυξης και την καταλληλότητα του χώρου για τη φιλοξενία θυμάτων βίας.
Σε δελτίο Τύπου, η ΓΥΚΟ αναφέρει ότι η ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών ζητημάτων πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομιμότητας. Καλεί τις αρμόδιες κρατικές αρχές να εξετάσουν άμεσα και με τη δέουσα σοβαρότητα τόσο την περιβαλλοντική νομιμότητα της ανάπτυξης όσο και την καταλληλότητα του χώρου για τη φιλοξενία θυμάτων βίας.
Η οργάνωση τονίζει ότι η προστασία των γυναικών και των παιδιών δεν αποτελεί επικοινωνιακό επιχείρημα. Δηλώνει ότι διαχρονικά στηρίζει την ενίσχυση των δομών προστασίας και φιλοξενίας θυμάτων βίας και χαρακτηρίζει απαράδεκτο να προβάλλεται η ανάγκη προστασίας ευάλωτων γυναικών και παιδιών ως επιχείρημα για την έγκριση ανάπτυξης που αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.