Στη σύσκεψη εξετάστηκαν ζητήματα ασφάλειας και νομιμότητας, η λειτουργία συγκεκριμένων κατηγοριών υποστατικών, η αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης φοιτητών και επισκεπτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας, αξιολογήθηκε η συνεργασία που θεσπίστηκε τον Φεβρουάριο του 2025 και καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα για την επίτευξη των κοινών στόχων.

Παρουσιάστηκε η νέα πολιτική του Δήμου για τη λειτουργία κατηγοριών υποστατικών όπως κουρεία, μίνι μάρκετ και γυμναστήρια, καθώς και για τη ρύθμιση και τον έλεγχο της πώλησης αλκοόλ στην εντός των τειχών πόλη.

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας και οι Αντιδήμαρχοι των δημοτικών διαμερισμάτων αναφέρθηκαν σε υποστατικά όπου παρατηρούνται παράνομες δραστηριότητες. Αποφασίστηκε η διεξαγωγή νέων συντονισμένων επιχειρήσεων για την αντιμετώπισή τους.

Έμφαση δόθηκε στην ασφάλεια και τη νομιμότητα γύρω από τις φοιτητικές εστίες, καθώς και στην ανάγκη στενότερης συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και τον περιορισμό της οχληρίας.

Ο Δήμαρχος Λευκωσίας υπογράμμισε επίσης τη σημασία δημιουργίας κοινής βάσης δεδομένων μεταξύ τοπικών και κρατικών αρχών, ώστε να επιταχύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα φαινόμενα παράνομης υπερσυγκέντρωσης πληθυσμού σε υποστατικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, συζητήθηκε η προώθηση νομοθετικών παρεμβάσεων για την άμεση αντιμετώπιση της λειτουργίας μη αδειοδοτημένων υποστατικών. Κοινός στόχος είναι το άμεσο σφράγισμα επιχειρήσεων που προκαλούν οχληρία, συμπεριλαμβανομένης της ηχορύπανσης, ή καταλαμβάνουν παράνομα δημόσιο χώρο. Η πυρασφάλεια χαρακτηρίστηκε ζήτημα ύψιστης σημασίας, ενώ επισημάνθηκε η ανάγκη ενίσχυσης των μέσων άμεσης επιβολής.

Στη σύσκεψη εξετάστηκαν ακόμη οι παραβιάσεις των ορίων ταχύτητας σε συγκεκριμένες οδικές αρτηρίες, με έμφαση στις λεωφόρους Λάρνακος, Κυρηνείας, Λευκοθέου, Ηρώων, Η. Παπακυριάκου και Καντάρας.

Εκτενής συζήτηση έγινε για παραβάσεις από χρήστες μέσων μικροκινητικότητας και παρόχους υπηρεσιών παραδόσεων. Ο Δήμος Λευκωσίας αναμένεται να καταθέσει εκτενές υπόμνημα στη δημόσια διαβούλευση για νομοθετικές τροποποιήσεις που αφορούν τα σκούτερ και τα ηλεκτρικά ποδήλατα (E-bikes). Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι εταιρείες και οι πλατφόρμες παραδόσεων έχουν σημαντικές ευθύνες και υποχρεώσεις, οι οποίες θα τύχουν αυστηρού χειρισμού.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής, ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Δρ. Νικόλας Ιωαννίδης, ο Αρχηγός Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης, ο Αντιδήμαρχος Λευκωσίας Χρύσανθος Φάκας, η Αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς Άντρη Χατζηανδρέου και ο Αντιδήμαρχος Αγίου Δομετίου Κωνσταντίνος Γιαγκού. Παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι του ΕΟΑ Λευκωσίας, του Υπουργείου Εργασίας, του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ