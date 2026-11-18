Όπως αναφέρει το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, ο Δείκτης βασίζεται κατά κύριο λόγο σε δεδομένα του 2025 από τη Eurostat και το EIGE. Αξιολογεί την ισότητα γυναικών και ανδρών στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ σε έξι τομείς: εργασία, χρήμα, γνώση, προσωπικός χρόνος, εξουσία και υγεία.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η αξιολόγηση έγινε με την αναθεωρημένη μεθοδολογία του EIGE, η οποία εστιάζει στις διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών στους επιμέρους τομείς και όχι στην απόλυτη επίδοση κάθε χώρας.

Η συνολική βαθμολογία της Κύπρου έχει αυξηθεί κατά 2,9 μονάδες από το 2020, ωστόσο είναι μειωμένη κατά 0,9 μονάδες σε σχέση με το 2025.

Το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων μελετά τα ευρήματα διεθνών αξιολογήσεων, με σκοπό τον εντοπισμό κενών και τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων. Η νέα Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2027-2029 βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης.

Με την ολοκλήρωση και εφαρμογή της, η στρατηγική θα αποτελέσει «το πλαίσιο για την περαιτέρω ενίσχυση των δημόσιων πολιτικών και δράσεων, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και Υφυπουργεία, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών, με στόχο απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα».

«Στόχος παραμένει η ουσιαστική ισότητα, με ίσες ευκαιρίες, δικαιώματα και δυνατότητες συμμετοχής για όλες και όλους», αναφέρει η ανακοίνωση.

Χάσματα στον προσωπικό χρόνο, τη γνώση και την εξουσία

Η αξιολόγηση καταγράφει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των τομέων. Η καλύτερη επίδοση της Κύπρου αφορά την υγεία, ενώ οι μεγαλύτερες προκλήσεις εντοπίζονται στην εξουσία, τη γνώση και τον προσωπικό χρόνο.

Στον τομέα της εξουσίας, το έμφυλο χάσμα στη Βουλή των Αντιπροσώπων ανέρχεται στο 72% (2025), στην τοπική αυτοδιοίκηση στο 58% και στα διοικητικά συμβούλια των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών στο 80%. Στα ανώτατα διοικητικά σώματα των εθνικών ομοσπονδιών των δέκα δημοφιλέστερων ολυμπιακών αθλημάτων, το χάσμα φτάνει το 82%. Το χάσμα στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι 66%, χωρίς να συνυπολογίζονται οι Υφυπουργοί, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του EIGE.

Στον τομέα του χρόνου, καταγράφεται ανισότητα 38% στην κατανομή των ευθυνών φροντίδας και των οικιακών εργασιών. Καθημερινά ασχολείται με οικιακές εργασίες το 62% των γυναικών, έναντι 24% των ανδρών (2024).

Στα θετικά στοιχεία συγκαταλέγεται το ποσοστό των γυναικών που ολοκληρώνουν τριτοβάθμια εκπαίδευση: ανέρχεται στο 75%, το υψηλότερο στην ΕΕ. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες είναι 57%, με το χάσμα να διαμορφώνεται στο 18%. Ωστόσο, η υψηλή συμμετοχή των γυναικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν αποτυπώνεται αντίστοιχα στην επαγγελματική τους πορεία και στην εκπροσώπησή τους σε θέσεις ευθύνης, όπου το χάσμα στις διευθυντικές θέσεις είναι 48%.

Το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων σημειώνει ότι καθοριστικό παράγοντα για τη χαμηλή συνολική κατάταξη της Κύπρου αποτελεί η ιδιαίτερα χαμηλή επίδοσή της στον τομέα της εξουσίας, όπου καταγράφεται σημαντικό έλλειμμα εκπροσώπησης των γυναικών σε ηγετικές θέσεις σε όλο το φάσμα δραστηριότητας.

Η περιορισμένη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα εξουσίας επηρεάζει καθοριστικά τη συνολική αξιολόγηση και αναδεικνύει την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για ουσιαστική και ισότιμη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, αναφέρει το Γραφείο.

Η εικόνα συμπληρώνεται από άλλες διεθνείς αξιολογήσεις, οι οποίες εξετάζουν διαφορετικές διαστάσεις και παραμέτρους. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ισότητας των Φύλων του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) 2026, που δημοσιοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Κύπρος ανέβηκε στην 78η θέση μεταξύ 145 χωρών το 2026, από την 82η θέση μεταξύ 148 χωρών το 2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ