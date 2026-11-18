Οι Σι και Πούτιν συναντήθηκαν το μεσημέρι για συνομιλίες στην πόλη αυτή της νότιας Κίνας με την ευκαιρία της συνόδου των ηγετών των 21 μελών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), μετέδωσαν τα κινεζικά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ηγέτες των δύο ασιατικών δυνάμεων θα έχουν αύριο, Πέμπτη, στις 14:30 (τοπική ώρα, 08:30 ώρα Ελλάδας) ένα χωρίς προηγούμενο ραντεβού με τον Τραμπ, το οποίο θα παρακολουθηθεί με τη μεγαλύτερη προσοχή σε μια περίοδο πολλαπλών κρίσεων στον κόσμο, ιδιαίτερα από παίκτες οι οποίοι ανησυχούν για ενδεχόμενες διευθετήσεις σε βάρος τους, όπως η Ουκρανία, η Ευρώπη ή η Ταϊβάν.

Η διεξαγωγή της συνόδου κορυφής έχει προκαλέσει παραλληλισμούς με μια δεύτερη Γιάλτα, σε αναφορά στη διάσκεψη του 1945 με τους τότε ηγέτες των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία είχε θέσει τις βάσεις της σοβιετικής κυριαρχίας στην Ανατολική Ευρώπη και χαράξει τις μελλοντικές γραμμές του μετώπου του Ψυχρού Πολέμου. Οι ειδικοί προειδοποιούν εντούτοις ότι η σύνοδος κορυφής θα μπορούσε επίσης να μην καταλήξει σε σπουδαία πράγματα.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι αναμένει μια συνάντηση «μεγάλης χρησιμότητας», σε ομιλία που εκφώνησε σήμερα το πρωί στη Σεντζέν ενώπιον επικεφαλής επιχειρήσεων. Η παρουσία του σηματοδοτεί την επιστροφή του, έπειτα από σχεδόν πέντε χρόνια, σε μια διπλωματική συνάντηση παρουσία δυτικών ηγετών.

Ο Πούτιν διαβεβαίωσε ότι εδώ και πάνω από 10 χρόνια οι δυτικές κυρώσεις με στόχο τη Μόσχα έχουν αποτύχει να «καταστρέψουν» την οικονομία της χώρας του και απέρριψε τις πολιτικές που βασίζονται «στην απομόνωση» και «στα τελεσίγραφα».

Η ημερήσια διάταξη της τριμερούς συνόδου δεν είναι ξεκάθαρη. Η Κίνα, η οποία για καιρό δεν είχε αναφερθεί η ίδια στη διεξαγωγή της, δεν έχει διευκρινίσει το περιεχόμενό της, έχοντας μόνο κάνει λόγο για «την παγκόσμια ειρήνη» και τη «στρατηγική σταθερότητα στις σχέσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να μιλήσει για αποπυρηνικοποίηση και για τον πόλεμο στο Ιράν, πριν δηλώσει προχθές, Δευτέρα, ότι θα θιγεί επίσης το θέμα της Ουκρανίας. Το Κρεμλίνο επικαλέσθηκε τις μνήμες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου για να προωθήσει τη σύνοδο κορυφής, χωρίς να διευκρινίσει την ημερήσια διάταξή της.

Ο αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε μια επιπλέον δόση αβεβαιότητας επικαλούμενος, με την ευκαιρία της επίσκεψής του στην Κίνα, την πιθανότητα να συναντηθεί με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν . Ο Κιμ Γιονγκ Ουν «θα ήθελε» να έρθει κι αυτός στην Σεντζέν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Συμβολική επίθεση

Η σύνοδος κορυφής συμπίπτει με νέες βιαιότητες στον Κόλπο. Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν χθες, Τρίτη, πλήγματα εναντίον του ιρανικού νησιού Κεσμ, λέγοντας ότι στοχοθέτησαν πυραυλική εγκατάσταση αφού η Ισλαμική Δημοκρατία στοχοθέτησε μια αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν. Η Ουκρανία, από την πλευρά της, προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη γέφυρα της Κριμαίας πραγματοποιώντας μια πολύ συμβολική επίθεση.

Ο Πούτιν έφθασε στην Κίνα την περασμένη νύχτα. Ο Τραμπ αναμένεται το απόγευμα προερχόμενος από τις Φιλιππίνες, όπου μετέβη για μια άλλη σύνοδο κορυφής, αυτή της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναζητεί διπλωματικά κέρδη που θα μπορούσαν να κάνουν να λησμονηθεί η ηχηρή εκλογική ήττα του στις βουλευτικές εκλογές των μέσων της προεδρικής θητείας.

Ο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος ζήτησε σήμερα να «εξαλειφθούν οι εμπορικοί φραγμοί» και έπλεξε το εγκώμιο των οικονομικών ευκαιριών που προσφέρονται από την Κίνα, επιδιώκει να εδραιώσει την αδιαμφισβήτητη θέση της χώρας του στη διεθνή σκηνή.

Για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, το ζήτημα είναι να υποστηρίξει το αφήγημα μιας Ρωσίας που, αν και βρίσκεται σε πόλεμο στην Ουκρανία και υπόκειται σε πολυάριθμες οικονομικές κυρώσεις, διατηρεί τη θέση της μεταξύ των «μεγάλων δυνάμεων».

Ο Πούτιν πρόκειται να συζητήσει με τον Σι παρουσία των αντίστοιχων αντιπροσωπειών τους για τη συνεργασία σε τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη και τα χρηματοοικονομικά. Στη συνέχεια και παρουσία μόνο μερικών συνεργατών, θα συνομιλήσουν για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, μεταξύ των οποίων η Ουκρανία και η κορεατική χερσόνησος, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Πρόκειται για την τέταρτη συνάντησή τους φέτος.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο μιας χωριστής συνομιλίας Πούτιν - Τραμπ.

«Αν μπορεί να γίνει, θα το κάνω», είπε ο Τραμπ.

Η τελευταία συνάντηση μεταξύ των δύο είχε πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2025 στην Αλάσκα, όπου ο ένοικος του Λευκού Οίκου είχε υποδεχθεί με μεγάλη επισημότητα τον επικεφαλής του Κρεμλίνου - χωρίς πάντως να σημειωθεί κάποια αξιοσημείωτη διπλωματική πρόοδος, κυρίως αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέφυγε σήμερα να επιβεβαιώσει την πραγματοποίηση συνάντησης ανάμεσα στον Τραμπ και τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Αν έχουμε πρόβλημα με τη Βόρεια Κορέα, ο μόνος τρόπος να το επιλύσουμε είναι να κάνουμε διάλογο. Αυτό ίσως να μην είναι δυνατό και δεν μπορώ να σας πω ότι θα πραγματοποιηθεί αύριο μια συνάντηση», δήλωσε ο Ρούμπιο στη Μανίλα.

Πηγή: ΑΠΕ