Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Survival International, περίπου 20 μέλη της φυλής Αουά (Awá), η οποία ζει σε οικειοθελή απομόνωση, εμφανίστηκαν τη Δευτέρα (16/11) σε χωριό εντός της προστατευόμενης περιοχής Αραριμπόια, στη βορειοανατολική Βραζιλία.

Εκεί ήρθαν σε επαφή με μέλη της φυλής Γκουαζαζάρα (Guajajara), καθώς και με κυβερνητικό κλιμάκιο, σε μια συνάντηση που η οργάνωση χαρακτηρίζει ιστορική.

Οι κάτοικοι του χωριού υποδέχθηκαν τους επισκέπτες και τους πρόσφεραν τροφή. Όπως ανέφερε η Survival International, τα μέλη της φυλής ζήτησαν γλυκοπατάτες, τις οποίες πήραν μαζί τους επιστρέφοντας στο δάσος.

İlk kez oluyor... Brezilya’nın Maranhão eyaletinde dış dünyayla temas kurmayan yaklaşık 20 Awá yerlisi bir hükümet ekibine yaklaşarak yiyecek istedi. Amazon’da izole yaşayan yerli topluluklar, son yıllarda yasa dışı madencilik, ağaç kesimi, avcılık ve hayvancılık faaliyetlerinin baskısı altında. Survival International Direktörü Caroline Pearce, Awáların topraklarına dört bir yandan girildiğini ve grubun giderek daralan bir orman alanına sıkıştığını söyledi. — Odak TV (@OdakTV1) November 18, 2026

Βίντεο καταγράφουν την ασυνήθιστη συνάντηση

Βίντεο που κατέγραψαν κάτοικοι και δημοσιοποίησε η Survival International δείχνουν άνδρες, γυναίκες και παιδιά να στέκονται στην άκρη του δάσους, με την πυκνή βλάστηση να καλύπτει μέρος των σωμάτων τους.

Οι άνδρες κρατούν τόξα και μακριά βέλη, ενώ τα μέλη της ομάδας φορούν παραδοσιακά περιδέραια.

Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε μεγαλύτερη ανησυχία στους κατοίκους δεν ήταν η απρόσμενη παρουσία τους, αλλά η κατάσταση της υγείας ορισμένων από αυτούς.

A new video has emerged showing members of the isolated Awa tribe who live in the remote part of Brazil’s Amazon forest. The group ventured out of the forest and accepted food as aid workers raise concerns about the dangers posed by illegal loggers and hunters. https://t.co/h8UrlQfdoA — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 18, 2026

Η οργάνωση Coapima, η οποία εκπροσωπεί αυτόχθονες κοινότητες στην πολιτεία Μαρανιάο, ανέφερε ότι παρατηρήθηκαν εμφανή σημάδια σοβαρής απίσχνανσης, κυρίως σε παιδιά και ηλικιωμένους.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η επαφή με ανθρώπους εκτός της κοινότητάς τους μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη, καθώς οι απομονωμένοι αυτόχθονες πληθυσμοί είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε λοιμώδεις ασθένειες απέναντι στις οποίες ενδέχεται να μην έχουν αναπτύξει επαρκή ανοσία.

Η Funai, η κρατική υπηρεσία της Βραζιλίας που είναι αρμόδια για την προστασία των αυτοχθόνων, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι εξειδικευμένα κλιμάκια παρακολουθούν την κατάσταση και αξιολογούν τις διαθέσιμες πληροφορίες για την υγεία της ομάδας.

A ancestralidade presente! Não há palavras que expressem a riqueza desse momento: 15 indígenas da etnia Awá-Guajá (povo isolado) foram avistados dentro da Terra Indígena Arariboia, no Maranhão. São muitas as ameaças contra eles. A @funaioficial oficial tenta protegê-los. Força! https://t.co/9W0BtceGZA — André Trigueiro (@andretrig) November 17, 2026

Η καταστροφή του δάσους απειλεί την επιβίωσή τους

Οι Αουά ζουν παραδοσιακά από το κυνήγι και τη συλλογή καρπών και άλλων τροφών που βρίσκουν στο δάσος.

Ωστόσο, η παράνομη υλοτομία, η παρουσία κυνηγών και η επέκταση των κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων περιορίζουν σταδιακά το φυσικό περιβάλλον από το οποίο εξαρτάται η επιβίωσή τους.

Οι οργανώσεις προστασίας των αυτοχθόνων εκφράζουν φόβους ότι η εμφάνιση της ομάδας έξω από το δάσος ενδέχεται να συνδέεται με τη δυσκολία εξεύρεσης τροφής, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς λόγοι της μετακίνησής της.

Η διευθύντρια της Survival International, Καρολάιν Πιρς, χαρακτήρισε την εξέλιξη ανησυχητική ένδειξη των συνεπειών που έχει η συνεχιζόμενη εισβολή στις περιοχές των απομονωμένων αυτοχθόνων.

Όπως επισήμανε, οι Αουά περιορίζονται πλέον σε ολοένα μικρότερες εκτάσεις τροπικού δάσους, οι οποίες περιβάλλονται από περιοχές που έχουν υποστεί καταστροφή.

Encontro raro - Um grupo de pelo menos quinze indígenas Awá, que vivem isolados no maranhão, entrou em contato com o povo Guajajara, que convive com outras populações. O contato foi na manhã da segunda-feira (16), dentro da terra indígena Araribóia, no centro-oeste do Maranhão. Os Awá chegaram à aldeia Tawari, onde vivem os Guajajara. Foram eles que registraram com o celular as primeiras imagens. Os dois povos não falam a mesma língua nativa. O contato voluntário dos indígenas isolados mobilizou equipes da Funai para garantir a imediata proteção do grupo, constantemente ameaçado pela presença de madeireiros, grileiros e garimpeiros na região. O motivo do contato ainda é um mistério, mas há três suspeitas principais: de que eles estavam em busca de um local seguro, de alimentos ou de ajuda para alguém doente no grupo. De acordo com a Funai, há pelo menos 50 anos que um encontro tão raro não acontece nessa região do país. Veja mais no #g1. #notícias #indígenas #amazônia #maranhão — g1 (@g1) November 17, 2026

Οι «Φύλακες του Δάσους» και ο αγώνας προστασίας

Στην προστατευόμενη περιοχή Αραριμπόια δραστηριοποιούνται οι λεγόμενοι «Φύλακες του Δάσους» (Forest Guardians), μέλη της φυλής Γκουαζαζάρα που προσπαθούν να αποτρέψουν την παράνομη εκμετάλλευση των εδαφών τους.

Οι ίδιοι προειδοποιούν ότι η αποψίλωση, οι πυρκαγιές, η κλιματική αλλαγή και οι καταπατήσεις γης απειλούν τόσο τη δική τους κοινότητα όσο και τους Αουά.

Σύμφωνα με τη Survival International, αρκετοί από τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην προστασία της περιοχής έχουν χάσει τη ζωή τους κατά την προσπάθειά τους να υπερασπιστούν το δάσος.

Η οργάνωση εκτιμά ότι παγκοσμίως υπάρχουν περίπου 196 αυτόχθονες λαοί και ομάδες που ζουν σε οικειοθελή απομόνωση, σε δέκα χώρες. Περισσότεροι από το 90% βρίσκονται στον Αμαζόνιο, κυρίως στη Βραζιλία, ενώ απομονωμένες κοινότητες υπάρχουν επίσης στην Ινδονησία και την Ινδία.

Η πρόσφατη εμφάνιση των Αουά επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη προστασίας των περιοχών όπου ζουν, καθώς και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν όταν η καταστροφή του φυσικού τους περιβάλλοντος τους φέρνει σε επαφή με τον έξω κόσμο.