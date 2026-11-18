Οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με τον ίδιο, σε πολύ καλό κλίμα, ενώ συμφωνήθηκε να υπάρξουν νέες συναντήσεις μεταξύ 10 και 15 Δεκεμβρίου, προκειμένου να συνεχιστεί η διερεύνηση των δυνατοτήτων πολιτικής συνεργασίας.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι η συνάντηση με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Στέφανου Στεφάνου και ήταν η δεύτερη μεταξύ των δύο πλευρών. Αντίθετα, με τους συμπροέδρους του Volt ήταν η πρώτη φορά που συναντήθηκε προσωπικά.

Όπως εξήγησε, κατά τη συνάντηση με το ΑΚΕΛ έγινε πιο ουσιαστική συζήτηση επί πολιτικών ζητημάτων, με τον Στέφανο Στεφάνου να ενημερώνει την αντιπροσωπεία του ΑΛΜΑ για τα κριτήρια που παρουσίασε στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος σχετικά με τις προεδρικές εκλογές.

«Υπάρχει συναντίληψη σε σημαντικά ζητήματα»

Ο πρόεδρος του ΑΛΜΑ ανέφερε ότι διαπιστώνονται σημεία σύγκλισης με το ΑΚΕΛ, ιδιαίτερα σε ζητήματα θεσμικών αλλαγών, τα οποία χαρακτήρισε κεντρική προτεραιότητα του κινήματός του.

Στη συζήτηση τέθηκαν επίσης ζητήματα οικονομικής πολιτικής, με τον κ. Μιχαηλίδη να υπογραμμίζει την προσήλωση του ΑΛΜΑ στις αρχές της ανοιχτής οικονομίας, με κρατική παρέμβαση όπου απαιτείται για την προστασία του κοινωνικού κράτους και την αντιμετώπιση οικονομικών ανισορροπιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τονίζοντας ότι το ΑΛΜΑ υποστηρίζει ξεκάθαρα την περαιτέρω εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Ερωτηθείς εάν υπάρχει έδαφος συνεργασίας με το ΑΚΕΛ, απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας ότι μεταξύ των επτά σημείων που παρουσίασε ο Στέφανος Στεφάνου στις εσωκομματικές διαδικασίες περιλαμβάνεται και η ανάγκη εκσυγχρονισμού των θεσμών.

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, αναγνώρισε ότι υπάρχουν διαφορές στη ρητορική των δύο κομμάτων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το ΑΛΜΑ παραμένει προσηλωμένο στην ομοσπονδιακή λύση, όπως αυτή περιγράφεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Κατά την εκτίμησή του, οι επιμέρους διαφοροποιήσεις δεν αποτελούν ανυπέρβλητο εμπόδιο στην προσπάθεια εξεύρεσης κοινής υποψηφιότητας.

Δεν μπήκαν ονόματα στο τραπέζι

Ο κ. Μιχαηλίδης ξεκαθάρισε ότι στη συνάντηση με το ΑΚΕΛ δεν συζητήθηκαν ονόματα πιθανών υποψηφίων, παρά τη δημόσια συζήτηση που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Όπως ανέφερε, η επιλογή ήταν συνειδητή, καθώς οι δύο πλευρές επέλεξαν να επικεντρωθούν αρχικά στις πολιτικές προϋποθέσεις μιας πιθανής συνεργασίας.

Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι δεν έγινε συζήτηση ούτε για την περίπτωση του Ανδρέα Μαυρογιάννη, παρότι το ΑΛΜΑ έχει ήδη εκφράσει τη θέση ότι δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει ενδεχόμενη υποψηφιότητά του.

Ο πρόεδρος του ΑΛΜΑ υποστήριξε ότι μια προσπάθεια εξεύρεσης υποψηφίου που θα τύχει ευρύτερης στήριξης είναι προτιμότερη από μεμονωμένες κομματικές υποψηφιότητες. Παράλληλα, εκτίμησε ότι καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία οποιασδήποτε συνεργασίας θα είναι τελικά το πρόσωπο που θα επιλεγεί.

«Το 90% της επιτυχίας σχετίζεται με το πρόσωπο», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία επί των πολιτικών θέσεων, μια κοινή υποψηφιότητα δεν θα έχει ουσιαστικό αντίκρισμα εάν δεν πείθει τους πολίτες.

Νέα συνάντηση και με το Volt

Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση με τους συμπροέδρους του Volt, ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε επίσης σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα. Όπως εξήγησε, το Volt αναμένεται να ολοκληρώσει στις 5 Δεκεμβρίου τη δική του εσωτερική διαδικασία για τον καθορισμό της στάσης που θα τηρήσει ενόψει των προεδρικών εκλογών.

Για τον λόγο αυτό, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επανέλθουν στις συζητήσεις μεταξύ 10 και 15 Δεκεμβρίου, την ίδια περίπου περίοδο κατά την οποία προγραμματίζεται και η νέα συνάντηση με το ΑΚΕΛ.

Ο πρόεδρος του ΑΛΜΑ ανέφερε ότι και με το Volt η συζήτηση επικεντρώθηκε στις δυνατότητες συνεργασίας, χωρίς να τεθούν συγκεκριμένα ονόματα υποψηφίων.

Κατά την εκτίμησή του, υπάρχει κοινή αντίληψη για την ανάγκη αναζήτησης μιας λύσης που θα μπορούσε να συγκεντρώσει ευρύτερη πολιτική υποστήριξη.

Το σχέδιο Α και το ενδεχόμενο αυτόνομης καθόδου

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης επανέλαβε ότι πρώτη επιλογή του ΑΛΜΑ είναι η συνεργασία με άλλες πολιτικές δυνάμεις, με στόχο την ανάδειξη κοινής υποψηφιότητας.

Όπως ανέφερε, αυτό αποτελεί το «Plan A» του κινήματος, για την υλοποίηση του οποίου θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η συνεργασία, το ΑΛΜΑ θα εξετάσει την αυτόνομη κάθοδό του στις προεδρικές εκλογές, επιλογή την οποία χαρακτήρισε «Plan B».

Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις για τον τρόπο υλοποίησης αυτού του εναλλακτικού σχεδιασμού, ούτε για το πρόσωπο που θα μπορούσε να διεκδικήσει την Προεδρία.

Τι είπε για Ειρήνη Χαραλαμπίδου και Αβέρωφ

Ερωτηθείς για τις αναφορές της Ειρήνης Χαραλαμπίδου ότι ο ίδιος την πιέζει να είναι υποψήφια, ο κ. Μιχαηλίδης επιχείρησε να διευκρινίσει τη θέση του ΑΛΜΑ.

Ανέφερε ότι στη διαδικασία αναζήτησης κοινής υποψηφιότητας δεν επιθυμούν να προτείνουν πρόσωπα που στα μάτια των πολιτών είναι έντονα συνδεδεμένα με κομματικές καταστάσεις.

Για την κ. Χαραλαμπίδου σημείωσε ότι, παρότι δεν είναι μέλος του ΑΛΜΑ ούτε συμμετέχει στα συλλογικά του όργανα, η άποψή της έχει ιδιαίτερη σημασία για το κίνημα. Διευκρίνισε ότι η ίδια δεν θα συμμετέχει στην τυπική διαδικασία λήψης αποφάσεων, προσθέτοντας ωστόσο ότι θα ήταν ιδιαίτερα θετικό εάν συμφωνούσε με την τελική επιλογή του κινήματος.

Σε ερώτηση κατά πόσο το ΑΛΜΑ θα μπορούσε να στηρίξει τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ο κ. Μιχαηλίδης αναγνώρισε ότι ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ διαθέτει ηγετικές ικανότητες, χωρίς όμως να αφήσει περιθώριο για μια τέτοια συνεργασία.

Υποστήριξε ότι το ΑΛΜΑ δημιουργήθηκε με στόχο την αλλαγή της υφιστάμενης πολιτικής κατάστασης και την απομάκρυνση από τις πολιτικές που, κατά την άποψή του, εφαρμόστηκαν κατά τα τελευταία 14 χρόνια.