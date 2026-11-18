Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το Μνημόνιο υπεγράφη εκ μέρους του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας, Καθηγητή Σάββα Χατζηχριστοφή, ενώ εκ μέρους της Autovance Business Automation Limited από τον κ. Lior Izik, Director / Business Automation Specialist, και την κα Merav Munz, IT & Customer Success Executive.

Η συμφωνία καθορίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας που περιλαμβάνει την παροχή ευκαιριών πρακτικής άσκησης και τοποθέτησης φοιτητών σε θέσεις εργασίας στην εταιρεία, τη συνεργασία στην εκπόνηση διπλωματικών και ερευνητικών εργασιών, καθώς και τη συμμετοχή σε ακαδημαϊκές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, προστίθεται στην ανακοίνωση, προβλέπει τη δυνατότητα ανάπτυξης κοινών ερευνητικών και συμβουλευτικών δράσεων, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και συμμετοχής της εταιρείας στις Ημέρες Καριέρας (Career Days) του Πανεπιστημίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με τις ανάγκες του επαγγελματικού περιβάλλοντος.

Μέσα από τη συνεργασία, οι φοιτητές θα έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, καθοδήγησης και επαφής με τον κλάδο της τεχνολογίας και του επιχειρηματικού αυτοματισμού.

Η συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος για την ενίσχυση των σχέσεών του με επιχειρήσεις και οργανισμούς, τη σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας και τη δημιουργία πρόσθετων ευκαιριών για τους φοιτητές και τους αποφοίτους του, καταλήγει η ανακοίνωση.