Μόλις 37 ημέρες απομένουν μέχρι τα Χριστούγεννα και η Κύπρος αρχίζει να φορά τα γιορτινά της. Τα λαμπιόνια ετοιμάζονται να ανάψουν, οι μυρωδιές από παραδοσιακά γλυκά να πλημμυρίσουν τις πλατείες και η χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα να ζωντανέψει στα χωριά μας. Η αρχή γίνεται αυτό το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου, όταν εννέα Χριστουγεννιάτικα Χωριά ανοίγουν τις πύλες τους, προσκαλώντας οικογένειες, παρέες και επισκέπτες να απολαύσουν μια διαφορετική γιορτινή εμπειρία. Σύμφωνα με το Υφυπουργείο Τουρισμού, ο φετινός θεσμός θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2027, προσφέροντας σχεδόν επτά εβδομάδες εορταστικών εξορμήσεων σε κάθε γωνιά της Κύπρου.
Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα - Το Σάββατο ανοίγουν εννέα χριστουγεννιάτικα χωριά στην Κύπρο
Το μόνο που απομένει είναι να διαλέξουμε προορισμό, να φορέσουμε κάτι ζεστό και να αφεθούμε στη μαγεία των Χριστουγέννων, που φέτος φτάνει στα χωριά μας νωρίτερα από ποτέ.
Ποια χωριά μεταμορφώνονται
Ο Αγρός, η Δερύνεια, η Κακοπετριά, ο Καλοπαναγιώτης, η Κυπερούντα, τα Λεύκαρα, η Λόφου, ο Στατός Άγιος Φώτιος και το Φικάρδου αποτελούν τους εννέα φετινούς προορισμούς. Καθένας έχει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα. Στον Αγρό, οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν παραδοσιακά προϊόντα και γεύσεις της Πιτσιλιάς, ενώ η Κακοπετριά προσφέρει ένα παραμυθένιο σκηνικό με πέτρινα σπίτια και γραφικά σοκάκια. Ο Καλοπαναγιώτης συνδυάζει τη γιορτινή ατμόσφαιρα με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της Μαραθάσας, ενώ η Κυπερούντα προσφέρεται για χειμερινές εξορμήσεις στο ορεινό τοπίο. Στα Λεύκαρα, η παράδοση της χειροτεχνίας συναντά τον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο. Η Λόφου προσκαλεί σε βόλτες στα λιθόστρωτα δρομάκια της, ενώ το Φικάρδου μετατρέπεται σε ένα ιδιαίτερο μεσαιωνικό χριστουγεννιάτικο χωριό. Στη Δερύνεια, η γιορτή αποκτά ξεχωριστό χαρακτήρα με αναφορές στις φράουλες της περιοχής, ενώ ο Στατός Άγιος Φώτιος υποδέχεται επισκέπτες στο «Αμπελοχώρι του Άγιου Βασίλη».
Ξύλινα σπιτάκια, γλυκά και εκπλήξεις
Οι επισκέπτες θα συναντήσουν χριστουγεννιάτικες αγορές με ξύλινα σπιτάκια, τοπικά εδέσματα, χειροποίητα δώρα, στολίδια και δημιουργίες Κυπρίων τεχνιτών. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται βιωματικά εργαστήρια χειροτεχνίας και γαστρονομίας, ξεναγήσεις, περίπατοι στη φύση και ποδηλατικές δραστηριότητες. Πρόσθετη λάμψη στη φετινή διοργάνωση αναμένεται να δώσουν εντυπωσιακά θεάματα με φωτισμένα drones, τα οποία έχουν προγραμματιστεί σε χριστουγεννιάτικους προορισμούς του νησιού.
Μια ευκαιρία για χειμερινές αποδράσεις
Πέρα από τη διασκέδαση, ο θεσμός δίνει νέα πνοή στην κυπριακή ύπαιθρο, ενισχύοντας μικρές επιχειρήσεις, τοπικούς παραγωγούς και χώρους εστίασης σε μια περίοδο που παραδοσιακά καταγράφεται περιορισμένη τουριστική κίνηση. Οι επισκέπτες μπορούν να συνδυάσουν τη χριστουγεννιάτικη βόλτα με ένα γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα ή ακόμη και με διανυκτέρευση.
Η λειτουργία των χωριών διαφοροποιείται ανάλογα με την ημερομηνία, καθώς πριν από την κορύφωση των γιορτών οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται κυρίως τα Σαββατοκύριακα και σε επιλεγμένες ημέρες. Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας Visit Cyprus. Το μόνο που απομένει είναι να διαλέξουμε προορισμό, να φορέσουμε κάτι ζεστό και να αφεθούμε στη μαγεία των Χριστουγέννων, που φέτος φτάνει στα χωριά μας νωρίτερα από ποτέ.
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