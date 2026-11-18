Σύμφωνα με τη νεότερη αστυνομική ενημέρωση, το ύποπτο πρόσωπο ανακρίνεται στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης φόνου και απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε το βράδυ του Σαββάτου (14/11).

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητά του ή την πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί σύλληψη.

Η Αστυνομία αναμένεται να προχωρήσει σε νεότερη ενημέρωση εντός της ημέρας.

Το χρονικό του εγκλήματος

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε γύρω στις 11:30 το βράδυ του Σαββάτου, όταν η Αστυνομία έλαβε πληροφορία για τραυματισμένη γυναίκα στη συμβολή των λεωφόρων Διγενή Ακρίτα και Λάρνακος, στη Λευκωσία.

Μέλη της Δύναμης που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν γυναίκα ασιατικής καταγωγής, η οποία έφερε τραύματα στον λαιμό και στην πλάτη, πιθανότατα από αιχμηρό αντικείμενο.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Από τις εξετάσεις στην περιοχή, οι αστυνομικοί εντόπισαν κηλίδες αίματος έξω από πολυκατοικία, οι οποίες τους οδήγησαν σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.

Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε νεκρή 44χρονη γυναίκα από το Βιετνάμ, η οποία έφερε τραύματα στον λαιμό και στο κεφάλι.

Στη σκηνή κλήθηκαν οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου, οι οποίοι διενήργησαν αυτοψία.

Στο μικροσκόπιο των ανακριτών τα τεκμήρια

Το διαμέρισμα όπου διαπράχθηκε το έγκλημα φέρεται να λειτουργούσε ως χώρος παροχής υπηρεσιών μασάζ, με τους ανακριτές να εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

Σύμφωνα με προηγούμενες αστυνομικές ενημερώσεις, από τις σκηνές παραλήφθηκε μεγάλος αριθμός τεκμηρίων, ενώ οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε γειτονικούς δρόμους.

Παράλληλα, οι Αρχές αξιολογούν υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ταυτοποίηση του δράστη.

Κατά τις προηγούμενες ημέρες, οι ανακριτές εξέταζαν το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου προσώπου στην υπόθεση, ενώ καθοριστική θεωρείται και η μαρτυρία της γυναίκας που επέζησε της επίθεσης.

Η σημερινή ανάκριση ύποπτου προσώπου αποτελεί νέα εξέλιξη στην προσπάθεια διαλεύκανσης του εγκλήματος, με το ΤΑΕ Λευκωσίας να συνεχίζει τις εξετάσεις.