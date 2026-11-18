Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ενέκρινε σήμερα, χωρίς ένσταση από την υπεράσπιση, το αίτημα της Αστυνομίας για ανανέωση του διατάγματος κράτησης για ακόμη πέντε ημέρες. Η υπόθεση αφορά τα αδικήματα του φόνου και της συνωμοσίας για φόνο.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο υπαστυνόμος Πλαστήρας Σιμιλλίδης παρουσίασε την έκθεση γεγονότων. Σύμφωνα με αυτήν, μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί 69 καταθέσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε τέσσερα οχήματα και τρεις κατοικίες. Παράλληλα, έχουν παραληφθεί συνολικά 200 τεκμήρια. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και η εκδοχή της 35χρονης από τη Σκωτία για όσα φέρεται να προηγήθηκαν και να ακολούθησαν το μαχαίρωμα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, η ίδια ισχυρίστηκε ότι άκουσε τη συμβία του θύματος να του ζητά να επιλέξει ανάμεσα σε εκείνη και την κοκαΐνη, ενώ ο 51χρονος φέρεται να προσπαθούσε να εισέλθει με τη βία στο δωμάτιο όπου είχε κλειστεί. Σύμφωνα με την Αστυνομία, και οι τρεις ύποπτοι περιέγραψαν στις καταθέσεις τους περιστατικά βίαιης συμπεριφοράς και ζήλιας από την πλευρά του θύματος, τα οποία, όπως ανέφεραν, σημειώνονταν μετά τη χρήση κοκαΐνης.

Στο πλαίσιο των ερευνών, ο 20χρονος φέρεται να μετέβη μαζί με την 35χρονη στην περιοχή του Coral Bay, όπου φέρεται να πέταξε σε κάδο απορριμμάτων το μαχαίρι και μια αιματοβαμμένη κουβέρτα. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στον ΧΥΤΑ, όπου είχαν μεταφερθεί τα απορρίμματα, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί μέχρι στιγμής το μαχαίρι. Παράλληλα, οι ανακριτές διαπίστωσαν ότι είχαν διαγραφεί πλάνα από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στην κατοικία του 20χρονου.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ περίπου 40 ακόμη καταθέσεις εκκρεμούν, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο. Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστούν ακόμη 20 κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, ενώ οι ανακριτές αναμένουν τηλεπικοινωνιακά δεδομένα. Στο πλαίσιο της διερεύνησης αναμένεται επίσης να πραγματοποιηθεί παράταξη υπόπτων.

Οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν το κινητό τηλέφωνο του 51χρονου θύματος, το οποίο θεωρείται σημαντικό τεκμήριο για την εξέλιξη των ερευνών. Τον 20χρονο και την 42χρονη μητέρα του εκπροσωπεί η δικηγόρος Γεωργία Παπασάβα, ενώ τη 35χρονη εκπροσωπούν οι Μάριος Σαϊλής και Ανδρονίκη Φασαρία.

Η παραπομπή των τριών ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου αναμένεται να εξεταστεί τη Δευτέρα, καθώς η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την ολοκλήρωση του ανακριτικού έργου.