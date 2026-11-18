Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 08:58. Για την κατάσβεσή της ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Ορόκλινης και Υπαίθρου Αθηένου με τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 9:29, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην οικία.

Στη σκηνή κλήθηκε συνεργείο της ΑΗΚ για τη διαχείριση της ηλεκτροδότησης, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

Πηγή: ΚΥΠΕ