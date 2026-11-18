Εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε πυρκαγιά σε οικία στην Αθηένου το πρωί, ενώ η γειτονική κατοικία προστατεύθηκε. Ο ένοικος απουσίαζε όταν εκδηλώθηκε η φωτιά.
Φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε οικία στην Αθηένου – Πρόλαβαν τα χειρότερα οι πυροσβέστες
Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 08:58, ενώ ο ένοικος απουσίαζε. Προστατεύθηκε γειτονική κατοικία.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 08:58. Για την κατάσβεσή της ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Ορόκλινης και Υπαίθρου Αθηένου με τρία πυροσβεστικά οχήματα.
Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 9:29, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην οικία.
Στη σκηνή κλήθηκε συνεργείο της ΑΗΚ για τη διαχείριση της ηλεκτροδότησης, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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