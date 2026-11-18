Με επίκεντρο τους ανθρώπους που δημιούργησαν, υπηρέτησαν και εξακολουθούν να στηρίζουν την Αροδαφνούσα, η βραδιά ανέδειξε μια διαδρομή πέντε δεκαετιών, συνδέοντας την ιστορία της με τη σημερινή προσφορά και τη μελλοντική πορεία του Αντικαρκινικού. Από το 1976 μέχρι σήμερα, 10.000 άνθρωποι έχουν νοσηλευτεί στην Αροδαφνούσα, σύμφωνα με την ειδική επετειακή έκδοση που ετοιμάστηκε για τα 50 χρόνια λειτουργίας της.

Στον χαιρετισμό της, η Πρόεδρος του Αντικαρκινικού, κ. Μάρλεν Μαρτούδη Δημητρίου, αναφέρθηκε στο όραμα των ιδρυτών και στη συλλογική προσπάθεια που επέτρεψε στην Αροδαφνούσα να ανοίξει τις πόρτες της μέσα στις δύσκολες συνθήκες που ακολούθησαν την τουρκική εισβολή. Υπογράμμισε τη διαχρονική συμβολή του προσωπικού, των εθελοντών, των υποστηρικτών και των χορηγών στην ανάπτυξη εξειδικευμένων, διεπιστημονικών και δωρεάν υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας. Όπως ανέφερε, ο σκοπός παραμένει σταθερός: «να ανακουφίζουμε τον πόνο, να προσφέρουμε ασφάλεια και να στηρίζουμε κάθε άνθρωπο με σεβασμό και ανθρωπιά».

Η στήριξη της Πολιτείας και η σημασία της Ανακουφιστικής Φροντίδας

Τη βεβαιότητά του ότι η Αροδαφνούσα θα συνεχίσει για πολλά ακόμη χρόνια την πολύτιμη προσφορά της, έχοντας πάντοτε στο πλευρό της την αγάπη και την υποστήριξη της κυπριακής κοινωνίας, αλλά και της Πολιτείας, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, στον χαιρετισμό του. Ο Πρόεδρος αναγνώρισε τη διαχρονική στήριξη όλων των κυβερνήσεων προς το Κέντρο, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της ενίσχυσης της πρόληψης και του προσυμπτωματικού ελέγχου, καθώς και της καλύτερης διασύνδεσης της διάγνωσης και της θεραπείας με την Ανακουφιστική Φροντίδα και την αποκατάσταση. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Ακριβώς αυτό το ίδιο όραμα συμμεριζόμαστε ως Πολιτεία. Γι’ αυτό, διαχρονικά, όλες οι Κυβερνήσεις – θέλω απόψε να αναγνωρίσω την προσφορά όλων των Κυβερνήσεων – ενισχύουν το Κέντρο και στη δική μας περίπτωση επικεντρωνόμαστε ειδικότερα στο να ενισχύσουμε την πρόληψη και τον προσυμπτωματικό έλεγχο συνδέοντας καλύτερα τη διάγνωση και τη θεραπεία με την ανακουφιστική φροντίδα και την αποκατάσταση».

Αναγνώριση της συλλογικής προσφοράς

Επίσημοι τιμώμενοι της βραδιάς ήταν η οικογένεια του Κύπρου και της Έλενας Τσέντα, χάρη στην αποκλειστική δωρεά της οποίας δημιουργήθηκε η νέα Αροδαφνούσα, η οποία λειτουργεί από το 2020. Στην οικογένεια απονεμήθηκε ένα επάργυρο χελιδόνι οριγκάμι, εμπνευσμένο από το έργο τέχνης που κοσμεί την είσοδο του Κέντρου. Τιμήθηκε επίσης η μνήμη των πρωτεργατών Δημήτρη Σουλιώτη και Χακόπ Κεχεγιάν, παρουσία των οικογενειών τους, ως αναγνώριση της καθοριστικής συμβολής τους στην ιστορική διαδρομή της Αροδαφνούσας. Το βραβείο «Από καρδιάς» απονεμήθηκε στον επίτιμο πρόεδρο του Συνδέσμου Δρ. Αδάμο Αδάμου για τη συνολική προσφορά και αφοσίωσή του. Για τη διαχρονική στήριξή τους τιμήθηκαν η Τράπεζα Κύπρου, η Lidl Κύπρου, τα Γαλακτοκομικά Λανίτης, η Allwyn Κύπρου, ο Σύνδεσμος «Ένα Όνειρο Μια Ευχή» και το Mouskas Foundation. Η συνεισφορά τους στηρίζει ουσιαστικές ανάγκες της Αροδαφνούσας και συμβάλλει στη συνέχιση και αναβάθμιση των υπηρεσιών της. Τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν στη Δρ. Σοφία Νέστορος, στη Δρ. Ελένη Καρατζιά και στη Νεοφύτα Κουππή για την πολύχρονη συμβολή τους στην ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα. Η Μύρια Σταυράκη τιμήθηκε για την εθελοντική της προσφορά και τη συμβολή της στην εξέλιξη της Αροδαφνούσας. Ειδική τιμητική διάκριση αφιερώθηκε συμβολικά στους εθελοντές του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Τη διάκριση παρέλαβε η Αθηνά Σπετσιώτη, η οποία για περισσότερα από είκοσι χρόνια ετοιμάζει γλυκά για τους ασθενείς, προσφέροντας με τον δικό της τρόπο στιγμές χαράς και φροντίδας.

Η ιστορία συνεχίζεται μέσα από τη νέα οπτική ταυτότητα

Στη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε επετειακό βίντεο «50 χρόνια Αροδαφνούσα. 50 χρόνια ιστορίας», με φωτογραφίες από το αρχείο του Αντικαρκινικού, οι οποίες ζωντάνεψαν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Μέσα από το ιστορικό αυτό υλικό αναδείχθηκαν σημαντικοί σταθμοί και στιγμές της πορείας του Κέντρου. Παρουσιάστηκε η νέα οπτική ταυτότητα του Αντικαρκινικού, την οποία σχεδίασε η δημιουργική ομάδα της A. Appios Communications Ltd. Η νέα ταυτότητα σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του Συνδέσμου, διατηρώντας ζωντανές τις αξίες που τον συνοδεύουν διαχρονικά: τη φροντίδα, την αλληλεγγύη, την ανακούφιση και τον σεβασμό στον άνθρωπο. Το νέο λογότυπο συνεχίζει την ιστορία των προηγούμενων συμβόλων, αποτυπώνοντας παράλληλα τη σύγχρονη προσέγγιση και τη μελλοντική κατεύθυνση του Αντικαρκινικού.

Πενήντα χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας της, η Αροδαφνούσα παραμένει σημείο αναφοράς για την ανακουφιστική φροντίδα στην Κύπρο. Σήμερα, ο Αντικαρκινικός συνεχίζει να προσφέρει εξειδικευμένη και δωρεάν φροντίδα, μέσα από διεπιστημονική προσέγγιση, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο των ασθενών όσο και των οικογενειών τους. Μέσα από ένα ευρύτερο δίκτυο υπηρεσιών, η φροντίδα φτάνει σε ολόκληρη την Κύπρο. Η ιστορία της Αροδαφνούσας συνεχίζεται. Με την ίδια δέσμευση στον άνθρωπο, με νέες δυνατότητες και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το Ινστιτούτο Έρευνας Καρκίνου Κύπρου (CCRI) για την ευγενική παραχώρηση των εγκαταστάσεών του και τη φιλοξενία της επετειακής εκδήλωσης, καθώς και στην A. Appios Communications Ltd. για τη δημιουργική συνεργασία και τον σχεδιασμό της νέας οπτικής ταυτότητας του Συνδέσμου, συμβάλλοντας στην ανανέωση της εικόνας του και στη σηματοδότηση ενός νέου κεφαλαίου στην πορεία του.